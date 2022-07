Kiev recueille des informations sur les installations chimiques du Donbass et pourrait utiliser HIMARS pour les cibler

Image d’illustration

Écrit par Uriel Araujo, chercheur spécialisé dans les conflits internationaux et ethniques.

Kiev utilise maintenant les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fournis par Washington pour frapper les zones contrôlées par Moscou. Ces missiles ont touché des entrepôts à Nova Kakhovka – dans la région de Kherson – contenant du salpêtre, un composé chimique utilisé pour fabriquer de la poudre à canon et des engrais. L’Ukraine affirme que la cible était un dépôt de munitions. La frappe a provoqué une importante explosion et des incendies. Des magasins, des stations-service, des pharmacies, une église et d’autres bâtiments civils ont également été touchés. Au moins sept personnes ont été tuées et 60 ont été blessées, selon Vladimir Leontyev, chef de l’administration militaro-civile du district de Kakhovka sous contrôle russe.

Les premiers M142 HIMARS sont arrivés en Ukraine fin juin et ont été liés à des explosions dans la région du Donbass et dans le sud de l’Ukraine. Dans sa contre-offensive, les autorités ukrainiennes attaquent sans discernement les zones dont elles ont perdu le contrôle et bombardent essentiellement les populations même qu’elles considèrent comme leur propre peuple – en utilisant pour cela des armes américaines. Les quartiers de la ville ont été rasés, les infrastructures civiles détruites et de nombreux civils tués dans le processus.

La semaine dernière, Alexandr Shulguin, représentant permanent de Moscou auprès de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), a averti que Kiev préparait des provocations avec des armes chimiques à la centrale thermique de Nikolaevka ainsi qu’à d’autres endroits à Kharkiv. Il a déclaré à la chaîne Rossiya 24 qu’une note avait été envoyée au secrétariat technique de l’OIAC.

Kiev contrôlait l’usine chimique Azot à Severodonetsk (maintenant prise par les forces russes) et, le 25 juin, les bombardements ukrainiens ont forcé les forces russes à suspendre l’évacuation des civils de l’usine. Des centaines de personnes s’y étaient réfugiées. Les troupes ukrainiennes ont également bombardé la cokerie chimique Yasinovka dans le district Kirovsky de Makiivka en République populaire de Donetsk (RPD) le 19 juin.

Déjà en mai, il y avait des rapports selon lesquels des bataillons nationalistes ukrainiens complotaient des provocations dans les installations chimiques du soi-disant «triangle de l’industrie chimique» (Severodonetsk, Lisichansk et Rubezhnoye), qui abrite plus de 30 usines chimiques. Le 6 mai, Mikhail Mizintsev, chef du Centre de gestion de la défense nationale russe, avait déjà mis en garde contre les projets de Kiev de déployer des « armes lourdes » contre les usines chimiques de la région. En fait, l’armée ukrainienne a recueilli des informations sur les installations chimiques dans le Donbass, à la fois en RPD et en République populaire de Louhansk (RPL).

Ainsi, la stratégie ukrainienne qui se déroule actuellement semble consister à attaquer des usines et des installations chimiques. Et les systèmes de missiles fournis par les États-Unis pourraient être utilisés à cette fin. Les risques environnementaux sont assez évidents, sans parler de la catastrophe humanitaire et des effets potentiels à long terme sur la santé de la population même après la fin du conflit pendant de nombreuses années à venir (en raison de la contamination des sols et de l’eau). Beaucoup de produits chimiques sont stockés dans le Donbass, qui est une région fortement industrialisée. Il abrite également un certain nombre de mines qui sont actuellement fermées. Si un barrage est rompu, le mercure et le soufre des mines inondées pourraient se retrouver dans la mer d’Azov.

Actuellement, huit HIMAR américains sont en Ukraine et quatre autres devraient arriver d’ici la fin juillet. Même si Kiev affirme que ce nouveau développement change la donne, il ne peut que prolonger le conflit et ne peut en fait pas garantir que les Ukrainiens reprendront le terrain. La semaine dernière, le 6 juillet, le ministère russe de la Défense a annoncé que Moscou avait détruit deux HIMARS ukrainiens et leurs dépôts de munitions dans un village au sud de Kramatorsk dans la région de Donetsk.

