Marty Makary M.D., M.P.H. et Tracy Beth Høeg M.D., Ph.D.

Le Dr Marty Makary, professeur à la Johns Hopkins School of Medicine, et le Dr Tracy Beth Høeg, une épidémiologiste affiliée au Florida Department of Health, ont écrit un article troublant dans Common Sense sur la façon dont les agences américaines de réglementation des médicaments, la FDA , CDC et NIH, ont été capturés par un récit politique, laissant nombre de leurs médecins et scientifiques seniors mécontents, frustrés mais réduits au silence. Voici l’ouverture :

Les appels et les SMS sont incessants. De l’autre côté se trouvent des médecins et des scientifiques aux plus hauts niveaux du NIH, de la FDA et du CDC. Ils sont tour à tour frustrés, exaspérés et alarmés par la direction des agences auxquelles ils ont consacré leur carrière. « C’est comme un film d’horreur que je suis obligé de regarder et je ne peux pas fermer les yeux », a déploré un haut responsable de la FDA. « Les gens reçoivent de mauvais conseils et nous ne pouvons rien dire. » Ce médecin de la FDA faisait référence à deux développements récents au sein de l’agence. Premièrement, comment, sans données cliniques solides, l’agence a autorisé les vaccins Covid pour les nourrissons et les tout-petits, y compris ceux qui avaient déjà Covid. Et deuxièmement, le fait que quelques mois auparavant, la FDA avait contourné ses experts externes pour autoriser les injections de rappel pour les jeunes enfants. Ce médecin n’est pas seul. Au NIH, les médecins et les scientifiques se plaignent du moral bas et de la baisse du personnel : le centre de recherche sur les vaccins du NIH a vu un grand nombre de ses scientifiques seniors partir au cours de l’année dernière, y compris le directeur, le directeur adjoint et le médecin-chef. «Ils n’ont pas de leadership en ce moment. Soudain, un nombre énorme d’emplois s’ouvrent aux postes les plus élevés », nous a dit un scientifique du NIH. (Les personnes qui nous ont parlé n’ont accepté d’être citées que de manière anonyme, invoquant la crainte de répercussions professionnelles.) Le CDC a connu un exode similaire. « Il y a eu un gros turn-over. Le moral est bas », nous a dit un haut responsable du CDC. « Les choses sont devenues tellement politiques, alors pourquoi sommes-nous là? » Un autre scientifique du CDC nous a dit : « Avant, j’étais fier de dire aux gens que je travaillais au CDC. Maintenant, je suis gêné. » Pourquoi sont-ils gênés ? Bref, la mauvaise science. La réponse la plus longue: que les chefs de leurs agences utilisent des données faibles ou erronées pour prendre des décisions de santé publique d’une importance cruciale. Que de telles décisions soient motivées par ce qui est politiquement acceptable pour les gens à Washington ou pour l’administration Biden. Et qu’ils se concentrent myope sur un virus plutôt que sur la santé globale. Nulle part ce problème n’a été plus clair – ni les enjeux plus importants – que sur la politique officielle de santé publique concernant les enfants et Covid.

Ils continuent à critiquer les décisions de fermer les écoles, d’imposer des masques aux enfants et, bien sûr, de les vacciner, le tout motivé par la politique plutôt que par les données.

Premièrement, ils ont exigé que les jeunes enfants soient masqués dans les écoles. Sur ce point, les agences se sont trompées. Des études convaincantes ont par la suite révélé que les écoles qui masquaient les enfants n’avaient pas de taux de transmission différents. Et pour le développement social et linguistique, les enfants ont besoin de voir les visages des autres.

Viennent ensuite les fermetures d’écoles. Les agences se trompaient, et de façon catastrophique. Les enfants pauvres et issus de minorités ont souffert d’une perte d’apprentissage avec une baisse de 11 points des seuls scores en mathématiques et une baisse de 20% des taux de réussite en mathématiques. Il existe des dizaines de statistiques de ce genre.

Ensuite, ils ont ignoré l’immunité naturelle. Encore faux. La grande majorité des enfants ont déjà eu Covid, mais cela n’a fait aucune différence dans les mandats généraux pour les vaccins infantiles. Et maintenant, en imposant des vaccins et des rappels pour les jeunes en bonne santé, sans données solides à l’appui, ces agences ne font qu’éroder davantage la confiance du public.

Une scientifique du CDC nous a fait part de sa honte et de sa frustration face à ce qui est arrivé aux enfants américains pendant la pandémie : « Le CDC n’a pas réussi à équilibrer les risques de Covid avec d’autres risques liés à la fermeture d’écoles », a-t-elle déclaré. «La perte d’apprentissage, les exacerbations de la santé mentale étaient évidentes au début et celles-ci se sont aggravées à mesure que les conseils insistaient pour garder les écoles virtuelles. Les directives du CDC ont aggravé l’équité raciale pour les générations à venir. Il a laissé tomber cette génération d’enfants.

Un responsable de la FDA l’a dit ainsi : « Je ne peux pas vous dire combien de personnes à la FDA m’ont dit : « Je n’aime rien de tout cela, mais j’ai juste besoin d’arriver à ma retraite. »

À l’heure actuelle, les critiques internes de ces agences se concentrent avant tout sur un problème : pourquoi la FDA et le CDC ont-ils émis de fortes recommandations générales pour les vaccins Covid chez les enfants ?

Il y a trois semaines, le CDC a vigoureusement recommandé des vaccins Covid à ARNm pour 20 millions d’enfants de moins de cinq ans. Le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, a déclaré que les vaccins Covid à ARNm devraient être administrés à toute personne de six mois ou plus car ils sont sûrs et efficaces.

Le problème est que cette recommandation radicale était basée sur des données extrêmement faibles et non concluantes fournies par Pfizer et Moderna.

Commencez par Pfizer. En utilisant un vaccin à trois doses chez 992 enfants âgés de six mois à cinq ans, Pfizer n’a trouvé aucune preuve statistiquement significative de l’efficacité du vaccin. Dans le sous-groupe d’enfants âgés de six mois à deux ans, l’essai a révélé que le vaccin pouvait réduire de 99 % le risque d’infection, mais qu’ils pouvaient également avoir un risque accru de 370 % d’être infecté. En d’autres termes, Pfizer a rapporté une gamme d’efficacité vaccinale si large qu’aucune conclusion n’a pu être déduite. Aucune revue médicale réputée n’accepterait des résultats aussi bâclés et incomplets avec un échantillon aussi petit. Plus précisément, ces résultats auraient dû faire réfléchir les responsables de la santé publique.

Se référant à l’efficacité du vaccin de Pfizer chez les jeunes enfants en bonne santé, un responsable de haut niveau du CDC – dont l’expertise est dans l’évaluation des données cliniques – a plaisanté : « Vous pouvez leur en injecter ou le leur gicler au visage, et vous obtiendrez le même avantage. »

Les résultats de Moderna – ils ont mené une étude sur 6 388 enfants avec deux doses – n’étaient pas beaucoup mieux. Contre les infections asymptomatiques, ils revendiquaient une efficacité vaccinale très faible de seulement 4% chez les enfants âgés de six mois à deux ans. Ils ont également revendiqué une efficacité de 23% chez les enfants entre deux et six ans, mais aucun des résultats n’était statistiquement significatif. Contre les infections symptomatiques, le vaccin de Moderna a montré une efficacité statistiquement significative, mais l’efficacité était faible : 50 % chez les enfants âgés de six mois à deux ans et 42 % chez les enfants âgés de deux à six ans.

Ensuite, il y a la question de la durée pendant laquelle un vaccin offre une protection. Nous savons d’après les données chez les adultes que c’est généralement une question de mois. Mais nous n’avons pas de telles données pour les jeunes enfants.

«Il semble criminel que nous ayons émis la recommandation de donner des vaccins Covid à ARNm aux bébés sans bonnes données. Nous ne savons pas encore vraiment quels sont les risques. Alors pourquoi pousser si fort ? a ajouté un médecin du CDC. Un responsable de haut niveau de la FDA a ressenti la même chose : « Le public n’a aucune idée de la gravité réelle de ces données. Cela ne passerait pas pour toute autre autorisation.

Et pourtant, la FDA et le CDC l’ont fait passer. Cette gifle à la face de la science peut expliquer pourquoi seulement 2 % des parents d’enfants de moins de cinq ans ont choisi de se faire vacciner contre la Covid, et 40 % des parents des zones rurales disent que leurs pédiatres n’ont pas recommandé le vaccin Covid pour leur enfant.

Ce n’est pas la première fois que des recommandations de vaccins Covid basées sur peu de preuves sont transmises à ces agences.

Plus récemment, en mai, le manque de preuves cliniques pour les injections de rappel chez les jeunes a fait sensation à la FDA. La Maison Blanche en a fait la promotion avant même que les régulateurs de la FDA n’aient vu les données. Une fois qu’ils ont vu les données, ils n’ont pas été impressionnés. Il n’a montré aucun avantage clair contre les maladies graves pour les personnes de moins de 40 ans.

Les deux principaux régulateurs de vaccins de la FDA, le Dr. Marion Gruber, directrice du bureau des vaccins de la FDA, et son directeur adjoint, le Dr Philip Krause, ont quitté l’agence l’année dernière suite à des pressions politiques pour autoriser les rappels de vaccins chez les jeunes. Après leur départ, ils ont écrit des commentaires cinglants expliquant pourquoi les données ne soutenaient pas une large autorisation de rappel, arguant dans le Washington Post que «la poussée des rappels pour tout le monde pourrait en fait prolonger la pandémie», citant des inquiétudes selon lesquelles un renforcement basé sur une variante obsolète pourrait être contreproductif.

« C’était comme si nous étions un outil politique », nous a dit un scientifique du CDC à propos de la question. Cet initié a poursuivi en expliquant qu’il avait été vacciné tôt mais avait choisi de ne pas être boosté sur la base des données. Ironie du sort, cette personne n’a pas pu partir en voyage avec un groupe de parents car une preuve de boost était exigée. « J’ai demandé à quelqu’un de me montrer les données. Ils ont dit que la politique était basée sur la recommandation du CDC.

Comme nous l’a dit un scientifique du NIH : « Il y a un silence, une réticence des scientifiques de l’agence à dire quoi que ce soit. Même s’ils savent qu’une partie de ce qui se dit en dehors de l’agence est absurde.

C’était un thème que nous avons entendu maintes et maintes fois – les gens avaient l’impression qu’ils ne pouvaient pas parler librement, même en interne au sein de leurs agences. « Vous êtes étiqueté en fonction de ce que vous dites. Si vous en parlez, vous en souffrirez, j’en suis convaincu », nous a dit un membre du personnel de la FDA. Une autre personne de cette agence a ajouté : « Si vous parlez honnêtement, vous êtes traité différemment. »

Et donc ils restent silencieux, se parlent en privé ou dans des groupes de texte sur Signal.

L’immunité naturelle est un sujet qui passionne ces médecins et ces scientifiques, mais qu’ils estiment ne pas pouvoir aborder. Pourquoi, se demandent-ils, insistons-nous pour immuniser des enfants qui ont déjà une certaine immunité contre la maladie en raison d’avoir contracté la Covid ?

En février, 75% des enfants aux États-Unis avaient déjà une immunité naturelle contre une infection antérieure. Il pourrait facilement s’agir de plus de 90 % des enfants d’aujourd’hui étant donné l’omniprésence d’Omicron depuis lors. Les propres recherches du CDC montrent que l’immunité naturelle est meilleure que l’immunité vaccinée et une étude récente du New England Journal of Medicine en Israël a remis en question les avantages de la vaccination des personnes précédemment infectées. De nombreux pays attribuent depuis longtemps l’immunité naturelle aux mandats de vaccination. Mais pas les États-Unis

En cela, les dirigeants de ces agences de santé américaines ont fait des États-Unis une exception internationale dans la façon dont ils traitent les enfants. La Suède n’a jamais proposé la vaccination aux enfants de moins de 12 ans. La Finlande limite les vaccins Covid aux enfants de moins de 12 ans à haut risque. L’Institut norvégien de santé publique a déclaré à juste titre que « certains enfants peuvent en bénéficier » mais « une infection antérieure offre une protection aussi bonne que le vaccin contre la réinfection ». Le Danemark a annoncé le 22 juin que sa recommandation de vacciner tout enfant de moins de 16 ans était une erreur. « Les vaccinations n’étaient pas principalement recommandées pour le bien de l’enfant mais pour assurer le contrôle de la pandémie », a déclaré Søren Brostrøm, chef du ministère danois de la Santé.

Il est statistiquement impossible pour tous ceux qui travaillent au sein de nos agences de santé d’être d’accord à 100% sur un sujet aussi nouveau et épineux. Le fait qu’il n’y ait pas de dissidence ou de débat public ne peut s’expliquer que par le fait qu’ils sont – ou du moins se sentent – ​​muselés.

C’est une exigence morale ancienne de notre profession de parler lorsque nous pensons que des traitements douteux sont proposés. C’est aussi bon pour le public. Imaginez, par exemple, un monde dans lequel les scientifiques qui ont suggéré que le masquage pour les enfants et les fermetures d’écoles étaient pires pour la santé publique n’ont pas été diffamés mais plutôt débattus ?

La réponse officielle de la santé publique à Covid a sapé la croyance du public dans la santé publique elle-même. C’est un résultat terrible avec des conséquences potentiellement désastreuses. D’une part, à cause de ces politiques bâclées et politisées, nous courons le risque que les parents rejettent les vaccins de routine pour leurs enfants, ceux que nous savons sûrs, efficaces et vitaux.

Les dirigeants du CDC, de la FDA et du NIH devraient accueillir favorablement les discussions internes, voire les dissensions, basées sur les preuves. Faire taire les médecins n’est pas « suivre la science ». Moins d’absolutisme et plus d’humilité de la part des hommes et des femmes qui dirigent nos agences de santé publique contribueraient grandement à rétablir la confiance du public.

Dr Marty Makary

Le Dr Marty Makary est professeur à la Johns Hopkins School of Medicine, auteur de The Price We Pay et conseiller médical du gouverneur de Virginie Glenn Youngkin. Le Dr Tracy Beth Høeg est une épidémiologiste affiliée au Florida Department of Health qui a publié des recherches sur Covid-19 dans les écoles dans la revue MMWR du CDC.

Un article invité par

Tracy Beth Høeg MD, Ph.D.

Épidémiologiste consultante auprès du Florida Department of Health, médecin PM&R en Californie du Nord, mère de quatre enfants et double citoyenne dano-américaine.

