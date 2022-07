Image d’illustration

Publié à l’origine sur ZeroHedge

Il y a deux semaines, lors de la prévision de l’arrêt prévu de 10 jours du gazoduc Nord Stream 1 – qui fournit l’essentiel de l’utilisation européenne du gaz naturel grâce à la Russie – pour la maintenance, nous avons cité le stratège de DB FX George Saravelos que si l’arrêt du gaz n’est pas résolu dans les semaines à venir, cela conduirait à un élargissement de la perturbation énergétique avec des effets immédiats importants sur la croissance économique, et bien sûr une inflation beaucoup plus élevée, ou comme il le dit, « au-delà des inquiétudes du marché concernant le ralentissement de la croissance mondiale ces derniers mois, qu’est-ce qui est qui se déroule en Europe ces derniers jours est un nouveau gros choc d’offre négatif. »

En tant que tel, Jim Reid de DB a déclaré que le 22 juillet, le jour où le gaz est censé revenir en ligne, pourrait être le jour le plus important de l’année : « alors que nous passons tous la majeure partie de notre temps de marché à penser à la Fed et à une récession, je soupçonne que ce qui arrive au gaz russe dans H2 est potentiellement une histoire encore plus grande. Bien sûr, d’ici le 22 juillet, des pièces pourraient avoir été trouvées et l’approvisionnement pourrait commencer à se normaliser. Quiconque vous dit qu’il sait ce qui va se passer ici devine, mais au minimum, cela devrait être un énorme point focal pour tout le monde sur les marchés.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui où, un jour après le début de la période d’arrêt prévue de 10 jours qui a déjà envoyé les flux vers le pipeline NS 1 à pratiquement zéro…

Le monde se prépare au « Doomsday » du 22 juillet en Europe

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

… et le marché se concentre maintenant sur le pire scénario : que se passera-t-il si la Russie coupe tout le gaz l 22 juillet, le jour où même Bloomberg a maintenant surnommé le « scénario apocalyptique » de l’Europe.

Voici un échantillon de ce que Wall Street s’attend à ce qu’il se produise : les actions européennes plongeant de 20 %. Les spreads de crédit indésirable s’élargissent au-delà des niveaux de la crise de 2020. L’euro tombe à seulement 90 cents, avant qu’une récession à grande échelle ne frappe la deuxième économie mondiale.

Et tout ce pouvoir dans la paume de la main de Poutine, presque comme s’il savait précisément quel effet de levier il avait en février alors que l’Europe était – comme toujours – complètement désemparée.

Donc, pour aider les bureaucrates européens à bout de cerveau, où les politiques énergétiques ont été dictées par un adolescent scandinave pétulant et une bande de « verts » allemands, les stratèges de Wall Street ont tenté de chiffrer un scénario qui serait impensable en temps normal. La mise en garde est bien sûr qu’il y a tellement de variables, telles que la durée de tout arrêt, l’ampleur des coupures d’approvisionnement et jusqu’où les pays iraient pour rationner l’énergie, que la prédiction de quiconque est au mieux une supposition. Même ainsi, les scénarios sont catastrophiques.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

« La grande inconnue est de savoir comment le choc qui commence en Allemagne, en Pologne et dans d’autres pays d’Europe centrale se répercutera dans le reste de l’Europe et dans le monde », a déclaré Joachim Klement, responsable de la stratégie chez Liberum Capital. « Il n’y a tout simplement pas de substitut disponible pour le gaz russe. »

Dans une analyse cette semaine (disponible pour les abonnés pro), les économistes d’UBS ont présenté une vision détaillée de ce qu’ils voient se passer si la Russie arrête les livraisons de gaz vers l’Europe : cela réduirait les bénéfices des entreprises de plus de 15 %. La liquidation du marché dépasserait 20% dans le Stoxx 600 et l’euro tomberait à 90 cents. La ruée vers les actifs sûrs conduirait les rendements de référence du Bund allemand à 0%, ont-ils écrit.

