Pourquoi l’euro est tombé à 1 $, ce que cela signifie pour la roupie

Pourquoi l’euro est-il tombé à 1 dollar et qu’est-ce que cela signifie pour la roupie ? La baisse de valeur de l’euro par rapport au dollar indique que les investisseurs déplacent leurs fonds de la zone euro vers les États-Unis.

L’euro et le dollar américain étaient à égalité mardi. En d’autres termes, la valeur du taux de change a changé de sorte qu’un euro équivalait à un dollar. Seulement deux fois depuis 2002, l’euro a chuté à ce niveau face au dollar (voir graphique ci-dessous). La baisse de valeur de l’euro par rapport au dollar indique que les investisseurs déplacent leurs fonds de la zone euro vers les États-Unis.

L’euro-dollar au plus bas depuis 20 ans

Pourquoi la valeur de l’euro baisse-t-elle face au dollar ?

De manière générale, depuis le début de l’année 2008, l’euro perd de la vigueur face au dollar. Cependant, la réduction est substantielle depuis le début de 2021. La crise énergétique après le conflit de la Russie contre l’Ukraine a été le dernier coup porté au taux de change.

Deux facteurs principaux contribuent à l’affaiblissement persistant de l’euro face au dollar. Premièrement, l’économie de la zone euro est fragile. Deuxièmement, la divergence des réponses de politique monétaire entre les banques centrales des États-Unis et d’Europe.

Sur le plan économique, la pandémie de Covid-19 et les mesures financières utilisées pour la combattre avaient rendu l’économie de la zone euro vulnérable à une inflation record. L’intrusion de la Russie en Ukraine et la restriction qui en a résulté sur l’énergie russe ont laissé les économies européennes totalement exposées à ce moment crucial.

L’Europe était entièrement dépendante du pétrole et du gaz russes, et l’énorme hausse des prix de l’énergie a non seulement rendu la vie plus chère pour le citoyen moyen, mais elle a également amené les investisseurs à se demander s’ils devaient investir davantage dans la zone euro.

Les économies de la zone euro sont de plus en plus dépendantes des importations. Par exemple, la plus grande économie de la zone euro, l’Allemagne, a enregistré son premier déficit commercial depuis 1991 en mai. Les entreprises seraient mieux servies en déplaçant leur siège social aux États-Unis, qui ont une bien plus grande indépendance énergétique.

Par conséquent, la zone euro s’en sort moins bien, malgré le fait qu’il existe une probabilité raisonnable que l’économie américaine ralentisse et s’approche peut-être d’une récession. Et cela a établi la justification économique de la raison pour laquelle l’argent quitte la zone euro et se déplace vers les États-Unis. Ce changement de préférence est effectivement indiqué par la baisse persistante de l’euro face au dollar.

La réponse de la Banque centrale européenne (BCE) en termes de politique monétaire est le deuxième facteur. Elle diffère considérablement de l’approche de la Fed américaine, qui a clairement indiqué qu’elle ne fléchirait pas tant que l’inflation américaine, qui atteint actuellement des sommets depuis plusieurs décennies, ne reviendrait pas au taux cible de 2 %.

Ainsi, même si cela provoque une récession, la Fed relève rapidement les taux d’intérêt. La BCE n’a pas changé, en comparaison. La BCE n’a pas relevé ses taux en réponse à la possibilité que cela (afin de gérer l’inflation) puisse étouffer la reprise économique. En conséquence, l’argent a commencé à migrer vers les États-Unis à des fins d’investissement parce que les États-Unis offrent des rendements plus élevés.

Pourquoi le dollar monte-t-il alors que l’économie américaine est en récession ?

Le dollar américain continue d’être l’option d’investissement la plus sûre pour les investisseurs internationaux, et les nouvelles économiques des autres pays sont généralement plus négatives que celles des États-Unis. Le dollar américain est en hausse par rapport à toutes les autres devises étrangères, y compris l’euro, le yen japonais et la roupie indienne. L’affaiblissement de l’euro par rapport au dollar doit donc être considéré dans le contexte de cette tendance plus large.

En réalité, la roupie indienne a montré une plus grande résistance au dollar que la majorité des autres devises, malgré son affaiblissement continu. La forte appréciation de la roupie face à l’euro depuis le début de 2022 en est un exemple. Il a commencé à environ 90 et est actuellement d’environ 80 pour un euro.

Cela implique-t-il qu’un euro plus faible profitera à la roupie ?

La roupie s’est récemment considérablement renforcée, rendant les voyages en Europe pour les vacances des Indiens plus abordables. Anindya Banerjee, vice-présidente des dérivés sur devises et des dérivés sur taux d’intérêt chez Kotak Securities Ltd, a lancé un avertissement : « si l’euro continue de rester faible et tend vers la parité, il entraînera également la baisse de la roupie ».

En d’autres termes, la roupie, qui n’est actuellement qu’à un cheveu de 80 pour un dollar, chutera encore plus par rapport au dollar si l’euro continue de baisser. Cela est dû aux liens commerciaux étendus que l’euro entretient avec l’Inde et d’autres économies émergentes.

Banerjee a affirmé que la roupie s’était mieux comportée par rapport au dollar que l’euro parce que la RBI était intervenue pour maintenir la roupie ainsi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Sri Lanka – Victime de la diplomatie du piège de la dette ? Le Nouvel Atlas

Les médias occidentaux affirment que l’économie du Sri Lanka a été paralysée à cause de la «diplomatie du piège de la dette chinoise», mais un rapide coup d’œil aux rapports occidentaux, même sur qui détient réellement la dette du Sri Lanka, révèle que c’est l’Occident lui-même.

Si vous souhaitez voir une vidéo plus complète concernant la crise actuelle au Sri Lanka, veuillez suivre ce lien : https://youtu.be/cJahAWNfYG0

Références:

ABC News – La Chine devient un joker dans la crise de la dette du Sri Lanka : https://abcnews.go.com/International/…

Voice of America – Alors que le Sri Lanka, frappé par la crise, compte le coût des projets chinois, l’Inde s’efforce de récupérer son influence : https://www.voanews.com/a/as-crisis-h…

DW – Défaut de paiement de la dette extérieure du Sri Lanka : pourquoi la nation insulaire a fait faillite : https://www.dw.com/en/sri-lankas-fore…

Nikkei Asia – Les obligataires internationaux du Sri Lanka se préparent à une coupe de cheveux : https://asia.nikkei.com/Spotlight/Mar…

The Diplomat – La ceinture et la route au Sri Lanka : discussion au-delà du piège de la dette : https://thediplomat.com/2020/05/the-b…

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News