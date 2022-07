Le HIMARS MLRS, fourni par les États-Unis, tue et blesse des centaines de civils dans le Donbass et le sud de l’Ukraine

Écrit par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant

Image d’illustration

Début juin, il a été signalé que les États-Unis, l’OTAN et d’autres États satellites enverraient des milliards d’armes supplémentaires, y compris le HIMARS MLRS au régime de Kiev dans une nouvelle tentative désespérée de gagner du temps à la junte néonazie, comme il fait face à une défaite imminente sur toutes les lignes de front, des zones nord de l’oblast de Kharkov aux franges occidentales de l’oblast de Kherson. À l’époque, les grands médias occidentaux gérés par l’État affirmaient que le système est censé « changer la donne » et qu’il « ralentirait ou arrêterait non seulement l’avancée russe », mais aussi « aiderait à repousser » l’armée russe en permettant le régime de Kiev oblige à monter des « contre-offensives décisives ».

Inutile de dire que rien de tout cela ne s’est produit. Mais ce qui s’est passé était plus ou moins la même chose venant du régime de Kiev – utilisant n’importe quelle arme à sa disposition pour cibler les zones résidentielles et les infrastructures. Pour aggraver les choses, le régime de Kiev vise désormais non seulement le Donbass, mais même les régions qui étaient sous sa juridiction il y a à peine 4 mois, les oblasts de Kherson et de Zaporozhye. En plus des bombardements « réguliers » de Donetsk et des zones environnantes, un phénomène « normal » qui dure depuis près d’une décennie pour les habitants, le régime de Kiev utilise maintenant le MLRS M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) fourni par les États-Unis contre le La capitale de la RPD (République populaire de Donetsk), en plus d’autres endroits de la région.

Le dimanche 10 juillet, une de ces frappes a coûté la vie à au moins trois civils et en a blessé plus de 40 autres, selon un rapport des autorités de la RPD. Selon leurs représentants du Centre conjoint de contrôle et de coordination sur le cessez-le-feu (JCCC), la frappe de missiles ukrainiens du 10 juillet a touché le district d’Amvrosievsky en RPD, qui borde l’oblast de Rostov, dans le sud-ouest de la Russie. Outre les personnes tuées et blessées, au moins quatre personnes ont été portées disparues. D’autres attaques contre des civils (y compris des enfants) dans les républiques du Donbass (en particulier la RPD) ont également été signalées.

Pourtant, en plus de ces attaques, le régime de Kiev a également bombardé des colonies dans le sud de l’Ukraine, qu’il a détenues jusqu’à fin février. À cette fin, il n’a pas seulement utilisé l’artillerie conventionnelle, mais aussi le MLRS et les missiles balistiques à courte portée, tels que « Tochka-U ». Lors d’une de ces attaques, au moins 7 personnes sont mortes et près de 100 ont été blessées après que les forces du régime de Kiev ont frappé une zone résidentielle avec HIMARS MLRS.

Le bureau administratif de l’oblast de Kherson a confirmé que l’attaque contre Novaya Kakhovka avait été menée à l’aide du MLRS de fabrication américaine. Selon les responsables locaux, la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya était la cible visée, mais les roquettes ont touché un entrepôt abritant du salpêtre et des engrais, endommageant un hôpital, un marché et des bâtiments résidentiels, selon le chef de Novaya Kakhovka, Vladimir Leontiev. En plus d’autres zones touchées par ces roquettes, un dépôt d’aide humanitaire contenant plus de 35 tonnes de vivres et d’autres produits de première nécessité a également été endommagé lors de l’explosion. Selon des sources locales, toutes les vitres dans un rayon de deux kilomètres ont été brisées.

Dans d’autres zones, en particulier dans le nord de l’oblast de Kharkov, des unités d’artillerie du régime de Kiev ont bombardé le convoi humanitaire de l’EMERCOM (ministère russe des Situations d’urgence) dans la colonie de Kozacha Lopan. Selon des sources locales, deux civils ont été tués en conséquence, tandis que des infiltrés de la junte néo-nazie ont également tué le maire de Velykyi Burluk. Il a été exécuté pour avoir prétendument « collaboré » avec les forces russes. Au sud, les forces du régime de Kiev ont frappé Tokmak dans la partie centrale de l’oblast de Zaporozhye. Les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté les missiles et les roquettes, mais les fragments sont quand même tombés sur la ville. Heureusement, aucune victime civile n’a été signalée.

Les forces de la junte néo-nazie ont également frappé l’aérodrome de Chernobaevka, à l’extrême ouest de l’oblast de Kherson. Apparemment, il y a eu une explosion massive dans l’installation. L’artillerie anti-roquettes ukrainienne a également bombardé le Snigirevka tenu par la Russie dans l’oblast de Nikolaïev. Il y a eu également une tentative d’assassinat contre le chef de la région de Kherson, Vladimir Saldo, mais a été empêchée par les services spéciaux russes. Les unités de neutralisation des bombes ont désarmé l’engin piégé placé en bordure de route pour tuer Saldo. Un drone de frappe des forces du régime de Kiev a également été abattu au-dessus de Melitopol, a rapporté Vladimir Rogov, membre de l’administration de l’oblast de Zaporozhye.

Les forces armées russes ont répondu par un certain nombre de frappes contre les troupes du régime de Kiev, notamment le lancement d’une frappe près de Radushnoe dans le rayon de Krivoy Rog de l’oblast de Dnepropetrovsk. Selon certaines informations, des dépôts de munitions abritant des roquettes et des obus d’artillerie pour les obusiers M142 HIMARS MLRS, M777 et ukrainiens 2C7 fournis par les États-Unis ont été détruits. De plus, à Nechayane, un autre stockage de munitions a été détruit par une frappe de missile russe. La semaine dernière, l’armée russe a publié une vidéo de la destruction de deux MLRS HIMARS fournis par les États-Unis, près de la ligne de front dans une colonie juste au sud de Kramatorsk. De plus, les troupes de la LPR ont endommagé puis capturé l’un des obusiers M777 de fabrication américaine et ont publié une vidéo de la pièce d’artillerie.

Ce qui ressort clairement de tout cela, c’est que les soi-disant « changeurs de jeu » et « Wunderwaffen » que l’Occident politique envoie depuis 8 ans, mais surtout ces derniers mois, n’ont pratiquement rien fait pour rendre les troupes du régime de Kiev une force de combat plus efficace. Ces armes ont contribué à la mort et à la mutilation de civils et à la destruction de leurs biens et infrastructures, non seulement dans le Donbass, mais aussi dans d’autres régions. Cependant, cela ne devrait surprendre personne, car la junte néo-nazie a annoncé son intention d’exterminer les «Untermenschen» dans le sud et l’est de l’Ukraine en 2013, avant que le coup d’État orchestré par les États-Unis ne les amène au pouvoir.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : South Front

« Tactiques d’une guerre de terreur »: Kyiv bombarde désormais également Lougansk avec des missiles américains HIMARS

Tard dans la soirée de mardi, Lougansk et ses environs ont été touchés par des tirs de roquettes ukrainiennes. Selon les autorités locales, la ville a été la cible de tirs de missiles américains HIMARS – comme l’avait été Novaïa Kakhovka avant elle. La LVR a condamné la tactique de Kiev comme « terroriste ».

Source : Sputnik © RIA Novosti / Les conséquences d’une attaque nocturne à la roquette par l’Ukraine près de Lougansk, le 13 juillet 2022

Plusieurs roquettes ont atteint leur cible lors du bombardement de o en fin de soirée du 12 juillet, a déclaré Andrei Marochko, officier de la milice populaire de Lougansk, sur sa chaîne Telegram. Il a souligné que l’armée ukrainienne tentait depuis longtemps de frapper des objets d’infrastructure civile dans la région lors de ses attaques. Il a également signalé qu’une unité de défense aérienne à Lougansk, censée assurer la sécurité de la ville, avait également été la cible de tirs. Cependant, Marochko a assuré que la situation à Lougansk est désormais sous contrôle. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité de la population civile.

