Par : JD Heyes

Il devrait maintenant devenir évident pour la plupart des gens que la guerre acharnée en Ukraine après l’invasion de la Russie n’a qu’une seule conclusion inévitable, et c’est une victoire de Moscou.

Les seuls facteurs qui ne sont pas encore connus sont le nombre de personnes qui vont mourir et la quantité d’Ukraine qui sera totalement détruite avant la victoire de la Russie.

Les Ukrainiens se sont battus admirablement et beaucoup plus férocement que la plupart des experts militaires ne le croyaient. Mais le fait est que la Russie a une population beaucoup plus importante et une base industrielle plus étendue à partir de laquelle fabriquer du matériel de guerre, tandis que Kyiv doit dépendre de la générosité d’autres pays. De plus, les forces ukrainiennes n’ont pas la capacité de mener la guerre sur le territoire russe ; Moscou répondrait probablement avec au moins des armes nucléaires tactiques si cela devait se produire.

D’autres signes de la victoire inévitable de la Russie sont apparus la semaine dernière lorsque les forces de Vladimir Poutine ont pris Lysychansk, la ville sœur de l’ancien bastion ukrainien de Sievierodonetsk. Cela donne aux forces russes le contrôle total de la province de Lougansk.

Selon des informations, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé que ses troupes étaient aux commandes, tandis que le gouverneur régional ukrainien de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que « la ville est en feu ».

« Sergueï Choïgou a informé le commandant en chef des forces armées russes, Vladimir Poutine, de la libération de la République populaire de Lougansk [LPR] », a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

L’armée russe et ses alliés séparatistes ont désormais « le contrôle total de Lysychansk et d’autres villes voisines, notamment Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantseve et Bila Hora », indique encore le communiqué.

Haidai, quant à lui, a noté sur Telegram que « les Russes renforcent leurs positions à Lysychansk ».

« Les Russes sont retranchés dans le district de Lysychansk, la ville est en feu. Les occupants ont probablement déployé toutes leurs forces à Lysychansk. Ils ont attaqué la ville avec des tactiques inexplicablement brutales », a déclaré Haidai.

L’objectif déclaré de la Russie avant l’invasion était de « libérer » deux régions clés qui forment le Donbass : Louhansk et sa république séparatiste pro-Moscou. Maintenant que ces deux villes clés sont tombées, Moscou est beaucoup plus proche de son objectif dans le Donbass.

Andrei Marochko, un représentant de la milice LPR, a déclaré que la ville était en train d’être « débarrassée des nationalistes ukrainiens » tout en ajoutant que « des drapeaux de la victoire ont déjà été installés » près de Lysychansk, comme le rapporte CNN. Entre-temps, d’autres rapports ont indiqué que des citoyens pro-russes locaux avaient en fait hissé un drapeau soviétique sur un monument central de la ville, rappelant le mauvais vieux temps de l’ex-Union soviétique (URSS).

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié la semaine dernière une mise à jour sur le champ de bataille, notant que plus de 2 600 villes ukrainiennes sont désormais sous le contrôle de Moscou.

« L’armée russe a continué à tirer des missiles sur nos villes », a déclaré Zelensky, exhortant les gens à « aider l’armée, aider les volontaires, aider tous ceux qui étaient laissés seuls à ce moment-là » et à utiliser leurs contacts pour « répandre la vérité sur la guerre ». et sur les crimes des occupants de notre terre.

Pendant ce temps, les États-Unis et l’OTAN continuent d’épuiser leurs propres stocks d’armes pour les donner à l’Ukraine dans ce qui est de plus en plus considéré comme une cause perdue.

Un soldat ukrainien lançant un Javelin ATGM depuis l’arrière d’une camionnette. https://t.co/qvHg6LU1Li pic.twitter.com/gj9P03zLFJ – Rob Lee (@ RALee85) 2 juillet 2022

Un correspondant de guerre d’Al Jazeera a observé et décrit la capture de Lysychansk par les forces russes : « C’est stratégiquement important parce que c’est là que les Russes ont porté leur attention militaire après qu’ils n’ont pas réussi à se rendre à Kyiv au début de la guerre lorsqu’ils ont été repoussés de la capitale. »

L’Ukraine est en train de perdre cette guerre et plus longtemps nous fournirons des armes à Kyiv, plus longtemps les tueries continueront.

