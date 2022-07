Les e-mails montrent que les responsables des NIH ont averti à plusieurs reprises EcoHealth des violations de la recherche sur le gain de fonction

Selon des courriels publiés précédemment, des représentants des National Institutes of Health (NIH) ont fréquemment averti l’association à but non lucratif EcoHealth Alliance que leurs recherches avaient enfreint une « pause de financement » sur la recherche sur le gain de fonction (GOF) imposée par le gouvernement américain.

La responsable des NIH, Carine Normil, a reçu un e-mail de la chef de cabinet de l’EcoHealth Alliance, Alexa Chmura, en mai 2016, disant : « Nous avons reçu un avertissement indiquant que l’une des publications [expurgées] répertoriées l’année dernière n’est pas conforme. Chmura faisait référence au financement par EcoHealth de l’étude GOF de l’Institut de virologie de Wuhan sur le virus des chauves-souris, qui est actuellement assez controversée.

Selon (lire ci-dessous) le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), la recherche du GOF vise à rendre les virus plus nocifs ou contagieux afin de «permettre l’évaluation du potentiel pandémique des agents infectieux émergents».

Selon les rapports, l’e-mail de Chmura était une « réponse séparée » à la lettre de Normil de l’employé du NIAID, Erik Stemmy, dans laquelle il mentionnait le projet de recherche d’EcoHealth Alliance et écrivait : « Ils ont proposé des travaux pour la prochaine année du prix qui pourraient être soumis à la pause du financement du gain de fonction.

De plus, les e-mails révèlent que le FBI avait commencé à se pencher sur l’étude GOF liée à l’Institut de virologie de Wuhan. « La divulgation d’une enquête du FBI montre que Fauci/d’autres personnes impliquées dans ce scandale étaient malhonnêtes en rejetant la gravité des questions concernant leur dissimulation de leur financement de recherches dangereuses sur le gain de fonction en Chine », a déclaré Judicial Watch dans un tweet annonçant la réception des e-mails.

BREAKING: Judicial Watch a reçu 1651 pages de documents du NIH révélant une « enquête » du FBI sur la subvention controversée du coronavirus de chauve-souris du NIH liée à l’Institut de virologie de Wuhan (1/3). https://t.co/Q29URNFy56

– Veille judiciaire ⚖️ (@JudicialWatch) 12 juillet 2022

Le NIH a soutenu la recherche GOF à l’Institut de virologie de Wuhan d’au moins 2014 à 2019, selon neuf cents pages de données obtenues dans le cadre d’un procès en vertu de la Freedom of Information Act en 2021, malgré de nombreux avertissements de responsables du NIH.

Des mises en garde supplémentaires sur la conformité de l’étude GOF sont présentées dans les courriels que Judicial Watch vient de publier. Jenny Greer et Stemmy, qui travaillent pour les National Institutes of Health, ont informé Chmura dans une lettre séparée de mai 2016 que « [Ce travail] peut inclure la recherche sur le gain de fonction (GDF, GoF en anglais) qui est soumise à la pause de financement du gouvernement américain… publiée le 17 octobre 2014. »

Stemmy a également envoyé à Grant Operations un e-mail le 15 juin les informant que la recherche d’EcoHealth pourrait être considérée comme GOF. Stemmy a ajouté: « [Ce travail] peut inclure des recherches sur le gain de fonction (GoF) qui sont soumises à la pause de financement du gouvernement américain… publiée le 17 octobre 2014. »

Le Daily Caller a également souligné que Peter Daszak, le fondateur d’EcoHealth Alliance, avait omis de soumettre à temps son rapport au NIH concernant une subvention EcoHealth, selon les e-mails. « Il s’agit de la deuxième communication du NIAID vous demandant de déposer le rapport d’avancement pour la subvention susmentionnée [5R01AI110964] qui était due au plus tard le 15 avril 2016. »

« Veuillez soumettre le rapport en souffrance avant le 12 mai 2016… [Veuillez] noter que la soumission tardive et continue de votre rapport d’avancement de subvention non concurrentiel et de toute documentation demandée par la suite entraînera une réduction du temps et/ou des fonds pour cette subvention. »

Malgré des preuves accablantes du contraire, le directeur du NIAID, Anthony Fauci, a été sévèrement critiqué pour avoir dit au sénateur américain Rand Paul que le NIH et le NIAID n’avaient rien à voir avec « la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan ».

Lire le document ci-dessous :

Traduction: MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia