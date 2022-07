Les États-Unis annoncent un test réussi d’armes hypersoniques

La société américaine Raytheon Technologies Corp. a fait état du succès du deuxième essai en vol de son arme hypersonique développée pour l’US Air Force. L’arme peut atteindre des vitesses hypersoniques allant jusqu’à 6 000 kilomètres par heure et plus.

La société américaine Raytheon Technologies Corp. a terminé avec succès le deuxième essai en vol d’une arme hypersonique en coopération avec Northrop Grumman. Cette arme à jet d’air hypersonique a été développée pour la DARPA et l’US Air Force. La déclaration de l’entreprise se lit comme suit :

« Ce test en vol a intégré les données et les enseignements du premier vol. Le test a atteint tous les objectifs principaux et secondaires, y compris la démonstration de la portée tactique. »

L’arme est capable d’atteindre des vitesses hypersoniques de Mach 5 et plus (Mach 1 correspond à 1 224 kilomètres par heure). Le système est alimenté par des hydrocarbures et, comme il utilise de l’oxygène pour la combustion, il ne nécessite pas d’oxydant à bord, a déclaré le bureau de presse. Dan Olson, vice-président et directeur général de Northrop Grumman, systèmes d’armes, a déclaré :

« Le deuxième essai en vol est une étape majeure vers la préparation au vol de la technologie scramjet. Près de 20 ans de recherche et développement dans le domaine de la propulsion à réaction ont porté leurs fruits. »

Plus tôt le 13 juillet, Reuters citait le Pentagone selon lequel les États-Unis avaient récemment testé avec succès deux missiles hypersoniques Lockheed Martin Corp., craignant que la Russie et la Chine aient mieux réussi à développer leurs propres armes hypersoniques. Un bombardier américain B-52 a lancé un missile d’attaque rapide hypersonique (ARRW). La fusée se déplace dans la haute atmosphère à environ 6 200 kilomètres par heure.

L’US Air Force a également signalé un test réussi d’ARRW au large des côtes de la Californie du Sud le 13 mai.

Le développement de son propre missile hypersonique pour les États-Unis a été annoncé en mai 2020 par le président américain Donald Trump. Selon lui, le missile développé par l’armée américaine sera 17 fois plus rapide que l’actuel missile le plus rapide au monde et pourra toucher des cibles à une distance de 1 600 kilomètres.

CNN a rendu compte d’un test américain secret d’un missile hypersonique à la mi-mars. Selon le diffuseur, le lancement est intervenu quelques jours après que Moscou a affirmé avoir utilisé le missile hypersonique Kinzhal dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine.

À la mi-mars, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que les forces armées russes dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine avaient détruit un grand dépôt souterrain de munitions à l’aide du système de missiles balistiques hypersoniques Kinzhal.

Le 9 mai, le vice-Premier ministre russe de l’époque, Yuri Borisov, a annoncé que la Russie travaillait sur une nouvelle génération de missiles hypersoniques lancés au sol, dans les airs et en mer. Il a dit:

« Ils surpasseront les développements existants et prometteurs des principales nations dans leurs caractéristiques. »

Il a expliqué que les nouveaux missiles sont destinés à équiper des systèmes d’avions modernisés et avancés. Borisov a ajouté :

« Les tests des porte-missiles Tu-22M3M sont déjà en cours. »

Vladimir Poutine félicite Daniel Ortega à l’occasion du 43e anniversaire de la Révolution populaire sandiniste au Nicaragua

Ce 19 juillet, le pays d’Amérique centrale célèbre sa fête nationale à l’occasion de la révolution qui a mis fin à la dictature de la famille Somoza en 1979.

Le président russe Vladimir Poutine à Moscou le 7 juillet 2022. Alexei Nikolsky / Sputnik

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a adressé mardi un télégramme à son homologue nicaraguayen Daniel Ortega, le félicitant à l’occasion du 43e anniversaire de la Révolution populaire sandiniste, et souhaitant paix et prospérité à tous les citoyens nicaraguayens.

Dans la lettre, le chef du Kremlin a souligné que les relations russo-nicaraguayennes sont développées « dans l’intérêt de la coopération stratégique » et que les deux pays collaborent « avec succès dans différents domaines dans l’intérêt de forger un ordre mondial juste et démocratique ».

« Je suis sûr qu’avec des efforts conjoints, nous garantirons le renforcement de toute la gamme des relations bilatérales constructives pour le bien des peuples amis » de la Russie et du Nicaragua, a souligné Poutine.

Ce 19 juillet, la République du Nicaragua célèbre le 43e anniversaire de la Révolution populaire sandiniste qui a mis fin à la dictature de la famille Somoza en 1979. Il est prévu que l’acte central de cette fête nationale à Managua – qui est célébrée depuis 1980 – ait pour tête par Daniel Ortega, accompagné d’une délégation de 277 invités spéciaux de différents pays.

