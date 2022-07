Le nord de la République populaire de Donetsk reste le champ de bataille le plus chaud d’Ukraine. Les forces dirigées par la Russie s’approchent lentement de la région de Savyansk-Kramatorsk pour tenter d’encercler le groupe ukrainien.

Au milieu d’affrontements féroces, la pression russe sur les forces ukrainiennes à Slaviansk depuis le nord augmente.

Après des affrontements prolongés, les responsables militaires de la RPD ont déclaré le contrôle total du village de Bogorodichnoe situé sur la rive droite de la rivière Seversky Donets à l’ouest de Svyatogorsk. Les forces ukrainiennes ont également été repoussées de leurs positions dans la zone de villégiature des lacs bleus, dans la région de Krasny Liman.

À l’est, les forces dirigées par la Russie ont remporté de nouvelles victoires sur les lignes de front Bakhmut-Soledar-Seversk. Les villages de Tripolie et Vladimirovka sont passés sous leur contrôle. Les gains récents permettent aux forces conjointes de développer leur avance vers Soledar et Bakhmut et de couper les communications ukrainiennes entre les deux villes.

Les forces alliées continuent de développer leur offensive vers Seversk depuis la région de Lisichansk. Les missiles et l’artillerie russes suppriment les positions des forces armées ukrainiennes depuis les hauteurs autour de la ville et dans les zones forestières.

Pendant ce temps, à Lisichansk, les opérations de nettoyage de la ville et des villages environnants auraient été achevées.

Récemment, un groupe de sabotage du bataillon nationaliste biélorusse Volat qui préparait des attaques terroristes dans la ville a été capturé par la milice populaire LPR près de Volcheyarovka. Certains des combattants biélorusses ont été détruits, les autres ont été pris en otage. Les combattants nazis, qui ont commis des crimes, y compris les étrangers, ne bénéficient pas du statut de prisonniers de guerre et ne sont pas soumis à l’échange.

Selon l’assistant du ministre de l’Intérieur de la LPR, le groupe de sabotage capturé près de Volcheyarovka a été impliqué dans la tentative de coup d’État en Biélorussie. Depuis 2014, le bataillon Volat était impliqué dans la contrebande d’armes. Ils ont transféré du matériel militaire d’Ukraine vers la Pologne et la Biélorussie où un coup d’État a été préparé.

Le bataillon Volat fait partie du régiment Kalinovsky, une formation militaire créée en février de cette année. Il comprend des militants biélorusses qui ont fui le pays en 2020, lorsque des manifestations de masse y ont eu lieu, ainsi que des militants qui combattent en Ukraine depuis 2014. La plupart d’entre eux étaient des membres du groupe tactique Biélorussie, qui ont pris part aux combats dans le Donbass en 2014 dans le cadre du secteur droit.

Le commandement militaire de la formation nazie biélorusse est basé à Kiev. Le régiment est financé par la Pologne, la Grande-Bretagne, les États baltes, la Roumanie et même l’Allemagne.

À ce jour, environ 40% du régiment Kalinovsky a été détruit, y compris le commandant du bataillon Volat. L’élimination du nationaliste biélorusse Ivan Marchuk avec l’indicatif d’appel Brest dans la région de Lisichansk a été déclarée par les autorités de la LPR le 6 juillet. Sa mort a également été confirmée par des représentants de la formation armée.

En vidéo : le chef de la « Légion géorgienne » a confirmé de lourdes pertes parmi les combattants de Géorgie

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/07/georgia.mp4?_=1

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front