Si Kiev continue de cibler les installations chimiques, une offensive russe suivra à coup sûr, et elle inclura une attaque aérienne. Dans ce scénario, les batteries HIMAR seront impuissantes, selon un responsable militaire ukrainien cité par Jack Detsch, un correspondant du Pentagone écrivant pour Foreign Policy.

La guerre par procuration que l’Occident dirigé par les États-Unis mène contre Moscou en Ukraine ne semble pas avoir d’issue ni de stratégie de sortie pour le moment. Même avec toutes les armes lourdes fournies, la Russie et sa machine d’artillerie ne peuvent être vaincues. En fait, la Fédération de Russie contrôle les trois quarts du Donbass et dispose toujours de cinq fois plus d’artillerie que l’Ukraine. Les responsables ukrainiens disent qu’il y a 10 canons russes pour chaque Ukrainien.

Les autres faiblesses de Kiev sont bien connues, comme son manque d’infanterie qualifiée – sans parler de la mauvaise santé de son économie. De plus, il n’y a pas de véritables efforts diplomatiques vers la paix ou un compromis. Ainsi, la stratégie occidentale consisterait apparemment à maintenir le flux d’armes vers l’Ukraine pour prolonger un conflit déjà désastreux, au coût humanitaire, environnemental et économique énorme.

L’Ukraine a reçu le premier système de fusée à lancement multiple M270 de ses alliés occidentaux

Un système de lance-roquettes multiples M270 se déclenche lors d’un exercice en septembre 2017 à Rocket Valley, en Corée du Sud, mené par la 2e division d’infanterie/ROK-U.S. Division combinée pour s’entraîner aux opérations d’artillerie de campagne. (Crédit photo : armée américaine)

L’Ukraine a reçu le premier M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) de ses alliés occidentaux, a annoncé le 15 juillet le ministre de la Défense du pays, Oleksiy Reznikov.

« La famille Long Hand de l’armée ukrainienne s’est agrandie : les premiers MLRS M270 sont arrivés… Ils seront une bonne compagnie pour [M142] HIMARS sur le champ de bataille… Merci à nos partenaires », a déclaré Reznikov sur Twitter, sans préciser combien de MLRS ont été reçus.

L’Ukraine devrait recevoir un total de neuf MLRS de ses alliés occidentaux. Le Royaume-Uni fournira trois lanceurs M270B1 MLRS, la Norvège fournira trois lanceurs M270 obsolètes, qui seront mis à niveau au Royaume-Uni, et l’Allemagne fournira trois lanceurs M270A1 MARS II.

En outre, les États-Unis se sont engagés à fournir un total de 12 systèmes HIMARS très similaires à l’Ukraine. La plupart de ces systèmes ont déjà été livrés.

Tout comme les systèmes HIMARS, le MLRS fourni à l’Ukraine sera armé de roquettes à guidage de précision GMLRS de la série M30/M31, qui ont une portée de plus de 70 kilomètres. Les fusées GMLRS sont guidées par un système de navigation inertielle assisté par GPS et ont une erreur circulaire probable d’un mètre.

Le MLRS suivi plus lourd est plus lent et moins mobile que le HIMARS. Cependant, il a plus de puissance de feu. Chaque MLRS peut être chargé de deux modules armés chacun de six roquettes GMLRS.

L’Ukraine a reçu le premier système de fusée à lancement multiple M270 de ses alliés occidentaux

Cliquez pour voir l’image en taille réelle.

Bien que le HIMARS et le MLRS soient des systèmes d’artillerie de roquettes très efficaces, ils n’auront probablement aucun impact réel sur le conflit en Ukraine. Les alliés occidentaux de Kiev espèrent que ces systèmes ralentiront au moins l’opération militaire spéciale russe dans le pays.

