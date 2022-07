Depuis le début de l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine en février, les détails du programme américain d’armes biologiques à grande échelle en Ukraine ont été divulgués. Apparemment, le personnel militaire ukrainien a été exposé aux effets d’agents pathogènes.

Une analyse d’Aliona Zadorozhnaya, Darya Volkova et Rafael Fakhrutdinov

Les États-Unis ont préparé des soldats ukrainiens pour des missions de combat dans des conditions de contamination par des armes biologiques. Cela est devenu connu grâce à des interrogatoires parmi le personnel militaire ukrainien capturé. Les Américains ont testé sur eux l’évolution de l’hépatite, de la fièvre du Nil occidental et d’autres maladies dangereuses.

L’opération militaire spéciale aide à révéler les secrets des bactériologistes de l’OTAN travaillant en Ukraine. En particulier, il est maintenant apparu que des experts américains, britanniques et allemands à Kyiv et à Odessa avaient mené des recherches sur des agents pathogènes dangereux, dont le virus Ebola. Cela a été annoncé récemment par le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des Forces de défense contre les radiations, chimiques et biologiques. Lors d’un briefing au ministère de la Défense, il a présenté une analyse de documents sur les activités militaires et biologiques américaines en Ukraine.

Selon Kirillov, des preuves ont fait surface qui confirment indirectement que les forces spéciales ukrainiennes se préparent à utiliser des armes biologiques. Ce soupçon a été exprimé par des médecins russes dans les hôpitaux lorsque des soldats ukrainiens capturés leur ont été amenés pour y être soignés.

33 % des soldats interrogés avaient ou avaient l’hépatite A, plus de 4 % avaient la fièvre du syndrome rénal et 20 % avaient la fièvre du Nil occidental. Les chiffres sont nettement plus élevés que la moyenne statistique », a déclaré Kirillov.

Un phénomène étrange a été observé dans le traitement chez des soldats capturés dans les hôpitaux russes : l’administration de médicaments antibactériens n’a pas montré d’effet thérapeutique. « Des niveaux élevés d’antibiotiques, y compris des sulfamides et des fluoroquinolones, ont été détectés dans leur sang », a déclaré Kirillov. À son avis, ce fait pourrait indiquer l’administration prophylactique d’antibiotiques, et donc la préparation des forces armées ukrainiennes à effectuer des tâches dans des conditions contaminées, par exemple avec la bactérie du choléra.

À cet égard, le comité scientifique de la Douma d’État a noté que la détection de fortes concentrations de médicaments antibactériens dans le sang des membres des forces armées ukrainiennes indique un « long traitement ». « Mais on ne sait pas quel type de maladies nécessitait des doses aussi élevées », s’est émerveillé Alexander Maschuga, premier vice-président du comité scientifique de la Douma d’Etat et membre de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur les biolaboratoires américains en Ukraine.

« D’un autre côté, le maintien d’un niveau élevé d’antibiotiques dans le sang peut indiquer qu’une personne est protégée d’une éventuelle infection bactérienne – ce qui signifie que la personne a effectivement été préparée à être exposée à une infection. »

Pourquoi Ebola ?

Igor Nikulin, microbiologiste, ancien membre de la Commission des Nations unies sur les armes biologiques et chimiques et ancien conseiller du secrétaire général de l’ONU, est convaincu que des spécialistes occidentaux ont mené des expériences d’armes biologiques sur des soldats ukrainiens afin de les préparer à de futures attaques bactériologiques :

« Les Américains en Ukraine ont probablement travaillé sur la meilleure façon d’adapter Ebola à notre climat. Après tout, le virus Zika n’était originaire que d’Afrique et d’Asie au début, mais maintenant il vit aussi dans la zone médiane de la partie européenne de la Russie. »

Pour sa part, Kirillov a déclaré que l’Ukraine était devenue un terrain d’essai pour les armes biologiques non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les alliés de l’OTAN, notamment l’Allemagne. Plusieurs projets ont été mis en œuvre dans l’intérêt du service médical central de la Bundeswehr. Les spécialistes de la Bundeswehr ont accordé une attention particulière à l’agent causal de la fièvre Congo-Crimée.

Dans le même temps, l’enquête sur les foyers naturels de fièvre a été menée sous prétexte d’améliorer le système ukrainien de surveillance épidémiologique. L’Institut de médecine vétérinaire de Kyiv et l’Institut Mechnikov de contrôle des maladies d’Odessa ont été impliqués dans les travaux, a-t-il déclaré. Le général a publié un document trophée prouvant que la société américaine Metabiota, un sous-traitant du Pentagone, prévoyait de faire des recherches sur le virus Ebola en Ukraine. Kirillov a déclaré à cet égard :

« Au cours de l’opération spéciale militaire, des documents sont tombés entre nos mains montrant les plans de Metabiota et du Centre ukrainien des sciences et technologies. L’un de ces documents est une demande de financement américain pour le diagnostic d’agents pathogènes hautement dangereux en Ukraine, y compris le virus Ebola. Ces applications font partie de la stratégie américaine visant à déplacer les travaux à haut risque impliquant des agents pathogènes dangereux vers le territoire de pays tiers. Metabiota prévoyait de mener de telles recherches à l’institut d’Odessa.

