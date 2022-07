L’Arabie saoudite, l’Égypte et la Turquie pourraient rejoindre les BRICS « très bientôt », déclare le président du forum, Anand

Purnima Anand, présidente du Forum, a déclaré que lors du 14e sommet des BRICS, ils avaient discuté de la possibilité que l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Turquie rejoignent les BRICS très prochainement.

Selon le président du BRICS International Forum, Purnima Anand, la Turquie, l’Égypte et l’Arabie saoudite pourraient « très bientôt » rejoindre le club des grandes économies émergentes, qui comprend également le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Selon Anand, ce sujet a été discuté par la Chine, la Russie et l’Inde lors du 14e sommet des BRICS, qui s’est tenu virtuellement du 23 au 24 juin.

« Tous ces pays ont manifesté leur intérêt à adhérer et se préparent à poser leur candidature. Je pense que c’est une bonne étape, car l’expansion est toujours perçue positivement ; cela augmentera clairement l’influence des BRICS dans le monde… J’espère que l’adhésion des pays aux BRICS se fera très rapidement, car désormais tous les représentants du noyau dur de l’association sont intéressés par l’élargissement. Ce sera donc très bientôt », a déclaré Purnima Anand.

Selon des informations, le président du Forum international des BRICS est sûr que l’Arabie saoudite, l’Égypte et la Turquie rejoindront bientôt l’organisation, car elles ont déjà « commencé le processus ». Elle aurait dit qu’ils ne s’inscriraient pas tous en même temps.

Les commentaires d’Anand sont cohérents avec ceux faits plus tôt sur la croissance potentielle des BRICS par Li Kexin, chef du Département des affaires économiques internationales au ministère chinois des Affaires étrangères.

Li Kexin a déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue du 14e sommet des BRICS à Pékin qu' »il y a actuellement plusieurs pays « à la porte » – par exemple, l’Indonésie, la Turquie, l’Arabie saoudite, l’Égypte et l’Argentine ».

Les nations BRICS s’accordent à dire que le bloc a besoin de nouveaux membres tout en conservant son identité distinctive, a-t-il poursuivi.

« Je crois qu’il y a une compréhension commune que nous devons élargir, obtenir de « nouveaux visages » », a déclaré Li.

Il a toutefois souligné que la croissance des BRICS n’est « pas pour créer un nouveau bloc ».

Siyabonga Cyprian Cwele, l’ambassadeur d’Afrique du Sud en Chine, qui s’est exprimé aux côtés de Li, a souligné que les BRICS sont une question de partenariat plutôt que de « gros muscle ».

Le Global Times avait cité Sabino Vaca Narvaja, ambassadeur d’Argentine en Chine, disant que « le mécanisme de coopération des BRICS est d’une grande importance pour la construction d’un monde nouveau, plus multipolaire et équilibré ».

«Nous sommes intéressés à rejoindre les BRICS car il s’agit d’un mécanisme coopératif composé entièrement d’économies émergentes. Il n’y a aucune condition et toute coopération est mutuellement bénéfique», a déclaré Vaca.

Lors de leur 14e réunion à Pékin, en Chine, le groupe de pays BRICS a décidé de travailler ensemble pour améliorer et changer la gouvernance mondiale tout en préservant la paix et la sécurité internationales.

L’Afrique du Sud prendra la présidence tournante des BRICS en 2019 de la Chine, qui occupe actuellement le poste.

L’Iran, l’Algérie, l’Argentine, l’Égypte, l’Indonésie, le Kazakhstan, le Sénégal, l’Ouzbékistan, le Cambodge, l’Éthiopie, les Fidji, la Malaisie et la Thaïlande figuraient parmi les 13 autres pays en développement dont les dirigeants ont été invités par Pékin à la conférence.

Le président chinois Xi Jinping a exhorté le monde à « rejeter l’hégémonie, l’intimidation et la division » dans son discours d’ouverture du sommet.

L’Iran a fait connaître son ambition de rejoindre les BRICS avant la réunion, citant sa « position géographique unique et ses capacités dans les domaines de l’énergie, du transit et du commerce » ainsi que son potentiel à servir de « route dorée pour connecter » le Est et Ouest.

« Si l’Iran et d’autres pays puissants rejoignent le groupement, il peut être encore plus fort et défier les politiques occidentales », a ajouté l’agence de presse de la République islamique d’Iran (IRNA).

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia