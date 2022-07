Le déni idéologique de la réalité et l’orgueil occidental signifient que nous assistons à une mort massive d’hommes ukrainiens en âge de servir dans l’est de l’Ukraine. Une moyenne de 65% de pertes dans les unités respectives signifie pratiquement leur destruction. Le remplacement et le suivi des forces fraîches ne fonctionnent pas et c’est donc littéralement combattu jusqu’au dernier homme. L’armée ukrainienne peut difficilement enterrer elle-même ses soldats tombés au combat, et ainsi les Russes trouvent dans les positions et les tranchées ukrainiennes abandonnées des cadavres à moitié décomposés qui ont été mangés par des chiens, dont l’identité ne peut pas toujours être déterminée. Ce qui suit est l’inhumation dans des fosses communes impersonnelles.

Le ministère de la Défense russe publie des images d’une frappe de missile sur le lanceur ukrainien HIMARS

Un missile de croisière Iskander-K. Image d’illustration.

Le 17 juillet, le ministère russe de la Défense a annoncé qu’il avait détruit l’un des systèmes de lancement de roquettes multiples M142 HIMARS récemment fournis à l’Ukraine par les États-Unis.

Lors de son briefing quotidien, le porte-parole du MoD, le lieutenant-général Igor Konashenkov, a déclaré qu’un lanceur HIMARS et un véhicule de rechargement avaient été détruits près de la colonie de Krasnoarmeisk dans la région de Donetsk à la suite d’une frappe de missile.

Le ministère de la Défense a publié des images montrant la destruction du lanceur présumé et du véhicule de rechargement. Les images ont été prises par un drone, très probablement un Orlan-10, qui a apparemment été utilisé pour coordonner la frappe.

Le missile utilisé dans la frappe ponctuelle était apparemment le missile de croisière 9M728, l’armement principal du système 9K720 Iskanderw-K. Le missile a une portée maximale connue de 500 kilomètres. Il est guidé par le système de navigation par satellite GLONASS et INS [système de navigation inertielle].

Le 9M728 est équipé d’un système TERCOM [terrain contour matching], qui lui permet de voler à un niveau extrêmement bas pour éviter d’être détecté par les radars ennemis.

Jusqu’à présent, les États-Unis se sont engagés à fournir au moins 12 systèmes HIMARS à l’Ukraine. La plupart de ces systèmes ont déjà été livrés.

Les HIMARS fournis à l’Ukraine sont armés de roquettes à guidage de précision GMLRS de la série M30/M31, qui ont une portée de plus de 70 kilomètres. Les fusées GMLRS sont guidées par un système de navigation inertielle assisté par GPS et ont une erreur circulaire probable d’un mètre. Chaque lanceur peut être chargé d’une nacelle de six roquettes.

Les forces de Kiev utilisent les systèmes HIMARS pour cibler les zones résidentielles de la région du Donbass. Maintenant, Kiev aurait l’intention d’utiliser les systèmes d’une manière encore plus provocante.

Plus tôt le 17 juillet, le représentant de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, Vadim Skribitsky, a déclaré lors d’une interview télévisée que Kyiv pourrait utiliser le système pour frapper des objets militaires russes dans la Crimée annexée. Selon lui, la prochaine cible pourrait être la flotte de la mer Noire.

En fournissant des systèmes d’armes avancés comme le HIMARS aux forces de Kiev, les États-Unis et leurs alliés tentent d’empêcher la Russie d’atteindre les objectifs de son opération militaire spéciale en Ukraine.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : South Front

