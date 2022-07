AccueilRussie & FSU

Washington et Londres ont entraîné des « idiots européens utiles » dans une guerre économique contre la Russie, a déclaré Dmitri Medvedev

Washington, en tandem avec Londres, a escroqué les membres de l’UE « comme un couple d’escrocs » en les entraînant dans la guerre économique contre Moscou, a déclaré l’ancien président russe Dmitri Medvedev, commentant l’affaiblissement de l’euro.

Mardi, pour la première fois en 20 ans, les taux de change du dollar américain et de l’euro ont atteint la parité à la Bourse de Moscou. Cette tournure des événements, selon Medvedev, qui est maintenant vice-président du Conseil de sécurité russe, signifie que « les prédictions sur le déclenchement d’une crise systémique dans la zone euro commencent à se réaliser ». Selon lui, la chute de l’euro démontre « qui paie en devises fortes la crise sanglante » en Ukraine.

« Washington en tandem avec Londres a escroqué les Européens comme un couple d’escrocs », a écrit l’ancien président sur Telegram.

Avant d’imposer des « restrictions folles » à la Russie, les pays européens auraient dû calculer « leurs propres problèmes monétaires et économiques », a affirmé Medvedev, ajoutant que la Maison Blanche pesait normalement beaucoup mieux ses risques.

« Mais les ‘idiots européens utiles’ ont beaucoup plus souffert à la merci des Américains », a souligné le vice-président du Conseil de sécurité.

Cependant, Medvedev ne les plaint pas puisque, selon lui, « les russophobes de l’UE » ont déclenché « une guerre hybride » contre la Russie et ouvert « un large front économique » contre elle.

L’ancien chef de l’État a déclaré que la transition vers de nouveaux modes de paiement commerciaux, y compris l’utilisation de monnaies nationales – le rouble russe, le yuan chinois, la roupie indienne et autres – serait la meilleure protection contre « un euro pourri ». Il n’a pas exclu la possibilité qu’à l’avenir, les pays BRICS proposent une nouvelle monnaie de réserve.

Lire plus: L’UE ne veut pas de guerre avec la Russie – Haut diplomate

« Le monde moderne a clairement besoin de plus que le dollar, l’euro et la livre sterling. Pour l’instant, 1 $ = 1 €. Gardez vos économies en roubles ! » a écrit Medvedev.

Commentant à la mi-juin les sanctions économiques contre Moscou, le président russe Vladimir Poutine les a qualifiées de « folles et irréfléchies ».

Auparavant, il avait allégué que les dirigeants européens commettaient un « suicide » économique sous la pression des États-Unis.

L’UE, cependant, insiste sur le fait que ses membres étaient conscients des graves conséquences des sanctions anti-russes pour leurs propres économies.

« Mais c’est le prix à payer pour protéger les démocraties et le droit international, et nous prenons les mesures nécessaires pour résoudre ces problèmes en toute solidarité », a déclaré le plus haut diplomate du bloc, Josep Borrell, plus tôt ce mois-ci.

Les Ukrainiens malades de la guerre

Alina Lipp – La journaliste la plus courageuse et la meilleure d’Allemagne, basée dans le Donbass, est poursuivie / persécutée pour avoir dit la vérité. Elle est allée à Donetsk en tant que touriste et a été choquée de ne pas connaître la vérité sur ce qui était fait aux civils là-bas par l’Ukraine.

12 juil. 2022 La journaliste allemande indépendante Alina Lipp, basée à Donetsk, parle à Max Blumenthal d’avoir été poursuivie par l’État allemand pour avoir enfreint les nouveaux codes de la parole par le biais de ses reportages dans la République séparatiste de Donetsk. En tant que seul journaliste allemand sur le terrain à Donetsk, Lipp a exposé les forces ukrainiennes bombardant des civils, attaquant une maternité, minant des ports et bombardant un grenier rempli de maïs pour l’exportation. Elle risque trois ans de prison si elle retourne dans son pays d’origine. ||| La zone grise |||

