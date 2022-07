Professeur Edward Steele : Pourquoi les « vaccins » ne fonctionnent pas, ils ne peuvent pas fonctionner

« Je dois souligner : il s’agit d’un virus du rhume banal, 99,9 % des gens s’en débarrassent… Comment un vaccin par injection dans le bras peut-il éventuellement vous protéger contre l’infection par la Covid-19 ? … Aucun des vaccins mis dans les bras ne peut éventuellement activer cette immunité. Ils ne le font pas, ils ne peuvent tout simplement pas travailler uniquement sur les premiers principes… Ils savent que, ils savent que le vaccin ne peut pas fonctionner », a déclaré le professeur Edward Steele lors d’une interview avec Asia Pacific Today en septembre de l’année dernière.

Le professeur Edward J Steele est un immunologiste moléculaire et cellulaire australien, généticien et microbiologiste. Sa formation scientifique en immunologie moléculaire et en microbiologie et son expertise dans les anticorps IgA sécrétoires dimériques et l’immunité au niveau des surfaces muqueuses telles que la bouche, le nez, les voies respiratoires et gastro-intestinales le qualifient pour commenter à la fois les performances des nouveaux « vaccins » pour Covid-19 comme ainsi que sur l’origine de la Covid-19.

Pourquoi les vaccins ne fonctionnent pas, Professeur Edward J. Steele, 20 septembre 2021 (7 min)

Ce qui précède est extrait d’une interview intitulée « Les origines de la Covid-19 et pourquoi les vaccins ne fonctionnent pas ». Regardez l’interview complète de 54 minutes ICI.

Par Joël Smalley

Je ne peux pas croire que j’ai raté ça il y a neuf mois. Tout à fait dans le même style que le Dr Mike Yeadon, non seulement en parlant de faits scientifiques et de déduction logique, mais en appelant ses collègues malhonnêtes et ses politiciens ignorants et corrompus.

Les vaccins ne peuvent pas fonctionner car une injection dans le bras ne peut pas stimuler une réponse anticorps muqueuse dans le nez, la bouche et le tractus intestinal où ils sont nécessaires pour neutraliser le virus avant qu’il ne puisse pénétrer dans les cellules et se répliquer. C’est la voie vers l’immunité naturelle.

Il le sait donc ses collègues le savent. Même les profanes comme moi le savent depuis plus d’un an, alors pourquoi les scientifiques poussent-ils toujours cela et pourquoi les politiciens sont-ils toujours d’accord ?

Il existe de nombreuses preuves que ces « vaccins » sont très dangereux. Et ils ne fonctionnent pas ! Ils ne peuvent pas fonctionner et ils n’ont pas fonctionné.

Oh, et les confinements, la distanciation sociale et les masques ne fonctionnent pas non plus.

50 ans dans le métier. Il prendra n’importe qui.

Si les explications alternatives auraient pu être partagées publiquement au lieu d’être censurées, la population aurait pu être éduquée mais « la propagande, les mensonges et les fausses déclarations sont à une telle échelle » qu’il est maintenant trop tard.

Nous ne sommes pas seuls dans cette analyse. Toutes les preuves sont là. La vérité finira par éclater. Vous ne pouvez pas tromper l’univers.

