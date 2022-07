Ils continuent de s’attaquer à vous

L’agenda bat son plein, les auteurs ont montré leur main. Ils ont dépassé le point de non-retour et cela fait maintenant ce travail ou des conséquences désastreuses les attendent.

L’agenda bat son plein, les auteurs ont montré leur main. Ils ont dépassé le point de non-retour et cela fait maintenant ce travail ou des conséquences désastreuses les attendent.

Le dernier article sur la micropuce dans le Daily Mail est un autre excellent exemple de programmation prédictive, de PNL, de magie, de sorcellerie ou tout simplement de copie suggestive. Peu importe comment vous l’appelez, l’objectif est clair. Pour démarrer la conversation et influencer la direction de la société mondiale à venir et du système technologique intégré qui gérera tout cela.

Les trois étapes du succès

Comme beaucoup de campagnes récentes, il s’agit de trois. Reconstruire mieux. Mains face à l’espace. Protégez le NHS. Trois est un excellent moyen de programmer le subconscient. Ou plutôt, le super conscient. Ils utilisent l’ancienne astuce en trois étapes pour intégrer les micropuces dans le récit grand public. Ils sont à la première étape.

1. Vous le mentionnez et l’introduisez dans la conscience de masse comme une possibilité.

2. Vous le recommandez et le motivez.

3. Vous l’appliquez et supprimez toutes les autres options.

C’est vraiment à la croisée des chemins, je crains que beaucoup ne soient heureux de l’accepter.

Malheureusement, en réalité, nous avons tous suffisamment entendu parler de ce plan au cours des 15 dernières années pour qu’il ne soit vraiment pas surprenant. Chrétiens et la bible, les travaux de David Icke, Gregg Nikolettos à AV3. Ce ne sont que quelques exemples. Quoi qu’il en soit, ceux qui croient qu’ils sont en charge ont clairement exprimé leurs intentions et s’arrêter n’est pas une option.

La vraie réinitialisation dont nous avons tous besoin

Klaus et ses marionnettes du FEM (WEF) pourraient penser que leur réinitialisation va se produire, mais le réveil rapide d’une population muette se produit beaucoup plus rapidement qu’ils ne l’avaient prévu. La foule devient bruyante, rebelle et cela les menace et les effraie.

Oui, nous avons besoin d’une réinitialisation, mais notre réinitialisation. À un moment donné, les personnes qui détiennent vraiment le pouvoir, nous, doivent suspendre toute politique, ordonner à ceux qui travaillent pour nous d’arrêter ce qu’ils font, de se retirer de leur bureau et nous aurons une enquête complète et transparente sur ce a été fait au cours des 100 dernières années en notre nom. Qu’est-ce qu’on nous a fait, à notre pays, à notre société et à quel niveau. Politique, financier, et en fait à tous les niveaux. Tout parti politique ou individu courageux qui a les couilles pour faire exactement cela suscitera beaucoup d’intérêt dans les mois à venir à mesure que cet agenda pernicieux se révélera davantage. Je ne prévois pas que beaucoup acceptent le travail.

La récolte actuelle de têtes puissantes que nous avons maintenant est dangereuse. Il est temps de découvrir à quel point c’est dangereux. Ils ont besoin d’être exposés et d’enquêter. La lumière du soleil est le meilleur désinfectant.

Le peuple détient le pouvoir. Ils l’ont toujours fait. Il est temps que ceux qui sont élus pour nous SERVIR s’en souviennent. La trahison est le crime le plus grave et devrait être passible des peines les plus sévères.

L’agenda de la micropuce humaine

Si vous avez besoin d’un rappel de l’endroit où la puce électronique est censée nous mener, je vous suggère de revoir l’excellente présentation Gregg Nikolettos AV3 enregistrée en 2009. Gregg a été moqué, attaqué et ridiculisé mais finalement, Gregg, vous étiez sur l’argent.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : Tap News

L’apocalypse du vaccin – Horreurs aux proportions bibliques

Une vérité fondamentale peut servir de base à une montagne de mensonges. si nous creusons assez profondément dans la montagne des mensonges et faisons ressortir cette vérité, pour la placer au sommet de la montagne des mensonges, toute la montagne des mensonges s’effondrera sous le poids de cette seule vérité, et il n’y a rien de plus dévastateur à une structure de mensonges que la révélation de la vérité sur laquelle la structure des mensonges a été construite, parce que les ondes de choc de la révélation de la vérité se répercutent et continuent de se répercuter sur toute la terre pour les générations à venir, réveillant même les personnes qui n’avaient pas désir d’être éveillé à la vérité.

L’ignorance de l’homme

est la première ligne de défense de cette septicémie. Pourtant, il est facilement enfreint par quiconque a le temps et la détermination de découvrir la vérité. L’ignorance a prévalu si longtemps uniquement parce que les gens ne veulent pas découvrir la vérité. Mais ce n’est pas tant l’incapacité de savoir ce qui se passe que le désir de ne pas connaître des faits qui peuvent peser lourd sur la conscience qui est responsable de ce manque de conscience.

Luc: 8:17 Car il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, et rien de caché qui ne doive être connu ou révélé au grand jour.

Jean 18:36 Jésus a dit : ‘Mon royaume n’est pas de ce monde. Si c’était le cas, mes serviteurs se battraient pour empêcher mon arrestation par les dirigeants juifs. Mais maintenant mon royaume vient d’un autre endroit.

Jean 8:44 Vous êtes de votre père, le diable, et c’est votre volonté de pratiquer les convoitises et de satisfaire les désirs [qui sont caractéristiques] de votre père. Il était un meurtrier depuis le début et ne se tient pas dans la vérité, car il n’y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il dit ce qui lui est naturel, car il est un menteur [lui-même] et le père du mensonge et de tout ce qui est faux.

IL Y A LITTÉRALEMENT UN COMBAT ENTRE LES FORCES DU (BIEN ET DU MAL).

MAIS NOUS SOMMES TOUJOURS AU MILIEU.

NOUS SOMMES TOUS ASSERVIS PAR UN ENNEMI CACHÉ.

IL EST TEMPS DE RECONNAÎTRE VOTRE VÉRITABLE ENNEMI.

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

1. CODE DE NUREMBERG 2.0

2. TERRORISME

3. HAUTE TRAHISON

4. AGRICULTURE HUMAINE

5. SEXE DES ENFANTS

6. PÉDOPHILIE

7. ADRÉNOCHROME

8. GÉNOCIDE

9. PHARMACIE