Pendant ce temps, la représentation de la République populaire de Lougansk au Centre conjoint de contrôle et de coordination de l’armistice a déclaré que l’armée ukrainienne avait utilisé des lance-roquettes multiples HIMARS de fabrication américaine pour bombarder la ville. Washington l’a remis à Kyiv dans le cadre d’un programme d’aide militaire à l’Ukraine. Selon le représentant de LVR, le bombardement a eu lieu à 23h35 heure locale. Au total, neuf roquettes ont été tirées sur la ville.

Marochko a également indiqué qu’il est très probable que les forces armées ukrainiennes aient utilisé le système d’artillerie HIMARS avec un certain type de munitions lors de l’attaque. À son avis, de telles conclusions pourraient être tirées de la distance entre le point de lancement et la cible. L’officier a déclaré :

« La distance entre Artemovsk (Bakhmut) et Lougansk est de plus de 90 kilomètres. En conséquence, hier, les forces armées ukrainiennes ont reçu des munitions pour le système HIMARS de l’AFOM [Army TACMS Family of Munitions] avec une portée de 140 utilisées jusqu’à 300 kilomètres. »

Le correspondant de RT, Vlad Andriza, a fourni plus de détails sur le bombardement nocturne de Lougansk. Entre autres choses, il a signalé que le système de défense aérienne local avait réagi dans différentes directions. Et Andriza a ajouté :

« Certaines roquettes ont réussi à être abattues, d’autres non. Les habitants ont écrit la nuit dernière qu’à une distance d’un kilomètre, les fenêtres ont été arrachées par l’explosion et les vitres ont éclaté. Cela s’est passé à huit à dix kilomètres du centre de Lougansk, et le les murs et les fenêtres de notre maison ont tremblé. Les impacts ont été très graves.

Selon la milice populaire LVR, en plus de Lougansk, la colonie voisine de Stakhanov a également été la cible d’attaques ukrainiennes HIMARS. Selon un communiqué du porte-parole de l’agence, Ivan Filiponenko, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées. Il a également décrit la destruction massive de bâtiments résidentiels, d’un jardin d’enfants et d’une école.

L’ambassadeur de la République populaire de Lougansk en Russie, Rodion Miroshnik, a également fourni des informations selon lesquelles, bien que la plupart des roquettes tirées sur Lougansk aient été interceptées, leurs fragments ont provoqué des incendies dans les installations de la ville. Selon le diplomate, les données exactes sur les dégâts causés ne seraient disponibles qu’à une date ultérieure.

Avec ses attaques contre la population civile, Kyiv poursuit la « tactique d’une guerre de terreur », a également reconnu Miroshnik. Il a argumenté sur Telegram :

« Aujourd’hui, il est déjà évident que les militants de la RPD et de la région de Kherson et de la LPR utilisent la même tactique : sans aucune possibilité de contrer quoi que ce soit sur le champ de bataille, et battant une bataille après l’autre, ils lancent sans cesse une série de des missiles qui tentent de percer les défenses aériennes en ciblant des cibles civiles et des villes – c’est une tactique terroriste. »

Auparavant, Kyiv avait utilisé les missiles américains HIMARS lors de l’attaque contre Novaya Kakhovka dans la région de Kherson contrôlée par l’armée russe. Selon le chef adjoint de l’administration militaro-civile de la région, Kirill Stremousov, l’armée ukrainienne a tiré un total de six roquettes sur la ville mardi soir. Trois d’entre eux pourraient être détruits par la défense anti-aérienne.

L’attaque a causé d’importantes destructions d’infrastructures civiles locales, notamment un entrepôt contenant 35 tonnes de fournitures humanitaires. Mercredi, l’agence de presse TASS, citant un représentant anonyme de l’administration militaro-civile de la région de Kherson, a corrigé le nombre de morts de l’attaque à deux sur les sept signalés précédemment.

En savoir plus – Catastrophe dans la région de Kherson après l’attaque du missile américain HIMARS – Une installation de stockage de nitrate de potassium explose

Traduction: MIRASTNEWS

Source : RT