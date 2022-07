Des chasseurs russes ont abattu deux avions MiG-29 lors d’une opération en Ukraine, rapportent les hauts gradés

Les systèmes de défense aérienne russes ont également abattu deux avions d’attaque au sol Su-25 de l’armée de l’air ukrainienne

© Ministère russe de la Défense/TASS

MOSCOU, 15 juillet. /TASS/. Des avions de chasse russes ont abattu deux avions MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne au cours des dernières 24 heures lors de l’opération militaire spéciale en Ukraine, a rapporté vendredi le porte-parole du ministère de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov.

« Au cours des dernières 24 heures, des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu deux avions MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne dans les zones des colonies de Slaviansk et de Druzhkovka dans la République populaire de Donetsk », a déclaré le porte-parole.

Des avions de combat, des missiles et des troupes d’artillerie russes ont frappé environ 230 cibles militaires ukrainiennes au cours des dernières 24 heures dans le cadre de leur opération militaire spéciale en Ukraine, a rapporté Konashenkov.

« Au cours des dernières 24 heures, des avions d’aviation tactique et opérationnelle, des missiles et des troupes d’artillerie ont frappé 18 postes de commandement, ainsi que des effectifs et du matériel militaire dans 211 zones », a déclaré le porte-parole.

Le chasseur multirôle MiG-29 a été conçu par le Mikoyan Design Bureau dans les années 1970. Le MiG-29 est conçu pour engager des cibles aériennes principalement dans son champ radar et également pour frapper des cibles au sol avec des roquettes dans la portée visuelle.

Diverses modifications des chasseurs MiG-29 sont opérationnelles dans certains pays, dont l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, la Biélorussie, la Bulgarie, l’Inde, le Kazakhstan, la Pologne, la Serbie, la Slovaquie, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.

Selon les données disponibles en 2021, l’armée de l’air ukrainienne exploitait 37 chasseurs MiG-29.

Défense aérienne

Les systèmes de défense aérienne russes ont également abattu deux avions d’attaque au sol Su-25 de l’armée de l’air ukrainienne dans la région de Nikolayev et neuf véhicules aériens sans pilote dans les régions de Kharkov et de Kherson et dans la République populaire de Lougansk, a rapporté le porte-parole du ministère de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov. .

« Les capacités de défense aérienne russes ont abattu deux avions Su-25 de l’armée de l’air ukrainienne près de la colonie de Barmashovo dans la région de Nikolaïev ainsi que neuf véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des communautés de Balakleya, Izyum, Peschanoye et Ternovaya dans le Kharkov Région, Novaya Kakhovka dans la région de Kherson et Vesiolaya Tarasovka dans la République populaire de Lougansk », a déclaré le porte-parole.

En outre, les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté neuf roquettes Uragan dans les zones des colonies de Khartsyzsk, Koroviy Yar et Khanzhenkovo ​​dans la République populaire de Donetsk, Andreyevka dans la région de Kharkov et Tomarino dans la région de Kherson, a ajouté le général.

Les forces russes ont détruit 253 avions de combat ukrainiens, 1 543 véhicules aériens sans pilote et 4 060 chars et autres véhicules blindés depuis le début de leur opération militaire spéciale en Ukraine, a rapporté Konashenkov.

« Au total, les cibles suivantes ont été anéanties depuis le début de l’opération militaire spéciale : 253 avions, 137 hélicoptères, 1 543 véhicules aériens sans pilote, 355 systèmes de missiles sol-air, 4 060 chars et autres véhicules blindés de combat, 746 lanceurs multiples systèmes de roquettes, 3 147 canons et mortiers d’artillerie de campagne et 4 341 véhicules à moteur militaires spéciaux », a déclaré le porte-parole.

L’avion d’attaque au sol Sukhoi Su-25 est conçu pour fournir un soutien rapproché aux forces terrestres jour et nuit et détruire des cibles avec des coordonnées désignées 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions météorologiques. Les avions Su-25 sont opérationnels dans les forces aériennes d’environ 25 pays et ont été impliqués dans tous les conflits armés majeurs au cours des 50 dernières années. Ils ont récemment été utilisés dans le cadre de l’opération militaire russe en Syrie et de sa mission de maintien de la paix au Haut-Karabakh.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS