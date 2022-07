Les politiciens et la politique ne gouvernent pas le monde : les entreprises, les institutions financières et les banquiers le font et ils mettent en œuvre un Nouvel Ordre mondial

Commentaires de Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Boris Johnson a récemment été démis de ses fonctions au Royaume-Uni, le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa vient de fuir le pays en disgrâce, et aux États-Unis, les médias d’entreprise se sont retournés contre le président américain Joe Biden, maintenant que le pénis de son fils est probablement l’image la plus téléchargée. sur Internet parmi des photos de ses manières de pédophilie, et les jours au pouvoir de Biden semblent toucher à leur fin, peut-être plus tôt que tard.

Mais quiconque croit encore que ces politiciens de haut rang ont un pouvoir réel sur les affaires nationales ou internationales, et qu’en les remplaçant par d’autres politiciens résoudra les problèmes économiques ou sociaux, ne vit pas en réalité en termes de qui contrôle les affaires de ce monde.

L’argent, ou le pouvoir financier, gouverne le monde, et depuis le début de l’ère industrielle qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale, ce groupe de personnes au sommet qui occupent la direction des banques, des institutions financières et des grandes entreprises a considérablement diminué, et le temps est venu pour eux de faire leur ultime mouvement, de prendre le contrôle du système financier mondial et de mettre en place un Nouvel Ordre Mondial où toute ressemblance avec la liberté individuelle et les principes de la démocratie sont complètement balayés pour le totalitarisme et la tyrannie.

Aux États-Unis, par exemple, ces mondialistes d’entreprise ont leur propre système juridique distinct qui les empêche de faire face à la justice, leurs principales banques emploient autant d’ingénieurs en logiciel pour espionner leurs employés que Google et Microsoft en emploient, et ils se sont enfuis en truquant les marchés illégalement depuis si longtemps maintenant, qu’ils sont maintenant en train de supprimer complètement Wall Street et de mettre en place une nouvelle bourse nationale appelée MEMX, où les gens travailleront à distance plutôt que sur le parquet de la Bourse de New York à New York Ville.

La technologie, et je définis ici la « technologie » comme l’avènement du PC (ordinateur personnel) et l’utilisation publique d’Internet (qui a été développé par les militaires) dans les années 1980 et au début des années 1990, est en gros ce qui leur a permis de gagner tellement de pouvoir, mais cette technologie peut aussi être leur guérison et leur chute d’Achille – mais c’est un sujet pour un autre jour et un autre article.

La plupart du public connaît le Forum économique mondial (FEM ; WEF) où se réunissent bon nombre de ces mondialistes, mais Brandon Smith a publié aujourd’hui un article exposant une autre organisation moins connue, et peut-être encore plus influente, le « Council For Inclusive Capitalism« .

Ce n’est pas une organisation dont vous voulez être ignorant, si vous voulez combattre le Mondialisme et leurs plans pour un Nouvel Ordre Mondial.

Qu’est-ce que le « Conseil pour le capitalisme inclusif ? » C’est le Nouvel Ordre mondial

Par Brandon Smith

Alt-Market.us

L’idée qu’il existe un programme pour un gouvernement mondial parmi les élites financières et politiques du monde a longtemps été qualifiée de «théorie du complot» au sein des médias traditionnels et de l’establishment. Et malheureusement, même lorsque vous pouvez convaincre les gens de regarder et d’accepter la preuve que les institutions bancaires et certains politiciens travaillent ensemble pour leurs propres fins, beaucoup de gens n’accepteront TOUJOURS pas l’idée que le but ultime de ces marchands de pouvoir est un empire mondial. Ils ne peuvent tout simplement pas comprendre une telle chose.

Les gens diront que l’establishment n’est motivé que par la cupidité et que leurs associations sont fragiles et fondées uniquement sur l’intérêt individuel. Ils diront que les événements de crise et les changements dans les tendances sociales et politiques sont aléatoires et non le produit d’une ingénierie délibérée. Ils diront que les élitistes ne pourront jamais travailler ensemble parce qu’ils sont trop narcissiques, etc.

Tous ces arguments sont un mécanisme d’adaptation permettant au public de faire face à des preuves qu’il ne peut autrement réfuter. Lorsque les faits deviennent concrets et que les pouvoirs en place admettent ouvertement leurs plans, certaines personnes reviendront à un déni confus. Ils ne veulent pas croire que le mal organisé à une telle échelle puisse être réel. Si c’était le cas, alors tout ce qu’ils pensaient savoir sur le monde pourrait être faux.

