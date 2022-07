Comment ils prévoient de nous mettre tous en faillite

Tout commence, bien sûr, avec le Global Reset, qui n’inclut aucune disposition pour la propriété privée – à moins que vous ne soyez déjà milliardaire ou membre de la famille royale britannique. Ils ne veulent pas que nous possédions quoi que ce soit parce que les gens qui possèdent une maison ou une pension ou qui ont quelques livres en banque ont une tendance inacceptable à se considérer comme des citoyens libres. Ils veulent enlever jusqu’au dernier vestige de notre indépendance et ils seront impitoyables.

(Si vous ne me croyez pas, jetez un coup d’œil à la blague promotionnelle de l’Agenda 21, telle que publiée par les Nations Unies. Et jetez un œil aux paroles du pape François sur la propriété privée.)

Alors, comment prévoient-ils de nous enlever notre propriété privée ?

Tout d’abord, bien sûr, l’effondrement de l’économie mondiale a endommagé la valeur de tous les investissements que vous pourriez avoir. À moins que vous ne travailliez pour l’État et que vous n’ayez une de leurs pensions protégées, votre fonds de retraite aura été sauvagement endommagé. Détruire l’économie était délibéré ; il fait partie du plan Agenda 21. Des milliardaires tels que Gates et Musk se sont incroyablement bien comportés en 2020 – leur richesse a considérablement augmenté. Vous souvenez-vous des Rothschild à la fin de la bataille de Waterloo ? Ils ont trompé tous les autres commerçants en leur faisant croire que Napoléon avait gagné, puis ils ont nettoyé et fait une énorme fortune.

Deuxièmement, ils ont réduit les taux d’intérêt à un niveau jamais vu auparavant. Si vous avez un million de livres sur votre compte d’épargne du gouvernement, l’intérêt annuel vous permettra d’acheter à peu près un plein d’essence. (Tant que vous n’avez qu’une petite voiture).

Troisièmement, l’effondrement de l’économie détruira des millions d’emplois. Les Nations Unies ont déclaré en 2020 que 50% de tous les emplois allaient disparaître, et nous pouvons leur faire confiance car c’est leur jeu, leur balle et leur paquet de sandwichs. Ceux qui n’ont pas d’emploi devront compter sur les subventions gouvernementales – rebaptisées revenu de base universel.

Quatrièmement, si vous êtes propriétaire de votre propre maison, ou si vous pensez l’être, ou si vous en possédez une partie, alors vous avez des problèmes. Les taux d’intérêt vont rester les plus bas de l’histoire pendant un certain temps – pour s’assurer que ceux qui ont des économies voient leur épargne disparaître lentement. Et puis les taux d’intérêt vont monter. Pas du tout. Mais beaucoup. Et lorsque les taux d’intérêt atteignent 8, 9 ou 10 %, voire plus, imaginez ce que les versements hypothécaires atteindront. Ils seront encore plus élevés. Et la plupart des gens ne pourront pas se permettre de garder leur maison. Ce sera la fin de la propriété privée et une autre étape vers la Grande Réinitialisation.

Cinquièmement, pourquoi les taux d’intérêt vont-ils monter en flèche ? Eh bien, parce que l’inflation est élevée et que les taux d’intérêt vont augmenter pour essayer de faire baisser l’inflation. (N’oubliez pas non plus que des taux d’inflation élevés détruisent également toute épargne à laquelle les gens se sont accrochés.)

Oh, et il y a un sixième tour dans leur manche : les impôts.

Partout, les gouvernements ont dépensé de l’argent avec une grande joie. Dix milliards ici, cent milliards là-bas. Ils devront renflouer les caisses et rembourser les dettes. Et donc les impôts vont augmenter. Ils inventeront de nouvelles taxes dont vous n’avez jamais rêvé – et l’objectif principal ne sera pas seulement de collecter de l’argent mais d’appauvrir tout le monde.

Ils ne veulent pas que nous possédions quoi que ce soit. C’est le plan.

Et quand nous serons tous appauvris, ils nous verseront généreusement à tous un revenu de base universel et nous serons alors entièrement dépendants de Bill Gates, Klaus Schwab and co pour notre pain quotidien. Si nous nous comportons mal ou critiquons nos maîtres, notre paiement ne sera pas effectué et notre compte bancaire numérique restera vide. C’est là qu’intervient le système de crédit social.

N’oubliez pas : les personnes qui contrôlent le système ne sont ni ineptes ni incompétentes. Ils sont trompeurs, sournois et bien plus méchants que tout ce que la plupart d’entre nous ont jamais rencontré.

Quand j’étais médecin généraliste, j’ai travaillé comme chirurgien policier pendant quelques années. J’ai rencontré, examiné et interviewé un certain nombre de meurtriers. Je n’en ai jamais rencontré d’aussi pervers que les politiciens, scientifiques et médecins trompeurs et sournois qui sont maintenant déterminés à détruire tout ce que nous apprécions – pour le pouvoir et l’argent. Ne vous y trompez pas, la fin de la civilisation approche à la vitesse de la lumière.

Extrait de « Social Credit : Nightmare on Your Street » de Vernon Coleman – disponible dès maintenant en livre de poche.

Copyright Vernon Coleman Juillet 2022

https://www.vernoncoleman.com/main.htm

Traduction: MIRASTNEWS

Source : Tap News

