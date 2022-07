Immense incendie à Picnic Almelo (Entreprise financée par la Fondation Bill et Melinda Gates) aux Pays-Bas

« Très grand incendie au pique-nique de la famille Van der Wal (et de l’investisseur Bill Gates) à Almelo. Espérons que tout le monde a survécu. Les pompiers sont présents avec plusieurs unités et se sont rapidement transformés en un très grand incendie. On ne sait toujours pas comment le feu a pu commencer, mais il est certain que les dégâts sur le bâtiment sont énormes. Le feu ne s’est pas propagé aux camionnettes de livraison Picnic, qui stationnent à côté du bâtiment du Pygargue à tête blanche. De plus, un drone a été déployé pour mieux cartographier le feu dégage beaucoup de fumée. Les pompiers appellent les riverains à fermer portes et fenêtres.

« Très grand incendie au pique-nique de la famille Van der Wal (et de l’investisseur Bill Gates) à Almelo. Espérons que tout le monde a survécu.

Les sapeurs-pompiers sont présents avec plusieurs unités et rapidement redimensionnés jusqu’à un très grand incendie.

On ne sait pas encore comment l’incendie a commencé, mais il est certain que les dégâts matériels sont importants. L’incendie ne s’est pas propagé aux camionnettes de livraison Picnic, qui sont garées à côté du bâtiment.

Les pompiers tentent également d’empêcher l’incendie de se propager aux bâtiments voisins sur le Zeearend. Un drone a également été déployé pour mieux cartographier l’incendie.

Beaucoup de fumée se dégage lors de l’incendie. Les pompiers appellent les habitants à fermer portes et fenêtres. »

Bill Gates a 7 millions de nouveaux virus en préparation à surveiller !nouvelles informations

Bill Gates a 7 millions de nouveaux virus en préparation à surveiller !nouvelles informations