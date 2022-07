PAS LES AGRICULTEURS NÉERLANDAIS, MAIS LES AGRICULTEURS SUISSES ONT MENTIONNÉ LES MONDIALISTES LES PLUS RECHERCHÉS

PAS les agriculteurs néerlandais, MAIS les agriculteurs suisses ont désigné les mondialistes les plus recherchés

Les premiers à avoir pointé du doigt les mondialistes les plus recherchés sont les Suisses

Ces personnes recherchées ont causé des problèmes au Sri Lanka, aux Pays-Bas et dans de nombreux autres pays

L’affiche est toujours là dans les rues de Zurich, en Suisse

Jusqu’à présent, c’est ce qui se passe aux Pays-Bas et dans le monde ce week-end

1. Les camionneurs néerlandais ont répondu à l’appel à l’aide des agriculteurs

2. Les agriculteurs néerlandais et allemands ont bloqué les deux côtés de l’autoroute reliant

POISON PUR! L’approvisionnement alimentaire doit être remplacé par des armes biologiques et des insectes ! – PRÉPAREZ-VOUS MAINTENANT !

Josh Sigurdson rend compte du remplacement de l’approvisionnement alimentaire par des insectes et des armes biologiques alors que les mondialistes du monde entier ont délibérément fermé la chaîne d’approvisionnement afin de mettre en place le programme de la Grande Réinitialisation.

C’est tellement évident à ce stade…

Au Canada, le gouvernement investit 8,5 millions de dollars dans des fermes d’insectes et des usines pour remplacer la nourriture dont ils tentent délibérément d’arrêter le flux.

Pendant ce temps, de nombreux laboratoires tentent de créer des fruits et légumes induits par l’ARNm.

Pendant tout ce temps, Bill Gates achète plus de terres dans les mêmes zones que le gouvernement chinois et Amazon tout en faisant la promotion du programme de consommation d’insectes et de consommation d’eaux usées.

70 000 camions risquent d’être retirés de la route en Californie au milieu de cette crise planifiée et aux Pays-Bas, les agriculteurs continuent de protester alors que le gouvernement tente de débarrasser le pays d’un tiers de toutes les fermes.

En Europe, le continent fait face à un « apocalypse » le 22 juillet alors que le gouvernement russe leur coupe le gaz.

Ce n’est que le commencement. Ce programme anti-humain ne fera que devenir plus fou. Préparez-vous maintenant !