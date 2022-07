Panique en Europe: la Russie arrête le flux de gaz en cas de «force majeure» alors que l’administration Biden empêche temporairement la frappe ferroviaire

Par Brian Shilhavy

Dans deux gros titres aujourd’hui, lundi 18 juillet, il y a eu de mauvaises nouvelles pour l’Allemagne et l’Europe, mais potentiellement de bonnes nouvelles pour les États-Unis.

Ce n’est pas le bon moment pour dépendre des services publics si vous vivez en Europe, en particulier en Allemagne, car le fournisseur russe de gaz naturel Gazprom aurait déclaré aujourd’hui un cas de force majeure sur le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Europe, déclarant que des circonstances « extraordinaires » en dehors de son le contrôle ne leur permettrait pas de le rouvrir.

Déjà quelques jours avant le « Doomsday » européen du 22 juillet, lorsque la maintenance russe prévue de 10 jours du pipeline crucial Nord Stream vers l’Allemagne doit prendre fin – mais qui a été jeté dans un profond doute étant donné que Gazprom a récemment déclaré qu’il ne pouvait plus garantir son « bon fonctionnement » en raison de turbines cruciales précédemment bloquées au Canada en raison de sanctions – le géant russe de l’énergie a déclaré un cas de force majeure à un important client européen. En termes simples, Gazprom a déclaré des circonstances extraordinaires et extrêmes pour se vider de toutes les obligations contractuelles envers ce client, ainsi le gaz cessera de couler indéfiniment, comme le rapporte Reuters dans un développement de rupture lundi, « Le monopole russe d’exportation de gaz Gazprom a déclaré la force majeure sur l’approvisionnement en gaz en Europe à au moins un client majeur à partir du 14 juin, selon la lettre vue par Reuters. La lettre est datée du 14 juillet. « Il a déclaré que la mesure de force majeure, une clause invoquée lorsqu’une entreprise est touchée par quelque chose qui échappe à son contrôle, était effective à partir des livraisons à partir du 14 juin », écrit Reuters. Comme nous l’avons expliqué en détail, les autorités allemandes ont récemment pris des mesures sans précédent en prévision d’un arrêt durable du gaz russe, atténuant essentiellement les lumières à travers le pays – ce qui comprenait tout, de la limitation de l’eau chaude à la fermeture des piscines, en passant par littéralement obscurcissant les lampadaires de la ville alors qu’il entrait dans la phase «d’alarme» en raison de la diminution de l’offre. (Article complet.)

Pendant ce temps aux États-Unis, la catastrophe a été évitée aujourd’hui, du moins pour le moment, car il a été annoncé que l’administration Biden avait mis en place un « Conseil national de médiation » d’urgence et signé un décret exécutif qui empêche tout arrêt de travail pendant 60 jours.

LA MAISON BLANCHE EST ARRIVÉE : Un conseil d’urgence chargé de résoudre un conflit de travail en cours entre les transporteurs ferroviaires et les syndicats qui représentent leurs travailleurs se mettra au travail aujourd’hui, évitant des grèves qui semblaient imminentes. « J’ai été informé par le Conseil national de médiation que, dans son jugement, ces différends menacent considérablement d’interrompre le commerce interétatique à un degré qui priverait une partie du pays de services de transport essentiels », a écrit vendredi le président Joe Biden dans un décret exécutif qui empêche tout arrêt de travail pendant 60 jours. Les petits caractères: Le panel sera composé «d’un président et de deux autres membres, qui seront tous nommés par le président pour enquêter et faire rapport sur ces différends. Aucun membre ne doit avoir d’intérêt pécuniaire ou autre dans une organisation d’employés de chemin de fer ou un transporteur. » Il « rendra compte au président des différends dans les 30 jours suivant sa création ». (Article complet.)

Toute «bonne» nouvelle à court terme est bien sûr temporaire, car l’effondrement prévu du système financier mondial est désormais inévitable.

Charles Hugh Smith nous a rappelé à tous la leçon d’économie 101 dans un récent article de blog sur two minds.com selon laquelle lorsque votre société est construite sur une dette qui ne peut être remboursée, il n’y a qu’une seule solution : DEFAUT.

Gazprom ne sera pas la première force majeure ou faillite dont nous parlerons dans les actualités dans les jours à venir….

La seule vraie solution est par défaut

Par Charles Hugues Smith

La destruction de la «richesse fantôme» par défaut a toujours été le seul moyen de débarrasser le système financier du fardeau de la dette impayable et des extrêmes de dominance rentière / richesse.

L’idée que le monde pouvait toujours emprunter plus d’argent tant que les taux d’intérêt étaient proches de zéro n’a jamais été viable. Cela a toujours été un artifice insoutenable que nous puissions continuer à emprunter des sommes toujours plus importantes à l’avenir tant que les paiements d’intérêts continueraient à baisser.

La seule véritable solution au surendettement depuis le début de la finance est le défaut de paiement. Il existe de jolis noms pour les variantes du défaut qui semblent beaucoup moins déchirants – jubilés de la dette, refinancement, etc. absorbe la perte.

Chaque défaut est un jubilé de dette pour l’emprunteur. Que le défaut soit informel ou formalisé par une faillite, les paiements de la dette ne sont plus payés au prêteur/propriétaire de la dette.

Chaque jubilé de la dette est un défaut qui oblige le propriétaire de la dette à réduire la valeur à zéro et à absorber la perte. La jubilation du propriétaire de la dette est plutôt modérée à moins que l’État n’intervienne et ne répercute les pertes sur les contribuables via des renflouements / transfert des pertes sur le bilan public.

Chaque défaut est un refinancement à zéro. Nous avons refinancé la dette afin que l’emprunteur ne paie rien et que la valeur du prêt / de la dette soit désormais nulle.

Très peu de ménages ordinaires possèdent les dettes d’autres personnes comme actifs. Ce sont les quelques riches qui détiennent la plupart des prêts étudiants, des prêts automobiles, des hypothèques, des obligations du gouvernement et des sociétés, etc.

Oui, les ménages ordinaires peuvent être propriétaires des dettes d’autres personnes par le biais de régimes de retraite ou de la propriété de fonds communs de placement, mais dans l’ensemble, la dette est un actif privilégié de la classe des rentiers, c’est-à-dire des quelques plus riches.

On nous dit constamment que les défauts de paiement massifs détruiraient l’économie, mais c’est du flim-flam : les défauts de paiement massifs détruiraient une grande partie de la richesse de la classe rentière qui s’est considérablement enrichie par l’expansion mondiale de la dette, tout en libérant les débiteurs de leurs obligations.

Rappelons que la dette est le transfert de revenu de l’emprunteur au propriétaire de la dette. Emprunter de l’argent, c’est comme toute autre forme de consommation : quand c’est bon marché et abondant, on en abuse. Les coûts ne sont apparents qu’une fois le banquet débarrassé.

L’illusion que l’économie mondiale pourrait sans effort ajouter des milliers de milliards de dettes pour financer une grande vie pour toujours était basée sur une brève anomalie historique de taux d’intérêt nuls rendue possible par une faible inflation. Il y a un long décalage entre la vaste expansion de la dette/consommation et les conséquences éventuelles sur l’offre, la demande, le risque et la découverte des prix.

Le temps de latence est écoulé et maintenant les conséquences sont enfin visibles : la vague de croissance rapide de la consommation et des revenus nécessaires pour financer des fardeaux toujours plus lourds de la dette a diminué, et donc le fardeau mondial de la dette – environ 300 000 milliards de dollars – n’est plus durable / payant.

Les solutions privilégiées par l’État – imprimer de l’argent ou transférer les pertes au public – ne sont plus viables. Maintenant que l’inflation est sortie de son sommeil, imprimer des milliers de milliards pour renflouer les riches n’est plus une option. Le public, si facilement dupé en acceptant le renflouement des riches en 2008, a pris conscience et donc cette escroquerie particulière ne fonctionnera plus. (« Sauvez les super-riches maintenant ou votre guichet automatique cessera de fonctionner! » Euh, c’est vrai.)

L’État est le protecteur des riches, et donc les défauts qui affectent réellement les riches sont anathèmes. Les riches exigeront que l’État absorbe leurs pertes (rappelons que les profits sont privés, les pertes sont socialisées) La seule solution équitable est d’imposer les pertes à ceux qui ont acheté la dette en tant que flux de revenu rentier.

J’explore la dynamique Core-Periphery depuis une décennie. (L’UE, le néoféodalisme et le modèle néocolonial de financiarisation, 24 mai 2012). Cette dynamique se joue de plusieurs façons à plusieurs niveaux.

Les défauts joueront le long des asymétries centre-périphérie. Certains États pourront « imprimer leur sortie de défaut », mais la plupart ne le feront pas, car l’impression effrénée de monnaie à une si grande échelle dévaluerait la monnaie, déclenchant un défaut systémique encore plus destructeur.

La dette est une forme de pouvoir à double tranchant. Pouvoir emprunter et dépenser des sommes énormes est un moyen absolument fabuleux d’étendre la corruption, les pots-de-vin, l’exploitation des impuissants, les ponts vers nulle part et la surconsommation aveugle, mais les habitudes formées par une expansion aveugle de la dette pour financer la montée en flèche des inégalités de richesse ne servent pas très bien les entités endettées lorsque le défaut supprime l’emprunt comme moyen de payer et de jouer.

Vivre selon ses moyens, c’est-à-dire le revenu net – est la seule solution qui ait jamais existé pour la fin du jeu du surendettement, c’est-à-dire le défaut de paiement. Ceux qui ont des revenus nets relativement sûrs et diversifiés (c’est-à-dire le Core) s’en sortiront beaucoup mieux que ceux dont les revenus sont instables et limités.

La destruction de la richesse fantôme par défaut a toujours été le seul moyen de débarrasser le système financier du fardeau de la dette impayable et des extrêmes de dominance rentière / richesse. Supposons qu’un minimum de 100 000 milliards de dollars sur la montagne de 300 000 milliards de dollars de la dette mondiale fera défaut bien plus tôt que prévu. La seule question est de savoir qui absorbera les 100 000 milliards de dollars de pertes. Choisissez judicieusement, car les défauts de paiement qui sont transférés au public finissent par faire tomber l’ensemble du système via un renversement politique ou un effondrement monétaire.

