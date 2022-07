Que se passe-t-il lorsque 3 milliards de personnes vaccinées ont une myocardite non diagnostiquée?

Je suis allé au salon de manucure cette semaine, et il y avait une jeune femme qui y travaillait et qui s’est mise à pleurer inconsolable dans un coin. J’ai demandé au directeur ce qui n’allait pas. « Elle vient de perdre sa mère » fut la réponse. Elle était morte subitement dans son sommeil alors qu’elle était en parfaite santé.

Ce week-end dernier, j’avais assisté aux funérailles d’un vieil ami. Il était également en parfaite santé, puis il a eu un cancer du pancréas à un stade avancé – et il est parti quelques mois plus tard.

C’était exactement la même histoire pour un autre ami. Il était en bonne santé comme un cheval, jusqu’à ce qu’il ne l’était plus – parce qu’il avait lui aussi soudainement développé un cancer du pancréas en phase terminale.

Sans parler d’une jeune (et très en forme) mère que je connais qui vient de passer un examen médical, et on m’a dit qu’elle aussi avait soudainement développé un cancer agressif au début de la quarantaine.

Les personnes en parfaite santé contractent de mauvais cancers beaucoup trop fréquemment maintenant.

Les personnes en parfaite santé meurent subitement.

Ce qu’ils partageaient tous était d’être vacciné.

Steve Kirsch sur Substack a mené une enquête (réalisée par un tiers) et les résultats sont si troublants que personne dans les médias d’entreprise n’y touchera.

Dix millions d’Américains ont des lésions cardiaques.

Dix millions d’Américains ont dû être hospitalisés après avoir pris les vaccins.

Cinq millions d’Américains ne peuvent pas travailler après avoir été vaccinés.

Au moins 600 000 Américains sont morts après avoir été vaccinés.

Plus de 5 milliards de personnes ont été injectées au moins une dose d’un vaccin COVID – donc si nous extrapolons un taux de 6% de lésions cardiaques / hospitalisations à partir de l’enquête, cela signifierait que 300 millions de personnes ont été touchées.

Si le Dr Malone a raison et qu’une majorité de personnes vaccinées ont une myocardite non diagnostiquée, cela signifierait que 3 milliards de personnes courent un risque sérieux de mort cardiaque subite.

Vous ne pouvez pas l’imaginer (et je ne peux pas l’imaginer), mais si cela arrive vraiment ne serait-ce qu’à un dixième de 3 milliards de personnes au cours des prochaines années, alors nous parlons d’un événement qui changera le monde.

Si vous avez prêté attention aux médias sociaux – ou, surtout, à Substack – alors vous savez déjà que cette catastrophe provoquée par l’homme se produisait à grande échelle parce que vous avez vu beaucoup trop de messages de joueurs de football s’effondrer soudainement. sur le terrain, ou des jeunes branchés à des machines à l’hôpital après avoir reçu leur premier vaccin contre les caillots, tout comme moi.

En fait, les taux de mortalité des jeunes à travers l’Europe augmentent de façon spectaculaire – dans un autre signe que l’utilisation des vaccins COVID expérimentaux doit être interrompue immédiatement.

Des personnes en bonne santé meurent maintenant si fréquemment et soudainement d’une insuffisance cardiaque que les médias corporatifs totalement corrompus ont inventé des noms comme le syndrome de la mort subite de l’adulte (« SADS ») pour expliquer ces décès évidemment liés au vaccin.

Soudainement, les tout-petits ont maintenant des convulsions après avoir été vaccinés également.

Quant aux femmes vaccinées qui sont enceintes, elles connaissent des fausses couches et des mortinaissances à des taux beaucoup plus élevés que par le passé.

Qu’a fait la communauté médicale américaine face à cette catastrophe ? Ils l’ont aidé et encouragé tout au long du chemin.

Ils ont pris l’argent du sang de Big Pharma et l’argent du sang du gouvernement fédéral – et ils sont restés silencieux pendant qu’ils injectaient à vos amis et à votre famille ces vaccins mortels et les regardaient mourir.

Vous le savez – et je le sais.

Lorsque leurs patients ont demandé de l’ivermectine pour traiter le COVID, ils leur ont refusé ces ordonnances et les ont traités comme des déviants pour avoir demandé – et ils leur ont fortement recommandé de se faire vacciner à la place.

Lorsque des personnes blessées ont eu l’audace de se plaindre de leurs blessures causées par le vaccin, nos médecins et nos infirmières les ont éclairés au gaz, ou leur ont dit de se taire, ou leur ont dit qu’ils n’avaient aucune idée de la raison pour laquelle ils avaient des problèmes.

C’est l’épisode le plus honteux de l’histoire de la médecine américaine.

Morts subites. Convulsions infantiles. Caillots sanguins. Fausses couches. Les crises cardiaques. Montée en flèche des taux de mortalité. Taux de natalité en baisse.

Vous pensez peut-être que le virus COVID a disparu, mais le cauchemar mondial du vaccin ne fait que commencer.

Emerald Robinson est une journaliste indépendante. Sa nouvelle émission télévisée en semaine, The Absolute Truth, est sur FrankSpeech. Elle a été correspondante en chef de la Maison Blanche pour Newsmax (2020-2022) et pour One America News (2017-2020). Cet article a été initialement publié sur Substack.

