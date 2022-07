La puissance de la révolution islamique : les drones iraniens peuvent-ils aider la Russie en Ukraine ?

Selon les experts, il est très peu probable que l’Iran intensifie sa confrontation avec l’Occident uniquement pour fournir des drones à la Russie.

Lundi dernier, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a affirmé que l’Iran se préparait à envoyer « plusieurs centaines » de drones en Russie, qui seront utilisés dans l’opération militaire de Moscou en Ukraine. L’Iran a catégoriquement rejeté cette affirmation et la Russie n’a fait aucun commentaire sur la déclaration.

Pendant ce temps, Téhéran et Moscou ont annoncé que le président Vladimir Poutine se rendrait la semaine prochaine dans la capitale iranienne pour s’entretenir avec le président Ebrahim Raisi.

Ici, RT examine les drones iraniens pour voir s’ils pourraient être utiles à la Russie dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine. Nous expliquerons également pourquoi les États-Unis sont alarmés par cette perspective et comment cette évolution pourrait affecter la probabilité d’une levée des sanctions contre l’Iran.

‘Selon nos informations…’

« Nos informations indiquent que le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie jusqu’à plusieurs centaines de drones, y compris des drones capables d’armes, dans un délai accéléré », a affirmé Sullivan.

Il parlait aux journalistes de l’Ukraine – par conséquent, même si cela n’a pas été explicitement indiqué, on peut supposer que les États-Unis s’attendent maintenant à ce que les drones iraniens agissent en Europe de l’Est.

« On ne sait pas si l’Iran a déjà livré l’un de ces drones à la Russie », a déclaré Sullivan, ajoutant que le pays commencerait à entraîner les forces russes à utiliser les drones dès ce mois-ci.

« Ce n’est qu’un exemple de la façon dont la Russie se tourne vers des pays comme l’Iran pour des capacités qui… ont été utilisées avant que nous mettions en place le cessez-le-feu au Yémen pour attaquer l’Arabie saoudite », a expliqué Sullivan.

C’était tôt mardi matin à Moscou lorsque le briefing a été diffusé aux États-Unis, mais les responsables russes n’ont pas encore fait de commentaires sur le sujet. Il y avait cependant d’autres nouvelles du Kremlin, le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov ayant annoncé que Vladimir Poutine se rendrait à Téhéran la semaine suivante, le 19 juillet.

L’ordre du jour et les détails de la rencontre bilatérale entre Poutine et le président iranien Ebrahim Raisi n’ont pas été divulgués.

« Il y aura une réunion des chefs des États garants du processus d’Astana, qui, comme vous le savez, est le processus visant à faciliter une résolution de la crise syrienne. Il y aura en effet une rencontre entre Poutine, Raisi et Erdogan. En plus de la réunion trilatérale, des pourparlers bilatéraux auront également lieu », a déclaré Peskov.

Quant à Téhéran, il a catégoriquement nié avoir l’intention de coopérer avec la Russie en lui fournissant des drones. Interrogé sur cette affirmation par un représentant des médias, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré :

« La coopération entre l’Iran et la Russie dans certaines technologies de pointe remonte à avant la guerre d’Ukraine, et il n’y a pas eu de développement majeur dans ce domaine ces derniers temps. »

Ce que l’on sait des drones iraniens

Washington s’était méfié du programme de drones iranien avant même que la Russie ne lance son opération militaire en Ukraine. En novembre dernier, les États-Unis ont introduit des sanctions contre des entreprises privées iraniennes supposées être impliquées dans la production de drones de combat et de reconnaissance.

Selon les Américains, ces sociétés prétendaient être engagées dans la « recherche privée » tout en fournissant secrètement un soutien essentiel au développement des drones du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran et en menant des transactions internationales dans l’intérêt du gouvernement iranien. Ce dernier, à son tour, a fourni des drones à ses alliés – y compris des groupes que les États-Unis reconnaissent comme des organisations terroristes.

Notamment, même à l’époque, le département du Trésor américain insistait sur le fait que les drones iraniens « menaçaient la paix et la stabilité internationales ».

Denis Fedutinov, rédacteur en chef du magazine Drone Aviation, a déclaré à RT que les drones iraniens valent vraiment la peine d’être étudiés – le pays les conçoit depuis les années 1980.

« Actuellement, l’Iran possède plusieurs dizaines de systèmes de drones, des drones miniatures aux modèles à moyenne altitude et longue endurance », a-t-il déclaré.

Certains drones iraniens ont été inspirés par les conceptions américaines. Par exemple, le Qods Yasir est basé sur le Boeing Insitu ScanEagle intercepté par les Iraniens en 2012, tandis que le Shahed 171 Simorgh et le Saegheh-2 ont beaucoup en commun avec le RQ-170 Sentinel qui a violé l’espace aérien iranien en 2011.

Visuellement similaires au MQ-1 Predator américain, les drones d’attaque Shahed 129 présentent un intérêt particulier, car ils ont joué un rôle actif dans la guerre civile en Syrie depuis 2014.

« L’Iran n’aime pas trop partager des informations sur ses drones, ne révélant que ce qui lui est bénéfique. Mais sans aucun doute, l’un de ses avantages est sa vaste expérience dans le développement de drones », a noté Denis Fedutinov.

Néanmoins, la technologie iranienne ne peut rivaliser avec sa concurrence turque.

« Les concepteurs turcs s’associent aux principaux fournisseurs de divers sous-systèmes de drones sur le marché, ce qui leur permet de développer plus facilement des équipements plus sophistiqués. »

Pourquoi la Russie a-t-elle besoin de drones iraniens ?

Viktor Litovkin, colonel à la retraite et commentateur militaire pour TASS, a déclaré à RT que « tous les drones sont essentiellement les mêmes ».

« La seule différence est leur rôle, leur chargement et leur temps de vol. L’Iran n’a pas de drones exceptionnels, mais personne d’autre non plus. Tous les drones sont essentiellement les mêmes », a-t-il expliqué.

Moscou développe également ses propres drones depuis un certain temps. Le vice-Premier ministre russe Yuri Borisov, qui est chargé de la supervision de l’industrie de la défense, a déclaré le mois dernier que la Russie « a accès à presque tous les types de systèmes aériens militaires sans pilote, y compris les modèles de reconnaissance, d’attaque, tactiques, opérationnels et opérationnels-tactiques ».

Dans le même temps, il ne nie pas que la Russie « aurait dû reconnaître les avantages des drones beaucoup plus tôt ».

Répondant à la question de RT sur la « pénurie de drones », Borisov a promis « d’augmenter la production », ajoutant que « cela prend du temps ».

Cela peut être interprété comme un signe que la Russie considère les drones iraniens comme une solution temporaire jusqu’à ce que les drones russes soient mis en service.

Fedutinov soutient que si un accord devait être signé, Moscou serait principalement intéressé par les systèmes de drones de reconnaissance et d’attaque lourds.

« S’ils avaient été à la disposition de l’armée russe, je ne vois aucun obstacle à la mise en service de tels systèmes [en Ukraine]. Et en ce qui concerne les pertes civiles ou les tirs amis, les drones transportent des systèmes d’armes de haute précision qui minimisent ces risques », a déclaré Fedutinov.

Litovkin a exprimé des doutes quant à l’utilité des drones iraniens en Ukraine.

« Aucun type d’arme ne pourrait changer le cours de la guerre. Eh bien, les armes nucléaires le pourraient, mais il est hors de question d’aggraver le conflit en Ukraine en une guerre nucléaire. Les drones ne sont pas des armes en soi, ce sont des plates-formes de combat », a-t-il déclaré.

L’Iran pourra-t-il couvrir la demande russe de drones ?

« Il semble que les entreprises iraniennes aient pu lancer la production de masse de drones. Et nous pouvons même dire qu’ils ont commencé à vendre leurs systèmes de drones à certains clients », a déclaré Fedutinov lorsqu’on lui a demandé si l’Iran était capable d’exporter des drones.

Litovkine est d’accord. Selon lui, « l’Iran a fabriqué un nombre important de drones qui sont actuellement stockés dans des entrepôts ».

« L’Iran n’est engagé dans aucune guerre, il n’a donc pas besoin de tous ces drones, alors que la Russie pourrait les utiliser dans sa campagne en Ukraine. Il n’est donc pas étonnant que nous ayons pu acheter différents types de drones à l’Iran », estime l’expert militaire.

Vladimir Sazhin, de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie et expert de l’Iran, n’est pas d’accord : « L’Iran a de nombreux adversaires dans la région, dont Israël, les pays du Golfe, la Jordanie et l’Égypte. Il y a même eu des propositions pour établir une « OTAN du Moyen-Orient ». Tous ces développements maintiennent la pression sur l’Iran, donc je ne pense pas qu’il mettra en péril ses capacités de défense en donnant ses drones à un autre pays. »

Sazhin a également des doutes sur la capacité de Téhéran à produire et exporter en masse des drones : « L’Iran fournit des drones à ses « alliés » – principalement, les Houthis du Yémen, et nous pouvons difficilement les compter par centaines, des dizaines serait une estimation plus réaliste, et nous ne Je ne connais même pas le type. Outre les drones militaires, l’Iran fabrique également des modèles simples, presque comme des jouets. Je ne pense pas que l’Iran soit capable d’augmenter l’échelle de production en un temps aussi limité. Les systèmes qui sont fabriqués en Iran en ce moment peuvent difficilement être exportés.

Quoi d’autre se dresse sur le chemin?

« Je ne pense pas qu’il y ait eu un quelconque plan de vente de drones à la Russie avant le 24 février. Peut-être qu’il y a eu des discussions après cela, mais je doute que quelque chose se produise réellement », a déclaré Sazhin.

Il estime que des considérations politiques entrent également en jeu, « l’Iran est neutre sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Sa position inébranlable est qu’un cessez-le-feu doit être conclu dès que possible. Je ne pense pas que l’Iran envisage de prendre parti, en soutenant la Russie et en s’opposant à l’Occident. »

Il a également déclaré que Téhéran était fortement investi dans les pourparlers de Vienne sur la reprise de l’accord sur le nucléaire iranien, qui a été fondamentalement aboli par l’administration Donald Trump.

« L’Iran veut que cet accord aboutisse, car il veut que les sanctions occidentales soient levées. L’UE, le Japon et d’autres pays soutiennent Téhéran dans son agenda. Ils ne peuvent pas attendre que les sanctions soient assouplies, car cela leur donnera un accès instantané à l’économie iranienne, qui est dans une situation désespérée. Téhéran a vraiment besoin d’investissements extérieurs dans toutes les industries. Et la technologie. De toute évidence, la Russie ne peut pas l’aider non plus, alors que l’UE et le Japon le peuvent », a expliqué Sazhin.

L’expert note également qu’en fournissant à la Russie des drones, l’Iran ferait face à plus de pression de l’Occident, ce qui mettrait en péril ses futurs partenariats avec des pays qui pourraient fournir des investissements et de la technologie.

« Ce n’est pas le genre de risque que l’Iran est prêt à prendre, cette configuration ne lui profite pas », a ajouté Sazhin.

L’expert dit qu’un accord en coulisses entre Moscou et Téhéran est également impossible.

« Aujourd’hui, un accord comme celui-là ne resterait secret que quelques heures. Même si l’Iran fournit secrètement à la Russie ses drones, ils seront découverts dans la zone de combat. Cela mettrait l’Iran dans une situation encore plus difficile », selon Sazhin.

