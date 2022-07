Regarder dans les yeux des monstres

Des parlementaires russes ont parlé d’expériences secrètes sur l’armée ukrainienne

Le Conseil de la Fédération a tenu lundi une réunion ordinaire de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur les activités des laboratoires biologiques américains en Ukraine. Selon les coprésidents de la commission, un test sanguin de militaires ukrainiens a montré qu’ils avaient été soumis à des « expériences secrètes », à la suite desquelles ils étaient devenus « les monstres les plus cruels ». L’expert juge hypertrophiées les déclarations des parlementaires russes sur les attaques biologiques des États-Unis.

Le vice-président du Conseil de la Fédération Konstantin Kosachev et le vice-président de la Douma d’État Irina Yarovaya après une réunion de la commission parlementaire sur les laboratoires biologiques en Ukraine

Photo : Dmitry Dukhanin, Kommersant

Vice-président du Conseil de la Fédération Konstantin Kosachev et vice-président de la Douma d’État Irina Yarovaya après une réunion de la commission parlementaire sur les laboratoires biologiques en Ukraine

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Suite à la réunion de la commission parlementaire du 18 juillet, ses coprésidents, vice-présidents du Conseil de la Fédération et de la Douma d’Etat Konstantin Kosachev et Irina Yarovaya, ont partagé avec les journalistes de nouveaux résultats de l’enquête.

Selon M. Kosachev, l’analyse d’échantillons de sang de militaires ukrainiens capturés confirme que « pour un certain nombre de maladies, y compris celles atypiques pour le territoire de l’Ukraine, la teneur en substances pertinentes est plusieurs fois supérieure aux normes autorisées ».

Cela signifie que « des expériences ont été menées sur eux et des expériences sur des maladies extrêmement dangereuses ont été menées sur le territoire de l’Ukraine, qui, dans certaines circonstances, pourraient se propager à des fins militaires », a expliqué le sénateur.

Plus tôt, Irina Yarovaya a évoqué les expériences sur l’armée ukrainienne, faisant rapport aux députés à la fin de la session de printemps de la Douma d’État sur les résultats des trois premiers mois de travail de la commission. Dans le même temps, elle a rendu compte de billets de banque infectés par le virus de la tuberculose dans la République populaire de Lougansk et de l’étude de la gangrène gazeuse dans l’un des laboratoires vétérinaires de Marioupol.

Cette fois, Mme Yarovaya a développé le sujet commencé par M. Kosachev, et a déclaré que des traces de médicaments et des titres très élevés d’hépatite A avaient été trouvés dans le sang de militaires ukrainiens. «Nous nous souvenons que le ministre de la Santé de l’Ukraine, un citoyen américain, a été vu faire pression sur les intérêts des sociétés pharmaceutiques pour acheter des médicaments coûteux et très réactifs pour les conséquences du traitement de l’hépatite. Et il est fort possible qu’il s’agisse de tester ces médicaments sur des militaires », a souligné le député.

En outre, selon le vice-président de la Douma d’État, la fièvre du Nil occidental a été trouvée dans le sang des prisonniers, détectée dans 20 % des échantillons examinés.

« Et nous voyons : la cruauté et les atrocités avec lesquelles se comportent les militaires ukrainiens, les crimes qu’ils commettent contre la population civile, les crimes monstrueux qu’ils commettent contre les prisonniers de guerre, confirment que tout cela est un système unique de gestion et de création d’une cruelle machine à tuer, (qui.– « Kommersant ») était administrée par les États-Unis… Et ces dopages qu’on leur donne encore pour neutraliser les dernières traces de la conscience humaine et en faire les monstres les plus cruels et les plus meurtriers, également le confirme », a déclaré Irina Yarovaya. De plus, selon elle, « dans les éprouvettes des laboratoires militaires américains, il faut rechercher » la grippe aviaire et porcine, le coronavirus et la variole du singe, « en raison de leur intérêt particulier pour l’origine des virus et pathogènes d’origine animale, puis déguisant les considèrent comme des agents pathogènes naturels et la survenue naturelle de l’épidémie est une manœuvre tellement invisible alors que, préférant passer inaperçues, elles créent en réalité des situations imprévues dans différentes régions du monde.

Mme Yarovaya a rappelé que la commission prévoyait de remettre le rapport final à l’automne, mais d’ores et déjà les parlementaires voient une « réflexion » sur leur enquête aux Etats-Unis, qui « ont lancé une campagne pour accuser la Russie d’avoir soi-disant commis certaines attaques biologiques ». « Et l’invitation que nous avons précédemment envoyée au sous-secrétaire d’État (Victoria. – « Kommersant« ) Nuland, qui a en fait été réagi par le département d’État également très nerveusement, confirme que dans le complexe, ils ont trouvé la preuve qui apportera encore le Les États-Unis sortent de l’ombre d’un déguisement et présentent à l’ensemble de la communauté internationale des preuves d’un dangereux projet MILITAIRE-biologique des États-Unis », a conclu Mme Yarovaya.

Candidat en sciences biologiques, le généticien Kirill Volkov ne considère pas les maladies détectées chez les détenus comme « atypiques pour l’Ukraine ». Selon lui, il y a maintenant une tendance générale à la propagation des maladies subtropicales, et dans les régions du sud de la Russie, il y a aussi des cas de fièvre du Nil occidental, donc en Ukraine, cela pourrait bien être plus prononcé. Et l’hépatite A est une maladie assez typique, ajoute l’expert. Ce faisant, il admet qu’il existe des substances qui altèrent la conscience et conduisent à l’agressivité, et que toutes les armées se développent actuellement dans ce domaine. Cependant, les déclarations des parlementaires russes sur les « attaques biologiques » des États-Unis, selon M. Volkov, sont exagérées.

Frais d’Athanase

Kommersant

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News