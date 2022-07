Par Michael Snyder

Sommes-nous attaqués ? Auparavant, j’ai écrit sur une série d’incendies très étranges qui se sont produits cette année dans des installations de production alimentaire clés aux États-Unis. Les autorités insistent sur le fait que chacun de ces incendies était un «accident», et peut-être ont-ils raison. Mais maintenant, la même chose commence à se produire dans l’industrie de l’énergie. En particulier, nous avons été témoins d’un certain nombre « d’explosions mystérieuses » dans des installations de gaz naturel aux États-Unis au cours des deux derniers mois. Bien sûr, les prix du gaz naturel montaient déjà en flèche partout dans le monde, et cette série de catastrophes survient donc à un très mauvais moment.

Samedi, une explosion absolument massive dans une très importante installation de gaz naturel à Medford, dans l’Oklahoma, a fait la une des journaux dans tout le pays. Ce qui suit provient de CBS News…

Un grand incendie samedi après-midi a englouti une usine de gaz naturel dans la petite ville de Medford, dans le nord de l’Oklahoma. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait de fortes flammes et de la fumée s’élevant à des centaines de mètres dans les airs. L’incendie s’est produit dans une « installation de fractionnement de liquides de gaz naturel » exploitée par ONEOK, a confirmé un porte-parole de la société dans une déclaration à CBS News.

L’explosion qui a provoqué cet incendie était si importante qu’elle a en fait provoqué « un tremblement de terre de magnitude 1,74« .

La fumée noire qui s’échappait de l’usine pouvait être vue à des kilomètres à la ronde, et les dommages causés risquent de perturber les opérations de l’installation pendant longtemps.

À peine deux jours plus tôt, il y avait eu une autre « explosion mystérieuse » près de Houston, au Texas…

Les autorités affirment qu’un incendie est maintenant éteint après qu’une explosion le long d’une conduite de gaz naturel a envoyé jeudi une colonne de flammes depuis un champ du comté de Fort Bend. Selon le Fort Bend County Pct. 1 Constable’s Office, l’explosion s’est produite avant 11 heures dans le bloc 15400 de JoAnn près de FM 1952, à l’ouest d’Orchard.

Les riverains rapportent avoir entendu « un pop fort » lorsque l’explosion s’est produite…

Est-il normal d’avoir deux explosions majeures de gaz naturel comme celle-ci en seulement trois jours ?

Non, ce n’est pas le cas.

Et il est important de noter qu’il y a eu d’autres « explosions suspectes » récemment.

Le mois dernier, une explosion massive dans un terminal de gaz naturel liquéfié sur l’île de Quintana, au Texas, a fini par « retirer une quantité substantielle de carburant du marché« …

Une explosion dans un terminal de gaz naturel liquéfié au Texas a secoué les résidents voisins et retire une quantité substantielle de carburant du marché à un moment où la demande mondiale monte en flèche. Freeport LNG sera hors ligne pendant au moins trois semaines, a annoncé jeudi la société, à la suite d’un incendie dans son installation d’exportation.

Alors, à qui profiterait tout cela ?

Je pense que c’est une question très importante à poser.

Certains suggèrent que les Russes pourraient être à l’origine de ces « accidents ». Selon Tom Rogan, rédacteur en chef du Washington Examiner, les Russes ont en fait une cyber-unité qui est tout à fait capable de mener à bien de telles attaques…

Cela nous amène à la cyber-unité russe impliquée dans la reconnaissance de ciblage contre Freeport LNG. Nommée XENOTIME par les chercheurs, l’unité a utilisé le logiciel malveillant TRITON/TRISIS développé par l’Institut central de recherche scientifique de chimie et de mécanique du ministère russe de la Défense. Ce logiciel malveillant est conçu pour la saisie des systèmes de contrôle industriels et la mise en échec des systèmes de sécurité associés. En 2017, le GCHQ (service britannique de renseignement sur les signaux équivalent à la NSA) a souligné la nécessité d’une compartimentation du réseau pour mieux protéger les systèmes de sécurité contre ce malware. En mars 2022, le FBI a averti que le malware TRISIS restait une menace. XENOTIME est évalué par les gouvernements américain et britannique comme un acteur avancé de menace persistante axé sur les infrastructures critiques. Le mode opératoire de l’unité consiste à cibler les systèmes de contrôle industriel et les systèmes de contrôle de surveillance afin d’effectuer un contrôle unilatéral d’un réseau. XENOTIME a suscité une inquiétude particulière dans les cercles de sécurité occidentaux pour son ciblage de systèmes de sécurité qui, autrement, atténueraient les menaces à la vie lors d’une cyberattaque. L’activité de XENOTIME s’est intensifiée en 2022.

Bien sûr, il existe des cyber-unités similaires dans le monde occidental et en Asie qui pourraient mener de telles opérations pour leurs propres raisons.

La vérité est que même s’il pouvait être prouvé que les cyberattaques sont à l’origine de ces explosions, nous ne saurons probablement jamais qui était derrière elles.

C’est juste une autre raison pour laquelle c’est un risque majeur pour la sécurité nationale d’avoir une si grande partie de notre infrastructure critique connectée à un Internet mondial.

Les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées et nous sommes extrêmement vulnérables.

Beaucoup sur Internet soulignent qu’il y a eu un autre incendie très inhabituel dans une installation à Valdez, en Alaska, le 27 juin…

Un camion-citerne qui a pris feu dans une raffinerie de Valdez lundi après-midi a interrompu mardi les activités de chargement de carburant dans l’installation, ont indiqué des responsables de l’État. Le camion chargeait du diesel lorsque l’explosion s’est produite, selon le Département de la conservation de l’environnement de l’Alaska.

Autrefois, un incendie aléatoire comme celui-là n’aurait même jamais fait la une des journaux.

Mais avec tous les autres incendies qui se produisent actuellement, les gens sont en alerte.

Maintes et maintes fois, des accidents vraiment bizarres se sont produits et les gens veulent des réponses.

J’aimerais avoir toutes les réponses, mais ce n’est pas le cas. Comme beaucoup d’entre vous, j’essaie simplement de poser les bonnes questions.

Ce que je sais, c’est que nous vivons à une époque très chaotique, et j’ai le sentiment qu’ils sont sur le point de devenir beaucoup plus chaotiques.

Je m’attends à ce que la seconde moitié de cette année soit encore plus folle que la première, et cela veut vraiment dire quelque chose.

Source via Tap News

Traduction : MIRASTNEWS