Les e-mails révèlent pourquoi le CDC a changé les définitions de vaccin, vacciné

Les e-mails révèlent la vérité sur la raison pour laquelle le CDC a changé les définitions de vaccin et de vacciné. Mais un porte-parole du CDC insiste sur le fait que les « légers changements de formulation » n’ont pas changé « la définition globale » du « vaccin ».

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont modifié les définitions de «vaccin» et «vacciné» à la suite de critiques selon lesquelles les vaccinations COVID-19 ne semblaient pas répondre aux exigences, selon des courriels récemment découverts.

Alycia Downs, une responsable du CDC, a déclaré dans un e-mail à un collègue le 25 août 2021 : « La définition du vaccin que nous avons publiée est problématique et les gens l’utilisent pour affirmer que le vaccin COVID-19 n’est pas un vaccin basé sur notre propre définition. »

La définition se trouve sur la page Notions de base sur la vaccination.

Selon des copies archivées de la page, le CDC définit le «vaccin» comme une substance qui induit l’immunité depuis au moins 2011, alors que la «vaccination» était décrite comme une injection qui prévient une maladie. Les e-mails révèlent que les vaccins COVID-19 réussissent de moins en moins à prévenir l’infection par le virus qui cause la COVID-19, ce qui a conduit à une vague de questions sur les définitions.

« Notre question est de savoir comment le CDC et le reste du monde sont autorisés à appeler le vaccin une vaccination alors qu’elle ne répond même pas à votre propre définition », a écrit une personne au CDC.

« Les négationnistes de droite de la pandémie de covid-19 utilisent votre définition de » vaccin « pour affirmer que les vaccins à ARNm ne sont pas des vaccins », a déclaré un autre.

La technologie de l’ARN messager sert de base aux vaccins COVID-19 Pfizer et Moderna. Ils constituent deux des trois vaccins COVID-19 proposés aux États-Unis.

Selon les courriels, Downs a collaboré avec ses collègues Allison Michelle Fisher, Cynthia Jorgensen, Valerie Morelli et Andrew (sans nom de famille) pour modifier les définitions de « vaccin » et « vaccination ».

Le 31 août et le 1er septembre 2021, les modifications ont été mises en œuvre.

Modification des définitions

Le terme « vaccin » est actuellement décrit comme « une préparation utilisée pour stimuler la réponse immunitaire de l’organisme contre les maladies. Les vaccins sont généralement administrés par injections à l’aiguille, mais certains peuvent être administrés par voie orale ou pulvérisés dans le nez. »

L’ancienne définition disait : « un produit qui stimule le système immunitaire d’une personne pour produire une immunité contre une maladie spécifique, protégeant la personne de cette maladie. Les vaccins sont généralement administrés par injections à l’aiguille, mais peuvent également être administrés par voie orale ou pulvérisés dans le nez. »

La définition de « vaccination », qui était auparavant « l’acte d’introduire un vaccin dans le corps pour produire une immunité contre une maladie spécifique », a été modifiée en « l’acte d’introduire un vaccin dans le corps pour produire une protection contre une maladie spécifique ».

En 2021, l’avocat Travis Miller a acquis certaines des lettres et en a publié des captures d’écran. Le CDC n’a pas remis en cause leur véracité à l’époque. Les 67 pages (lire ci-dessous) des e-mails et autres messages liés aux révisions ont été rendues publiques.

La collection d’e-mails, qui ont été reçus en réponse à une demande de la FOIA, révèle également qu’Andrew, un responsable du CDC faisant partie du groupe de travail sur les vaccins de l’organisation, a soutenu un article du Washington Post qui a minimisé les critiques de la modification.

« Je n’ai vu que quelques demandes de renseignements concernant le changement de cette page. Je pense que l’article de WaPo explique bien le problème – que les gens interprètent à tort «l’immunité» comme signifiant une protection à 100% », a écrit Andrew.

« Merci, André ! J’apprécie vraiment votre réponse », a répondu Downs.

Les «légers changements de formulation» n’ont pas changé «la définition globale» de «vaccin», selon un porte-parole du CDC qui a également déclaré que «la définition précédente de Immunization Basics | Le CDC pourrait être interprété comme signifiant que les vaccins étaient efficaces à 100%, ce qui n’a jamais été le cas pour aucun vaccin, de sorte que la définition actuelle est plus transparente et décrit également les manières dont les vaccins peuvent être administrés.

D’autres parties du site Web du CDC affirment toujours que le vaccin COVID-19 confère une immunité. Par exemple, une page affirme que « se faire vacciner contre la COVID-19 est un moyen plus sûr et plus fiable de renforcer l’immunité contre la COVID-19 que de tomber malade avec la COVID-19 ».

Lisez les courriels ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia