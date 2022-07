La « légion étrangère » ukrainienne frappée par des missiles – Russie 

Jusqu’à 250 mercenaires étrangers ont été tués dans l’attaque, selon le ministère de la Défense

© Telegram / mod_russia

Une installation utilisée par la « légion étrangère » ukrainienne dans le Donbass a été la cible d’une frappe de missiles russes qui a tué jusqu’à 250 mercenaires et détruit un certain nombre de véhicules militaires, a annoncé lundi le ministère de la Défense de Moscou.

« Un point de déploiement temporaire de mercenaires de la soi-disant « légion étrangère » ukrainienne a été touché par des missiles de haute précision lancés par air dans la colonie de Konstantinovka en République populaire de Donetsk », a déclaré le ministère.

« Jusqu’à 250 militants étrangers, sept véhicules blindés, ainsi que 12 véhicules à usage spécial ont été abattus », a-t-il ajouté.

L’unité militaire étrangère de Kiev a été créée fin février à la demande du président Volodymyr Zelensky et est officiellement connue sous le nom de Légion internationale de défense territoriale de l’Ukraine.

L’armée russe a déclaré avoir mené une autre frappe de haute précision sur le point de déploiement temporaire d’un bataillon de la 118e brigade des forces ukrainiennes de défense territoriale dans la région de Tcherkassy, ​​dans le centre de l’Ukraine. La frappe a tué jusqu’à 60 nationalistes et détruit deux systèmes de lance-roquettes multiples, ainsi que quatre pièces d’artillerie.

Le porte-parole de l’armée russe, le général de division Igor Konashenkov, a déclaré le mois dernier que la meilleure chose à laquelle les mercenaires étrangers pouvaient s’attendre était une « longue peine de prison ». Il a également affirmé que les tentatives des responsables ukrainiens de fournir une protection juridique aux combattants étrangers en les ajoutant à la liste des forces armées ou en leur donnant des passeports ukrainiens ne les sauveraient pas des poursuites.

Il a également révélé que des centaines de mercenaires étrangers en Ukraine avaient été tués par des armes de précision à longue portée russes « peu après leur arrivée sur les lieux où ils suivaient un entraînement supplémentaire et où les unités tactiques étaient coordonnées ». Cependant, la plupart d’entre eux, selon le porte-parole, ont été tués « en raison d’un faible niveau d’entraînement et d’un manque d’expérience réelle du combat ».

Les données du ministère russe de la Défense montrent que 6 956 citoyens étrangers de 64 pays sont arrivés en Ukraine pour devenir des combattants pro-Kiev entre le 24 février et le 17 juin. Quelque 1 956 d’entre eux ont été tués, tandis que 1 779 ont quitté le pays, a indiqué le ministère.

Les dernières frappes surviennent après que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé lundi que le groupe russe « Est » dans le Donbass ferait des armes à longue portée de l’Ukraine leur cible principale. Le ministère de la Défense a affirmé que Kiev les utilisait pour frapper des zones résidentielles du Donbass et incendier des champs de blé et des entrepôts de céréales.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le livre ci-dessous de 804 pages avec de multiples illustrations, images, tableaux statistiques, graphiques et renvois, anticipe, explore, expose et révèle l’ensemble des tenants et aboutissants qui expliquent les crises, conflits et fléaux actuels et futurs. Il montre comment il était prévisible avec précision et exactitude que les membres de l’OTAN, en particulier les Etats-Unis d’Amérique créaient les conditions globales pour installer le chaos dans le monde, affaiblir et attaquer la Russie et ses alliés dans le but de s’emparer des ressources naturelles, richesses et espaces terrestres de la planète et réaliser le Nouvel Ordre mondial unipolaire. Prix 34 euros + Frais de livraison (France par exemple, prévoir 11 euros pour le Chronopost). Contact: mossinguej@yahoo.fr ou Whatsapp: +33664839844 ou encore en cliquant sur le lien de ce site internet faire un don et payer directement un montant égal ou supérieur (pour nous aider à améliorer la qualité du site) en précisant vos coordonnées, pour recevoir votre exemplaire dont certains disent qu’il s’agit là d’une bombe intellectuelle nucléaire de dernière génération. Les stocks existent.

L’ex-président Medvedev : si Kyiv attaque la Crimée, le jour du jugement viendra

Si l’Ukraine attaque la péninsule de Crimée, le pays verra le jour du jugement dernier, a prévenu l’ex-président russe Dmitri Medvedev. Il a parlé aux anciens combattants de la Grande Guerre patriotique.

Le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev © Yekaterina Shtukina/piscine/TASS

Lors d’une réunion avec des vétérans de la Grande Guerre patriotique à Volgograd, Medvedev a commenté les plans de Kiev de « poursuivre la campagne jusqu’au dernier Ukrainien ». Selon lui, cela conduira à l’effondrement du régime politique existant.

Si l’Ukraine tente de reprendre la Crimée, le jugement dernier s’abattra immédiatement sur tous les Ukrainiens, a menacé le vice-président du Conseil de sécurité. « Des clowns sanglants qui se présentent de temps en temps avec des déclarations essaient également de nous menacer. Je veux dire l’attaque contre la Crimée et ainsi de suite. » Dans ce contexte, Medvedev a averti que Kyiv doit être conscient des conséquences de telles déclarations :

« Si quelque chose comme ça se produit, ils verront tous le jour du jugement immédiatement. Un jour très rapide et très difficile. Il sera très difficile de le cacher. »

Commentant la menace, Mikhail Podoliak, conseiller du président ukrainien, a tweeté que Medvedev avait suscité la pitié. Auparavant, le ministère ukrainien de la Défense n’avait pas exclu que Kyiv puisse utiliser des lanceurs de missiles HIMARS fournis par les États-Unis contre des installations russes sur la péninsule.

Medvedev a également souligné que le refus de l’Ukraine ou des pays de l’OTAN de reconnaître la Crimée comme faisant partie de la Russie constitue une menace pour la Russie. « La Crimée est revenue à la Fédération de Russie. Si un autre État, que ce soit l’Ukraine ou les pays de l’OTAN, croit que la Crimée n’est pas russe, c’est une menace systémique pour nous », a-t-il déclaré.

L’ancien président a également déclaré que la République populaire de Lougansk avait déjà été libérée. La Russie poursuivra ses opérations jusqu’à ce que l’Ukraine soit entièrement démilitarisée. Toutes les menaces en Ukraine contre la Russie seraient éliminées.

La Crimée est devenue une région russe en 2014 après un référendum au cours duquel une majorité des habitants de la péninsule ont voté pour rejoindre la Russie. Kyiv considère le référendum comme illégal et la Crimée comme une partie indispensable du territoire ukrainien temporairement occupé par la Russie.

Plus sur le sujet – « Certains animaux sont plus égaux que d’autres » : l’ex-président Medvedev compare la politique américaine avec le livre d’Orwell

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT