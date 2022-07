Voici les agendas que Bill Gates pousse avec 20 milliards de dollars

Le milliardaire de Microsoft, Bill Gates et son ex-femme Melinda French Gates ont révélé mercredi qu’ils avaient fait leur plus gros don à la Fondation Bill et Melinda Gates, soit 20 milliards de dollars. L’énorme don porte la dotation de la fondation à 70 milliards de dollars. Alors, voici les agendas que Bill Gates met en avant avec ses milliards de dollars.

« Les grandes crises de notre époque exigent que nous fassions tous plus », a déclaré Bill Gates, partageant son espoir que le gigantesque tas d’argent pourrait « atténuer certaines des souffrances auxquelles les gens sont confrontés en ce moment et aider à réaliser la vision de la fondation de donner à chaque personne la chance de vivre une vie saine et productive ».

Malgré le fait que Gates a été une présence constante dans les médias depuis le début de la pandémie de Covid-19 et a ouvertement fait don d’énormes sommes d’argent à la recherche sur les vaccins, il a exprimé sa crainte que les années à venir n’annulent toutes les récentes victoires de la fondation. Le milliardaire a déploré qu’un ensemble de circonstances particulièrement gênantes nécessite une aide humanitaire forte en raison de la pandémie, de la flambée de l’inflation sur les marchés mondiaux, du conflit en Ukraine et du changement climatique.

Dans une annonce à la presse annonçant le don du couple, Gates a déclaré que « l’économie mondiale entre dans un cycle de faible croissance, avec des taux d’intérêt en hausse et une inflation élevée ». Observant que les gouvernements à court d’argent qui se remettent encore des blessures économiques auto-imposées de Covid-19 pourraient ne pas être en mesure de se permettre des projets humanitaires désespérément nécessaires, il a appelé « tous les secteurs de la société – le gouvernement, le secteur privé et le secteur à but non lucratif, y compris philanthropie – pour s’engager sur ces questions ». Il a expliqué que la Fondation Gates aiderait à combler l’écart.

Gates a averti que la pandémie de Covid-19 et le conflit ukrainien pourraient envoyer toute l’humanité dans un abîme économique prolongé, qualifiant le premier de « l’un des plus grands revers de l’histoire » et le second de « une gigantesque tragédie pour le monde entier ». Avec des dépenses caritatives annuelles qui devraient dépasser les 9 milliards de dollars d’ici 2026, il a suggéré que la nouvelle Fondation Gates sauverait la situation en s’attaquant aux préoccupations mondiales urgentes que sont le changement climatique, la sécurité alimentaire, la mortalité infantile, l’égalité des sexes et la prévention des pandémies.

Étant donné que Bill Gates a gagné plus d’argent en tant que philanthrope qu’il n’en a jamais fait en tant que magnat du logiciel, les critiques du style de don des Gates l’ont critiqué. La Fondation Gates a accordé environ 250 millions de dollars de subventions « caritatives » déductibles d’impôt aux entreprises dans lesquelles elle détenait des actions, selon une enquête de 2020. Cependant, l’establishment médiatique occidental, où bon nombre des plus grands organes de presse reçoivent également un financement considérable de la fondation, est généralement resté silencieux sur ce conflit d’intérêts apparent.