L’intérêt accru de l’armée américaine pour le virus Ebola n’est pas une coïncidence : c’est l’un des agents pathogènes les plus dangereux au monde. Lors d’une épidémie qui a commencé en Afrique de l’Ouest en 2014, 28 000 personnes sont tombées malades, tuant plus de 11 000, avec un taux de mortalité d’environ 40 %, a rappelé Kirillov. À ce sujet, le microbiologiste Igor Nikulin a déclaré :

« L’Institut Mechnikov de lutte contre la peste était déjà connu en Union soviétique et a été repris par les Américains dès que cela a été possible. De telles expériences sont interdites aux États-Unis car elles représentent une certaine menace, elles ont donc été transférées dans d’autres pays. Et généralement dans ceux où le gouvernement est corrompu, Washington est complètement soumis et ne pose pas de questions inutiles. »

« La recherche sur l’agent causal de la fièvre Congo-Crimée faisait très probablement partie d’un projet plus vaste que les États-Unis mènent dans le monde entier », ajoute Alexei Leonkov, expert militaire et rédacteur en chef du magazine Arsenal of the Fatherland. Plus de trois cents laboratoires privés, qui sont sous le contrôle des services secrets, étudiaient les effets de divers virus sur les habitants, pour ainsi dire. Des dizaines de laboratoires étaient implantés en Ukraine à cet effet, poursuit l’expert.

« Non seulement des spécialistes américains, mais aussi britanniques et allemands ont travaillé dans ces laboratoires. Les sujets de test étaient des membres des forces armées ukrainiennes, dont les décès pouvaient toujours être attribués soit à des victimes dans la zone de combat du Donbass, soit à un suicide », a déclaré Leonkov.

Bien sûr, de telles recherches comportent le risque de propager le virus dans les régions voisines, y compris les pays de l’OTAN eux-mêmes. Mais chaque maladie a sa propre zone de distribution, a-t-il ajouté. « Ces agents pathogènes de la fièvre ont peut-être été testés en Ukraine pour les adapter aux latitudes russes. Au cours du conflit de huit ans dans le Donbass, il y avait de nombreuses indications que des virus provenant de laboratoires américains sont entrés sur le territoire des Républiques populaires », a déclaré l’expert.

Guerre utilisant la médecine vétérinaire

Lors du briefing, Kirillov a également révélé un rapport préparé pour le Pentagone par Metabiota et Black and Veach sur la mise en œuvre de « projets vétérinaires » avec le chiffrement « TAP » en Ukraine. Sous ce chiffre, des maladies infectieuses se sont développées qui pourraient nuire non seulement aux forces opposées, mais aussi à l’agriculture de régions entières. Dans ce contexte, la peste porcine africaine intéressait particulièrement les biologistes militaires américains – deux projets étaient dédiés à ce pathogène.

Le projet TAP-6 a été étendu aux pays d’Europe de l’Est. Dans le cadre de ce projet, le virus a été délibérément laissé s’échapper des laboratoires. Kirillov a noté à cet égard:

« Faites attention à l’aggravation de la situation de la peste porcine africaine dans les pays de la région de l’Europe de l’Est. Selon l’Organisation internationale de la santé animale, depuis 2014, des foyers ont été enregistrés en Lettonie (4 021 cas), en Estonie (3 814 cas) et en Lituanie (4 401 En Pologne, plus de 13 000 cas de peste porcine africaine ont été identifiés et les pertes pour le secteur agricole dues à cette maladie s’élèvent à plus de 2,4 milliards d’euros.

Le microbiologiste Nikulin a conclu dans ce contexte :

« Nous vivons dans une guerre économique, informationnelle et biologique de la part de l’Occident, dont on peut tout attendre. Les Américains ont probablement prévu de pulvériser des substances d’Ukraine dans les zones frontalières sur les régions voisines de la Russie, ce qui détruirait toutes les cultures et du bétail pour créer une situation alimentaire difficile, ils avaient auparavant provoqué la famine à Cuba dans les années 1990 en empoisonnant complètement l’agriculture de l’île : canne à sucre, tabac, riz. Le ministère de la Défense et l’inspecteur en chef de la santé de l’époque, Gennady Onishchenko, ont annoncé que la peste porcine africaine avait été introduite dans le Caucase du Nord depuis la Géorgie voisine. Il est tout à fait possible que des tiques contaminées parviennent également en Russie via le territoire ukrainien. C’est l’une des méthodes de la guerre biologique moderne – la livraison de virus ou d’insectes par des drones. »

Traduit du russe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT