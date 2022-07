Poutine signe une loi sur la fourniture des opérations des forces armées à l’étranger

Les mesures gouvernementales spéciales comprennent également « le déblocage des avoirs de réserve de l’État, l’engagement temporaire de capacités et d’installations de mobilisation

MOSCOU, 14 juillet. /TASS/. Le président russe Vladimir Poutine a signé une loi sur la fourniture de contre-terrorisme et d’autres opérations des forces armées russes, d’autres forces, de contre-terrorisme et d’autres unités d’opérations à l’étranger. Le document a été publié jeudi sur le site officiel d’information juridique.

La loi donne au gouvernement russe le pouvoir d’introduire des mesures économiques spéciales. Il permet également aux clients de l’État – ministère de la Défense, ministère des Situations d’urgence, Garde nationale, Service fédéral de sécurité et Service fédéral de protection – d’augmenter ou de réduire le volume de biens et de services dans le cadre de leurs contrats.

Les mesures gouvernementales spéciales comprennent également « le déblocage des avoirs de réserve de l’État, l’engagement temporaire des capacités et des installations de mobilisation ». En cas d’introduction de mesures spéciales, les entreprises, quels que soient leur type et leur propriété, ne sont pas autorisées à rejeter les contrats de l’État « sur l’expédition de marchandises, l’exécution de travaux et la fourniture de services afin d’assurer la lutte contre le terrorisme et d’autres opérations, menées par Forces armées russes, autres forces, milices, agences anti-terroristes et autres au-delà de la Fédération de Russie. ».

Poutine durcit les agents étrangers avec une nouvelle loi



MOSCOU, 14 juillet. /TASS/. Le président russe Vladimir Poutine a signé la loi « Sur le contrôle de l’activité des personnes sous influence étrangère ».

Le document, publié sur le portail officiel d’informations juridiques, résume les normes actuelles de la législation russe sur les agents étrangers et introduit de nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur le 1er décembre 2022.

Ainsi, la loi définit un agent étranger comme une personne qui a reçu un soutien ou est sous influence étrangère sous d’autres formes et mène des activités politiques, recueille des données sur les activités militaires et militaro-techniques de la Fédération de Russie ou distribue des rapports et des documents destinés à un nombre illimité de personnes.

Les personnes morales russes ou étrangères, les associations publiques et les agences étrangères qui ne sont pas des personnes morales, ainsi que les personnes physiques ou non, peuvent être reconnues comme agents étrangers.

Cela dit, les autorités publiques russes, les partis politiques, les entreprises publiques et les associations religieuses ne peuvent être reconnus comme agents étrangers. En outre, les associations d’employeurs et les chambres de commerce et d’industrie enregistrées conformément aux procédures établies par la loi ne peuvent pas non plus être reconnues comme agents étrangers.

La loi précise la liste des sources étrangères. Ils comprennent les États étrangers et leurs autorités publiques, les organisations internationales et étrangères, les citoyens étrangers, les apatrides, ainsi que les sources étrangères qui n’établissent pas d’entité juridique. Les citoyens et les personnes morales de la Fédération de Russie recevant de l’argent de ces personnes et de leurs mandataires ou agissant en tant qu’intermédiaires pour recevoir une aide financière peuvent également être répertoriés parmi les sources étrangères.

La loi prévoit la création d’un registre unifié au lieu des quatre qui existent actuellement. En outre, un registre des particuliers affiliés à des agents étrangers sera créé.

Les personnes peuvent être radiées du registre des agents étrangers si elles n’ont pas reçu d’aide financière ou autre de sources étrangères dans l’année précédant le dépôt d’une demande pertinente. En outre, un agent étranger peut être radié du registre si la personne en question refuse un financement et d’autres aides de sources étrangères dans les trois mois suivant son inscription sur la liste.

Si le site d’un agent étranger enfreint la législation, le ministère de la Justice peut envoyer une demande au superviseur des communications pour en restreindre l’accès. En outre, la loi interdit aux agents étrangers d’enseigner et d’éduquer les mineurs en Russie et de produire des produits d’information pour les enfants et les adolescents. Les agents étrangers n’ont pas droit à un soutien financier ou à des subventions de l’État.

En outre, la loi interdit aux agents étrangers d’investir dans des entreprises stratégiques, qui sont importantes pour la défense et la sécurité du pays.

