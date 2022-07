Poutine offre la pleine citoyenneté à tous les Ukrainiens

Un nouveau décret qui offre la pleine citoyenneté à tous les Ukrainiens a provoqué la colère du gouvernement ukrainien et a été signé par Poutine, laissant supposer que l’un des objectifs militaires de Poutine est l’annexion complète de toutes les zones capturées par les forces russes.

Vladimir Poutine, le président de la Russie, a signé un décret extrêmement controversé exigeant que « tous les citoyens ukrainiens » aient « le droit de demander l’admission à la citoyenneté de la Fédération de Russie de manière simplifiée » après qu’il y a un mois, la Russie a commencé à émettre passeports aux citoyens ukrainiens des républiques séparatistes pro-russes de la région du Donbass.

Cela a conduit à spéculer que l’un des objectifs militaires de Poutine est l’annexion complète de toutes les zones capturées par les forces russes, en particulier dans le sud et l’est.

Le Moscow Times rapporte que « près de 40 % des 137 700 citoyens des anciens pays soviétiques qui ont obtenu la citoyenneté russe en janvier-avril 2022 venaient d’Ukraine, selon les données du ministère de l’Intérieur », indiquant que le nouveau programme de citoyenneté pour les Ukrainiens semble battre son plein.

Le nouveau décret a sans surprise provoqué la colère du gouvernement ukrainien, qui a publié la déclaration suivante en réponse : « La délivrance illégale de passeports… est une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi que des normes et principes du droit international humanitaire.

Entre-temps, un certain nombre de postes administratifs importants en charge de municipalités ukrainiennes locales et régionales ont été pourvus récemment, ce qui constitue un autre signe supplémentaire des intentions de la Russie pour l’est de l’Ukraine.

Par exemple, le « parachutage de fonctionnaires » dans des zones fermement sous contrôle militaire russe a été décrit par le Moscow Times :

Un nombre croissant de responsables russes se sont vu confier des postes de direction dans les régions occupées de l’Ukraine dans ce que les analystes ont qualifié de tentative de renforcer les liens avec Moscou avant un éventuel processus d’annexion.

Cette semaine seulement, les nominations comprenaient un ancien député du parlement russe, des responsables du gouvernement régional et un officier de haut rang du Service fédéral de sécurité (FSB).

Le rapport poursuit en disant : « Peut-être que le cas le plus médiatisé à ce jour est survenu mardi, lorsque l’ancien député parlementaire russe Andrei Kozenko a été nommé chef adjoint de « l’administration militaro-civile » pour les zones occupées de la région ukrainienne de Zaporizhzhya. Il supervisera l’intégration économique avec la Russie, selon un communiqué officiel.

Le Moscow Times note en outre que « la veille de l’installation de Kozenko dans la région de Zaporizhzhya, l’ancien officier du FSB, Sergei Yeliseyev, a été nommé chef du gouvernement dans la région occupée de Kherson ».

Une carte de la situation approximative sur le terrain en Ukraine à 00h00 UTC le 11/07/22.

D’autres, comme John Mearsheimer, ont émis l’hypothèse que les objectifs de guerre initiaux, plus limités, de Poutine auraient pu changer et s’élargir depuis le début de l’invasion, peut-être en grande partie en réponse à l’intensification de l’implication des États-Unis et de l’OTAN dans le conflit. Certains analystes occidentaux ont affirmé que Poutine cherchait depuis le début à annexer directement une partie ou la totalité de l’Ukraine.

