John Bolton admet avoir planifié des coups d’État à l’étranger

https://www.rt.com/news/558869-john-bolton-planning-coups/

L’ancien haut responsable de la Maison Blanche a déclaré que renverser des gouvernements demande « beaucoup de travail »

PHOTO D’ARCHIVE: L’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton s’exprime au Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington, DC, le 30 septembre 2019. © AP / Pablo Martinez Monsivais

L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, s’est attribué le mérite d’avoir tenté d’évincer des dirigeants étrangers, affirmant qu’il avait joué un rôle dans les efforts de changement de régime à l’étranger tout en suggérant que l’ancien président Donald Trump n’avait pas eu la prévoyance de mener son propre putsch chez lui.

S’adressant à Jake Tapper de CNN après l’audience du Congrès de mardi sur l’émeute du Capitole du 6 janvier, Bolton a insisté sur le fait que l’ancien commandant en chef n’aurait pas pu réussir un « coup d’État soigneusement planifié », car « ce n’est pas ainsi que Donald Trump fait les choses ».

Lorsque l’animateur de télévision a fait valoir qu’«il n’est pas nécessaire d’être brillant pour tenter un coup d’État», Bolton a tenu bon, affirmant qu’il avait personnellement participé à l’éviction de gouvernements étrangers et que de tels projets nécessitent une planification importante.

«Je ne suis pas d’accord avec cela. En tant que personne qui a aidé à planifier des coups d’État – pas ici mais, vous savez, ailleurs – cela demande beaucoup de travail », a poursuivi l’ancien responsable. « Et ce n’est pas ce que [Trump] a fait. C’était juste trébucher d’une idée à l’autre ».

Lorsque Tapper a demandé des détails, Bolton a refusé de donner des détails, mais a poursuivi en mentionnant le Venezuela, où des personnalités de l’opposition soutenues par les États-Unis ont tenté de renverser le président Nicolas Maduro en 2019 mais n’ont pas réussi à inspirer des défections massives des forces de sécurité.

Les efforts au Venezuela « se sont avérés infructueux », a-t-il dit, ajoutant : « Ce n’est pas que nous ayons grand-chose à voir avec cela, mais j’ai vu ce qu’il a fallu à une opposition pour essayer de renverser un président illégalement élu et ils ont manqué. »

Travaillant alors comme conseiller à la sécurité nationale de Trump, Bolton a publiquement soutenu le chef de l’opposition Juan Guaido lors de la tentative de coup d’État, adressant même des publications sur les réseaux sociaux à de hauts responsables vénézuéliens, les exhortant à se joindre à l’effort. Dans des commentaires aux journalistes à l’époque, cependant, il a fait valoir que « ce n’est clairement pas un coup d’État », affirmant que Guaido était le dirigeant « légitime » du Venezuela.

Alors que l’ancre de CNN a poussé Bolton plus loin sur ses commentaires de coup d’État, en disant « J’ai l’impression qu’il y a d’autres choses que vous ne me dites pas », il a répondu: « Je suis sûr qu’il y en a », et n’a fourni aucun autre détail.

Bolton a occupé des postes de direction dans plusieurs administrations depuis les années 1980, travaillant comme procureur général adjoint de l’ancien président Ronald Reagan, fonctionnaire du département d’État sous l’ancien président George H. W. Bush, et plus tard comme ambassadeur à l’ONU pour l’ancien président George W. Bush. Son mandat dans l’administration Trump a été écourté en raison de désaccords avec le commandant en chef, démissionnant finalement au milieu d’un différend public houleux avec son ancien patron.

LIRE AUSSI : Les plans de guerre et les attaques terroristes des États-Unis contre le Venezuela révélés

LIRE PLUS: L’utilisation préventive de la force convient parfaitement pour contrecarrer les menaces contre les États-Unis et leurs alliés, a déclaré John Bolton à RT

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

L’armement meurtrier de l’OTAN oblige la Russie à étendre la guerre contre l’Ukraine

Système de fusée d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) | Lockheed Martin

HenryMakow.com — 12 juillet 2022

Le système HIMARS inflige des pertes inacceptables obligeant Poutine à convoquer une réunion d’urgence de la DOUMA le 15 juillet. Comme ces roquettes sont guidées par des satellites américains, les États-Unis et la Russie sont déjà en état de guerre. En offrant la citoyenneté russe à tous les Ukrainiens, Poutine signale que la Russie a l’intention d’absorber tout le pays par nécessité.

« Avant chaque bombardement par les M142 HIMARS, des satellites d’observation occidentaux, civils ou militaires ont été repérés au-dessus des sites ciblés. Alors pour rester sur le bombardement de Novaya Kharkova évoqué plus haut, 3 jours avant les frappes ukro-atlantistes, un satellite commercial américain, le Worldview-2 était à la verticale du secteur. »

Même si dans les faits l’utilisation de ces moyens spatiaux américains au profit des forces ukrainiennes constitue une « cobelligérance » flagrante, juridiquement c’est leur destruction par les forces aérospatiales russes qui constituera un « casus belli »…

Et pourtant, si le volume de ces types de systèmes d’armes guidées augmente, les forces russes devront faire face à l’élimination de ces vautours (satellites) américains. Et peut-être que cette nouvelle menace de l’Otan sur le front russe pèsera dans les décisions qui seront prises le 15 juillet 2022 lors d’une convocation extraordinaire de la Douma, le parlement russe, sans doute centrée autour de la conduite des opérations militaires en Ukraine et de leur nécessaire radicalisation ».

7 tués et plus de 80 blessés dont 15 enfants suite au bombardement de Novaya Kakhovka par un HIMARS américain.

https://alawata-rebellion.blogspot.com/

Traduit par Google Chrome à partir de ce site Web grec

Dissolution de l’Ukraine avec des procédures « accélérées » : Une réunion d’urgence de la Douma a été convoquée par B. Poutine – Des développements dramatiques arrivent ! Kyiv mine la frontière avec la Biélorussie.

Par Vassilis Kapoulas

Une alarme a retenti en Occident et à l’OTAN lorsque le président de la Russie, V. Poutine, a convoqué une réunion d’urgence de la Douma d’État. Des informations indiquent qu’il va officiellement déclarer la guerre à l’Ukraine, c’est pourquoi Kyiv pose des mines à la frontière avec la Biélorussie.

Les données montrant une nouvelle escalade :

+Il y a quelques heures, B. Poutine a publié un décret par lequel il accorde la citoyenneté russe à tous les citoyens ukrainiens, et pas seulement des régions contrôlées par Moscou, par le biais de procédures «accélérées». C’est une tentative de dissoudre et « d’absorber » l’État ukrainien.

Continue …

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News