Pendant de nombreuses années, l’agenda de la gouvernance mondiale n’a été évoqué qu’à voix basse dans les cercles élitistes, mais de temps à autre, l’un d’entre eux en parlait à voix haute en public. Peut-être par arrogance ou peut-être parce qu’ils estimaient que le moment était venu d’amener la population à accepter cette possibilité. Chaque fois qu’ils en parlaient, ils l’appelaient le « Nouvel Ordre Mondial ».

Les dirigeants mondiaux, de George HW Bush à Barack Obama en passant par Joe Biden, Gordon Brown, Tony Blair et au-delà, ont tous prononcé des discours sur le «Nouvel Ordre Mondial». L’argent et les élites politiques comme George Soros et Henry Kissinger ont mentionné le NOM (NWO) sans cesse au fil des ans.

L’une des citations les plus révélatrices à l’ordre du jour vient du sous-secrétaire d’État de l’administration Clinton, Strobe Talbot, qui a déclaré dans le magazine Time que :

« Au siècle prochain, les nations telles que nous les connaissons seront obsolètes ; tous les États reconnaîtront une seule autorité mondiale… La souveraineté nationale n’était pas une si bonne idée après tout.

Il ajoute dans le même article une citation moins connue :

« … Le monde libre a formé des institutions financières multilatérales qui dépendent de la volonté des États membres de renoncer à un certain degré de souveraineté. Le Fonds monétaire international peut pratiquement dicter les politiques budgétaires, y compris le montant d’impôt qu’un gouvernement devrait prélever sur ses citoyens. L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce réglemente le montant des droits qu’un pays peut imposer sur les importations. Ces organisations peuvent être considérées comme les protoministères du commerce, des finances et du développement pour un monde uni.

Pour comprendre le fonctionnement de l’agenda, je propose une citation du mondialiste et membre du Council on Foreign Relations Richard Gardner dans un article du magazine Foreign Affairs en 1974 intitulé « The Hard Road To World Order » :

« En bref, la « maison de l’ordre mondial » devra être construite de bas en haut plutôt que de haut en bas. Cela ressemblera à une grande « confusion bourdonnante et en plein essor », pour reprendre la célèbre description de la réalité de William James, mais une fin de course autour de la souveraineté nationale, en l’érodant morceau par morceau, accomplira bien plus que l’assaut frontal à l’ancienne. »

Le «NOM» a depuis changé de nom plusieurs fois alors que le public devient de plus en plus conscient du complot. On l’a appelé l’Ordre Mondial Multilatéral, la 4ème Révolution Industrielle, la « Grande Réinitialisation », etc. Les noms changent mais le sens est toujours le même.

Au cours des deux dernières années, face à de vastes événements de crise mondiale, l’establishment du « nouvel ordre » dont parlaient les mondialistes est arrivé, et presque sans fanfare ni mention dans les médias traditionnels. Les prémices d’un gouvernement mondial existent déjà, et il s’appelle le « Conseil pour le capitalisme inclusif« .

Dernièrement, de nombreux analystes, dont moi-même, se sont fortement concentrés sur le Forum économique mondial et son rôle dans l’agenda gouvernemental mondial. Principalement parce que le chef du FEM, Klaus Schwab, est une grande gueule et qu’il ne peut s’empêcher de parler de futurs plans de centralisation.

Comme je l’ai noté dans des articles précédents, les élites au sein du FEM se sont beaucoup trop enthousiasmées par la pandémie de Covid, pensant qu’elles avaient la crise parfaite pour mettre en œuvre de nombreuses politiques mondialistes sous la forme de la Grande Réinitialisation. En fin de compte, la Covid était loin d’être aussi meurtrier qu’ils l’avaient initialement prédit lors de l’événement 201, et le public n’était pas aussi soumis et docile qu’il l’avait espéré. Le FEM (WEF) a laissé le chat sortir du sac trop tôt.

Donc, nous allons de l’avant, crise après crise comme des dominos tombant jusqu’à ce que nous arrivions à l’événement qui, selon eux, conduira les masses à accepter la gouvernance mondiale. Et tandis que le FEM est régulièrement fréquenté par des mondialistes de haut niveau, il s’agit plutôt d’un groupe de réflexion de haut niveau, le Conseil pour le capitalisme inclusif semble être axé sur la mise en œuvre plutôt que sur la théorie.

La fondatrice du groupe est Lynn Forester de Rothschild, membre de la tristement célèbre dynastie Rothschild qui a longtemps été financièrement impliquée dans l’influence des gouvernements depuis des générations. Le pape François et le Vatican se sont publiquement alignés sur le concile en 2020, et l’un des principaux récits du CIC est que toutes les religions doivent s’unir aux dirigeants du capital pour construire une société et une économie « équitables pour tous ».

Cet énoncé de mission est assez familier, car il fait écho aux objectifs du FEM et à son concept d' »économie partagée » : un système dans lequel vous ne posséderez rien, n’aurez aucune vie privée, emprunterez tout, dépendrez entièrement du gouvernement pour votre survie. et vous « l’aimerez ».

En d’autres termes, le but du «capitalisme inclusif» est d’amener les masses à accepter une version rebaptisée du communisme. La promesse sera que vous n’aurez plus à vous soucier de votre avenir économique, mais le prix sera votre liberté.

Le CIC est dirigé par un noyau de leaders mondiaux qu’ils appellent « les Gardiens » (non, je ne plaisante pas, c’est réel).

Parmi les membres du CIC figurent : Mastercard, Allianz, Dupont, l’ONU, la Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA), CalPERS, BP, Bank of America, Johnson & Johnson, Visa, la Fondation Rockefeller, la Fondation Ford, Mark Carney, le trésorier de l’État de Californie et de nombreuses autres entreprises à travers le monde. La liste est longue, mais ce qu’elle représente est une sorte de gouvernement dirigé par des entreprises avec un congrès de représentants d’entreprises mélangé à des dirigeants politiques souples.

L’une des principales missions du CIC a été de changer nos modèles économiques pour « promouvoir l’équité et l’inclusion ». De manière hilarante, les partisans du CIC affirment que « trop ​​de richesses ont été accumulées entre les mains de trop peu de personnes et cela prouve que le capitalisme existant ne fonctionne pas, mais ILS sont ceux-là mêmes qui ont truqué le système pour centraliser cette richesse entre LEURS MAINS. Ce ne sont pas des « capitalistes », c’est une aristocratie. Pensez-vous vraiment que ces personnes vont construire un tout nouveau système qui ne continue pas à leur profiter ?

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le pape a poussé l’idéologie éveillée, l’alarmisme climatique et la rhétorique d’une religion mondiale en conflit avec la doctrine chrétienne traditionnelle, voici pourquoi – Il suit les diktats du CIC.

Une autre mission du CIC est de faire appliquer les contrôles et la taxation du carbone au nom du « changement climatique » dans le but d’atteindre des émissions « nettes zéro ». Comme nous le savons tous, le zéro carbone net sera impossible sans un bouleversement complet de notre économie et de notre industrie, ainsi que la mort de milliards de personnes dans le processus. C’est un scénario inaccessible, c’est pourquoi il est parfait pour les mondialistes. Les humains sont l’ennemi de la Terre, affirment-ils, nous devons donc laisser les élites contrôler chacune de nos actions pour nous assurer que nous ne détruisons pas la planète et nous-mêmes, et le processus ne s’arrêtera jamais car il y aura toujours des émissions de carbone à gérer.

Les membres du CIC, y compris le directeur de Bank of America, suggèrent ouvertement qu’ils n’ont pas réellement besoin que les gouvernements coopèrent pour atteindre leurs objectifs. Ils disent que les entreprises peuvent mettre en œuvre la plupart des techniques d’ingénierie sociale sans aide politique. En d’autres termes, c’est la définition même du « gouvernement de l’ombre » – Une cabale d’entreprise massive qui travaille en tandem pour mettre en œuvre des changements sociaux sans aucune surveillance. Comme indiqué, nous l’avons déjà vu avec la propagation de l’idéologie éveillée par des centaines, voire des milliers d’entreprises travaillant comme une ruche.

Le CIC est-il la forme définitive de gouvernement mondial ? Non, probablement pas. Mais, c’est le début de celui-ci; un gouvernement par les entreprises et les élites monétaires pour les entreprises et les élites monétaires. Il contourne toute représentation politique, tous les freins et contrepoids et toute participation électorale. Ce sont les conglomérats et leurs partenaires qui décident unilatéralement et de manière centralisée pour notre société. Et, puisque les grandes entreprises agissent comme si elles étaient séparées du gouvernement plutôt que comme partenaires du gouvernement, elles peuvent prétendre qu’elles sont autorisées à faire ce qu’elles veulent.

Cependant, les entreprises et les mondialistes montrant de plus en plus leur vrai visage et agissant comme s’ils devaient être aux commandes, le public doit les tenir responsables comme s’ils faisaient partie du gouvernement. Et s’ils sont jugés autoritaires et corrompus, ils doivent être renversés comme toute autre dictature politique.

Lire l’article complet sur Alt-Market.us.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News