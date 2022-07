Moscou répond aux menaces de Londres

Le ministère russe des Affaires étrangères s’est moqué des aspirations autoproclamées de Liz Truss à « diriger le monde libre » contre Vladimir Poutine

La candidate à la direction conservatrice Liz Truss lance sa campagne pour devenir le prochain Premier ministre le 14 juillet 2022 à Londres, en Angleterre. © Getty Images / Léon Neal

Le ministère russe des Affaires étrangères a fustigé les propos « russophobes » de la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss, qui a promis de « continuer à diriger le monde libre » contre Moscou et d’assurer la victoire de l’Ukraine. Truss a fait ces remarques lors d’un événement de campagne pour la direction conservatrice jeudi.

L’aspirante candidate au Premier ministre, qui a obtenu la troisième place lors du scrutin de jeudi, s’est vantée de sa capacité à «livrer» et à prendre des décisions «difficiles», citant son soutien indéfectible à Kiev comme exemple de ses capacités de prise de décision.

« J’ai tenu tête au [président russe] Vladimir Poutine en ciblant la Russie avec les sanctions les plus sévères que son régime ait jamais vues. Et je continuerais à diriger le monde libre en m’opposant à Poutine et en veillant à ce que l’Ukraine l’emporte », a déclaré Truss.

La remarque n’a pas été prise à la légère à Moscou, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qualifiant ses propos de « russophobes » et « invariablement imprégnés d’agression douloureuse et de nationalisme ». Au milieu de la campagne à la direction des conservateurs en cours, Truss « a commencé à cracher des menaces contre notre pays et ses dirigeants et veut remporter une victoire » ukrainienne « sur la Russie », dans le but de « réaliser ses ambitions compulsives », selon Zakharova.

« La seule ambition de [Truss] de ‘diriger le monde libre’, dans un effort pour résister à la Russie, en dit long. Elle ressemble à une politicienne de second ordre affligée par la mégalomanie. Et elle fait tout cela au lieu de régler les problèmes à la maison, qui sont nombreux », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les efforts proclamés pour « vaincre » la Russie sont probablement une tentative de « distraire les électeurs » des vrais problèmes que connaît le Royaume-Uni, a déclaré Zakharova.

« Notre réponse aux explosions belliqueuses de la ministre britannique des Affaires étrangères, qui préfère conduire des chars plutôt que de s’engager dans une diplomatie sérieuse, et sa détermination à « vaincre » la Russie, est simple – allez-y et essayez. Beaucoup ont essayé dans l’histoire séculaire de notre pays. Comme tout le monde le sait, les gens intelligents apprennent des erreurs des autres. Liz Truss pourrait apprendre de ses propres erreurs », a conclu Zakharova.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT