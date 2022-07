États-Unis et alliés au bord d’une confrontation militaire avec Moscou : Russie

Par tts-admin | 13 juil. 2022 |

Presse TV – 13 juillet 2022

La Russie affirme que les États-Unis et leurs alliés sont au bord d’un conflit militaire ouvert avec Moscou, alors que les tensions continuent de croître entre le Kremlin et l’Occident au sujet de l’Ukraine.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a fait cette remarque dans un communiqué mardi, avertissant qu’une telle confrontation entraînerait des tensions nucléaires.

«Après avoir provoqué une escalade de la crise ukrainienne et déclenché une confrontation hybride violente avec la Russie, Washington et ses alliés vacillent dangereusement au bord d’une confrontation militaire ouverte avec notre pays, ce qui signifie un conflit armé direct entre puissances nucléaires. De toute évidence, une telle confrontation serait lourde d’escalade nucléaire », a déclaré Zakharova.

Depuis le début de « l’opération militaire spéciale » de la Russie en Ukraine le 24 février, les États-Unis et leurs alliés européens ont lancé un flot d’armes avancées en Ukraine et imposé des vagues de sanctions sans précédent à Moscou. La Russie dit que les armes et les sanctions ne font que prolonger la guerre.

Ailleurs dans ses remarques, Zakharova a critiqué les tentatives du Japon de dépeindre la Russie comme une menace nucléaire, dénonçant les remarques du Premier ministre japonais Fumio Kishida sur la question des armes nucléaires comme « perplexes ».

« Il est inacceptable d’essayer de déformer la logique de la dissuasion, sur laquelle se fondent les déclarations officielles de la Russie sur les questions nucléaires, pour des raisons de propagande, ainsi que de nous dépeindre comme un pays menaçant d’utiliser des armes nucléaires », a-t-elle souligné.

« Nous avons pris note des récentes remarques anti-russes du Premier ministre japonais Fumio Kishida, y compris ses déclarations controversées sur la question des armes nucléaires. Leur concentration et leur ton sont déroutants. En particulier, afin de justifier la décision de choisir Hiroshima comme ville hôte d’un sommet du G7, une remarque a été faite selon laquelle il n’y avait pas de meilleure alternative à la ville dans une situation où « l’utilisation par la Russie des armes nucléaires et des menaces nucléaires devient un réalité », a-t-elle ajouté.

En mars dernier, Kishida a déclaré que la perspective que la Russie utilise des armes nucléaires était « de plus en plus réelle », alors qu’il se félicitait de la visite de l’ambassadeur américain à Hiroshima, la première ville à subir une attaque nucléaire, par les États-Unis. À l’époque, Kishida avait annoncé que le sommet du Groupe des Sept de 2023 se tiendrait à Hiroshima. Kishida a déclaré que la guerre de la Russie en Ukraine a montré les difficultés de créer un monde sans armes nucléaires.

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas menacé d’attaque nucléaire, mais a mis en garde contre une réponse militaire rapide à tout autre pays qui interviendrait dans la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis en garde l’OTAN contre la fourniture d’armes à l’Ukraine, affirmant que l’alliance militaire dirigée par les États-Unis « est engagée dans une guerre avec la Russie par procuration ». Il a également averti que les dangers d’un conflit nucléaire sont désormais « considérables ».

