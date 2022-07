Les forces américaines d’occupation continuent d’acheminer du pétrole syrien vers l’Irak

La photo d’archive montre un véhicule blindé américain passant à côté d’un pumpjack en Syrie.

Les forces d’occupation américaines continuent de faire passer en contrebande du pétrole volé du nord-est de la Syrie vers l’Irak voisin à l’aide d’un convoi de 40 véhicules.

« Les forces d’occupation américaines ont transporté des camions-citernes chargés de pétrole volé et des véhicules transportant du matériel militaire de la région d’al-Jazeera [de la province de Hasakah] vers le territoire irakien », a rapporté samedi l’agence de presse officielle syrienne arabe (SANA).

Le brut, selon le rapport, avait été extrait « de puits de pétrole occupés par les forces américaines dans la région d’al-Jazeera ».

Le convoi, composé de 40 véhicules, qui a utilisé le point de passage illégitime d’al-Waleed pour entrer sur le territoire irakien, était « protégé par des véhicules blindés de l’occupation américaine », a ajouté SANA, citant des sources locales.

Les États-Unis et leurs alliés ont envahi la Syrie en 2014 sous prétexte de combattre le groupe terroriste Daech Takfiri. Washington a commencé à voler et à faire passer en contrebande du brut syrien depuis la province syrienne orientale riche en pétrole de Dayr al-Zawr et ailleurs sous l’ancien président américain Donald Trump.

Pas plus tôt que le 7 juillet, les forces d’occupation ont utilisé des dizaines de camions-citernes et d’autres véhicules pour faire passer en contrebande du brut volé vers l’Irak en utilisant un autre point de passage illégitime situé à la périphérie de la ville de Hasakah, dans le nord-est de la Syrie, a déclaré SANA.

Damas considère la présence américaine comme une violation pure et simple de sa souveraineté, jurant qu’elle se réserve le droit de répondre à l’occupation comme elle l’entend.

Plus tôt ce mois-ci, un poste de contrôle de l’armée syrienne a bloqué un convoi militaire américain qui tentait de traverser la province de Hasakah, le forçant à battre en retraite.

Des sources locales, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré à l’époque à SANA qu’un convoi américain composé de cinq véhicules avait été contraint de faire demi-tour après que le personnel du poste de contrôle l’ait intercepté dans le village de Qabr al-Gharajeneh près de la ville de Qamishli en Hasakah.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV