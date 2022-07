La Lituanie étend les restrictions sur Kaliningrad malgré l’avertissement russe

© Reuters

Des wagons de fret ferroviaire sont présentés à Kaliningrad suite à l’interdiction du transit de certaines marchandises vers l’enclave russe de la côte baltique via le territoire lituanien en vertu des sanctions de l’UE, le 21 juin 2022.

La Lituanie a étendu lundi les restrictions commerciales sur son territoire à l’enclave baltique russe de Kaliningrad, alors que les mesures progressives sur les sanctions annoncées précédemment par l’Union européenne contre Moscou sont entrées en vigueur.

Commentaire : Bien que les membres de l’UE disent que les sanctions ne devraient pas s’appliquer à Kaliningrad.

Les autres marchandises interdites à partir de lundi matin comprennent le béton, le bois, l’alcool et les produits chimiques industriels à base d’alcool, a déclaré un porte-parole des douanes lituaniennes.

La Russie a averti vendredi la Lituanie et l’Union européenne qu’elle pourrait adopter des « mesures sévères » à leur encontre si le transit de certaines marchandises vers et depuis Kaliningrad ne reprenait pas « dans les prochains jours ».

Les restrictions commerciales ont été renforcées car les gouvernements, les marchés et les entreprises craignent que la Russie ne choisisse de prolonger la fermeture du plus grand gazoduc transportant du gaz russe vers l’Allemagne au-delà d’une période de maintenance prévue de 10 jours.

Kaliningrad borde l’OTAN et les États de l’Union européenne, la Lituanie et la Pologne, et dépend des chemins de fer et des routes à travers la Lituanie pour la plupart des marchandises. Le territoire côtier a été coupé de certains transports de marchandises en provenance de Russie continentale depuis le 17 juin en vertu des sanctions de l’UE imposées suite à l’invasion russe de l’Ukraine.

Les biens qui relèvent des catégories humanitaires ou essentielles, comme la nourriture, sont exemptés des sanctions.

La dispute sur l’isolement de Kaliningrad met à l’épreuve la détermination de l’Europe à appliquer les sanctions, faisant craindre une escalade de la confrontation avec la Russie après que d’autres restrictions aient poussé Moscou à faire défaut sur sa dette.

Commentaire : L’impact défaillant des sanctions amène en fait un certain nombre de pays à revoir s’ils valent ou non la peine de détruire leur propre économie.

Les responsables européens, avec le soutien de l’Allemagne, ont recherché fin juin un compromis pour résoudre l’impasse. Cependant, des sources ont déclaré à Reuters que la Lituanie, une ancienne république soviétique autrefois sous domination russe, avait de sérieuses réserves quant à ce qui pourrait être considéré comme une concession à Moscou.

