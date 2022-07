L’inflation atteint des sommets en 40 ans aux États-Unis : comment les prix ont-ils augmenté dans le pays ?

Parmi les produits concernés figurent l’énergie, l’alimentation et les soins dentaires, qui ont atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies.

Bourse de New York lors de la séance du matin du 13 juillet 2022Michael M. Santiago / Gettyimages.ru

L’indice des prix à la consommation (IPC) de l’économie américaine a atteint 9,1% en juin, un chiffre qui représente le taux d’augmentation de l’inflation le plus rapide du pays sur une période de 12 mois depuis novembre 1981, selon un rapport publié mercredi par le Bureau. des statistiques du travail (BLS).

Le rapport révèle qu’en un an, les prix de l’énergie ont augmenté de 41,6 %, les prix de l’essence étant parmi ceux qui ont le plus influencé l’indice, puisqu’ils ont augmenté de près de 60 % sur la période de 12 mois, la plus forte hausse depuis 1980. 13,7 % sur la même période.

Pour sa part, l’indice alimentaire a augmenté d’au moins 1 % pour le sixième mois consécutif, tandis que les coûts de logement ont augmenté de 5,6 % par an et que le loyer a connu la plus forte augmentation mensuelle depuis avril 1986. Les soins médicaux sont devenus plus chers principalement en raison d’une augmentation de 1,9 %. dans les services dentaires, la plus forte augmentation mensuelle jamais enregistrée pour ce secteur dans les données remontant à 1995, a révélé le BLS.

De nombreux autres produits et services ont également connu des hausses de prix pour les consommateurs, des billets d’avion aux voitures d’occasion en passant par les vêtements.

Qui est coupable ?

La Maison Blanche a attribué la hausse des prix à l’opération militaire russe en Ukraine. Cependant, le président russe Vladimir Poutine a souligné que les experts savent probablement « que la crise a commencé à émerger pendant la lutte contre la pandémie » et cela s’est produit parce que les économies développées « ont commencé à abuser de leur position monopolistique dans la sphère monétaire », et ont allumé le presse à billets.

L’administration du président américain Joe Biden a également accusé les sociétés pétrolières et gazières d’avoir gonflé leurs bénéfices et a appelé les propriétaires de stations-service à baisser les prix.

Suite à cette demande, le magnat Jeff Bezos a insinué que l’administration Biden induit les citoyens en erreur sur l’effet réel de l’inflation dans le pays. La Maison Blanche n’a pas tardé à réagir par l’intermédiaire de sa porte-parole, l’attachée de presse Karine Jean-Pierre, qui a déclaré : « Les prix du pétrole ont chuté de près de 15 dollars le mois dernier, mais les prix des stations-service ont à peine baissé. Ce n’est pas la « dynamique de base du marché ». C’est un marché qui laisse tomber le consommateur américain. »

Un tableau des prix des baies est affiché dans un supermarché le 13 juillet 2022 à New York. (Photo AFP)

Source : RT