« Nous soulignons que ces projections doivent être considérées comme des approximations grossières et en aucun cas comme un scénario du pire », a écrit Arend Kapteyn, économiste en chef chez UBS. « Nous pourrions facilement concevoir des perturbations économiques qui conduisent à des résultats de croissance plus négatifs. »

Certes, les marchés évaluent déjà certains des dégâts, à commencer par l’euro qui s’échange aujourd’hui à un nouveau plus bas depuis deux décennies et a brièvement touché la parité avec le dollar, ce qu’il n’a pas fait depuis 2002.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Pendant ce temps, les actions allemandes ont perdu 11% depuis juin. Le géant gazier allemand Uniper SE est la plus grande entreprise victime, le titre plongeant de 80 % cette année alors qu’il cherche à obtenir un renflouement du gouvernement.

Certes, même si les dirigeants français et allemands avertissent les populations de « se préparer à une coupure totale du gaz russe« , de nombreux investisseurs croient toujours qu’il y a des raisons de croire que la Russie rétablira l’approvisionnement en gaz lorsque la maintenance du gazoduc Nord Stream 1 se terminera. le 21 juillet. Mais, comme le souligne UBS, si les pays européens commencent un rationnement volontaire du gaz pour faire le plein de stockage, le coup porté à la croissance économique sera sévère.

« L’Europe est actuellement prise dans un cercle vicieux », a déclaré Charles-Henry Monchau, directeur des investissements à la Banque Syz. La hausse des prix de l’énergie nuit à l’économie européenne, faisant baisser l’euro. À son tour, la faiblesse de l’euro rend les importations d’énergie encore plus chères, a-t-il déclaré.

L’autre inquiétude est que la BCE ne puisse pas faire grand-chose pour aider l’économie – qui est sur le point de sombrer dans une récession – avec une inflation déjà à son plus haut depuis une décennie, a déclaré Prashant Agarwal, gestionnaire de portefeuille chez Pictet Asset Management.

« Je ne suis pas sûr que les outils de la banque centrale fonctionnent dans ce scénario », a-t-il déclaré. « Dans le passé, ils avaient une marge de manœuvre pour remédier à la situation car l’inflation était faible. »

Avec l’aimable autorisation de Bloomberg, voici un tour d’horizon d’autres points de vue de stratèges :

BNP Paribas SA

Une véritable perturbation du gaz entraînerait l’Euro Stoxx 50 à 2 800, soit une chute d’environ 20 % par rapport aux niveaux actuels, ont écrit des stratèges tels que Sam Lynton-Brown et Camille de Courcel. Ils recommandent des couvertures, telles que des sociétés de haute qualité et des options d’achat biaisées sur l’indice boursier européen. Les industries automobile, industrielle et chimique seront sous pression, ont-ils écrit.

Nomura International Plc

Le stratège en devises Jordan Rochester exhorte ses clients à vendre à découvert la monnaie commune depuis avril. Si Nord Stream 1 ne reprend pas ses activités, l’euro pourrait chuter à 90 cents au cours de l’hiver, a-t-il écrit. « Nous pensons que l’Europe pourrait ne pas constituer un stockage de gaz suffisant pour l’hiver, ce qui pourrait conduire à un rationnement de l’énergie », a-t-il déclaré. « Si ce n’est pas une crise économique, qu’est-ce que c’est ? »

JPMorgan Chase & Co.

Les mouvements des spreads des obligations d’entreprises européennes seraient plus importants que la première vague de la pandémie de Covid en 2020 si la Russie coupait l’approvisionnement en gaz, selon les stratèges dirigés par Matthew Bailey. Les spreads sur la dette de haute qualité pourraient grimper à 325 points de base, ont-ils écrit. Pour les obligations notées junk, l’écart pourrait s’élargir jusqu’à 1 000 points de base.

Groupe Goldman Sachs Inc.

L’euro reflète déjà une grande partie de la négativité, mais la devise pourrait encore chuter de 5% si les marchés intègrent un arrêt complet de Nord Stream 1, ont déclaré des stratèges, dont Christian Mueller-Glissmann. Ils recommandent une allocation défensive, avec des surpondérations sur les liquidités et les matières premières.

Bank of America Corp.

L’ancien haussier du cuivre Bank of America a également réduit ses prévisions la semaine dernière, avertissant que dans le pire des cas où l’Europe connaîtrait des pénuries généralisées de gaz, les prix pourraient plonger jusqu’à 4 500 dollars la tonne. Le cuivre a chuté de 2 % à 7 429 $ mardi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front