Un nouveau front brûle en Ukraine

Le gouverneur de la région russe de Koursk a affirmé que l’armée russe avait commencé des missions de combat à la frontière du district de Glushkovsky avec la région ukrainienne de Sumy. Des combats ont eu lieu dans le cadre de l’opération militaire russe dans le pays voisin.

Ainsi, on peut supposer que l’armée russe a lancé une offensive dans la région de Soumy, enflammant de nouvelles lignes de front dans l’est de l’Ukraine. L’opération vise probablement à repousser les forces armées ukrainiennes de leurs positions dans les zones frontalières d’où elles bombardent le territoire russe.

Dans le même temps, des unités d’artillerie russes ont mené un certain nombre de frappes contre les positions militaires ukrainiennes dans la région de Soumy. Les régions de Zarutsky, Starikovo, Budivelny et Esmani ont été touchées.

L’armée ukrainienne dans la ville de Kharkov est également frappée par les forces russes. L’une des cibles du 17 juillet aurait été l’usine de Khartron, où des instructeurs étrangers auraient été stationnés.

Jusqu’à présent, aucune avancée d’aucune des parties belligérantes n’a été signalée dans les régions de Soumy et de Kharkov. Mais les attaques ukrainiennes sur le territoire russe ne se sont pas arrêtées.

Dans la soirée, des explosions ont été signalées à la périphérie ouest de la ville russe de Koursk. Aucune victime n’a été signalée et les dégâts causés par les attaques n’ont pas été révélés.

Le gouverneur a appelé les habitants à garder leur calme expliquant les explosions par les opérations en cours à la frontière.

Ces derniers jours, les forces armées ukrainiennes ont effectué plusieurs raids d’artillerie sur le territoire de la Russie. Les villages frontaliers de Zernovo et Tetkino dans les régions de Briansk et de Koursk ont ​​​​été bombardés. Il n’y a pas eu de dégâts importants ni de blessés. Dans la région de Belgorod, certaines cibles non identifiées ont été interceptées par des systèmes de défense aérienne.

Les forces de la RPD et de la LPR ainsi que les civils de la région du Donbass sont également bombardés par les forces ukrainiennes, y compris avec les armes fournies par les partenaires étrangers de Kiev.

Le MLRS HIMARS de fabrication américaine a frappé la ville d’Alchevsk dans la RPL. Un dépôt de munitions dans la ville de Stakhanov a également été endommagé par l’artillerie ukrainienne. Des incendies chaotiques se sont poursuivis dans la ville de Donetsk et sa périphérie.

Le régime de Kiev a affirmé qu’il était prêt à utiliser le HIMARS de fabrication américaine pour attaquer la péninsule de Crimée. Malgré les promesses de Kiev de ne pas bombarder les territoires russes avec leurs HIMARS, ils prétendent que la Crimée est une cible parfaite car elle n’est pas reconnue comme territoire russe par Kiev, ou par Washington. Moscou a déjà mis en garde contre une réaction terrifiante pour l’Ukraine en cas d’une telle attaque.

Jusqu’à présent, l’armée russe a détruit trois HIMARS ukrainiens sur 12 systèmes fournis par l’Occident.

Le troisième a été touché par des missiles russes dans la région de Krasnoarmeysk le 17 juillet.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Les États-Unis sous-entendent que l’Ukraine peut utiliser HIMARS contre des cibles russes en Crimée

Des soldats russes gardent un quai où deux navires de la marine ukrainienne sont amarrés, à Sébastopol, le 5 mars 2014.

Le Département d’État a déclaré à Antiwar.com « La Crimée est l’Ukraine » lorsqu’on lui a demandé si l’interdiction d’utiliser HIMARS sur le territoire russe s’appliquait à la Crimée

Publié à l’origine par AntiWar

Le département d’État a laissé entendre dimanche que les forces ukrainiennes sont autorisées à utiliser le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) fourni par les États-Unis contre des cibles russes en Crimée, que la Russie contrôle depuis 2014.

Lorsque les États-Unis ont annoncé pour la première fois qu’ils envoyaient HIMARS en Ukraine, les responsables de l’administration Biden ont déclaré avoir reçu des « assurances » des responsables ukrainiens que les roquettes ne seraient pas utilisées pour cibler le territoire russe.

Lorsqu’on lui a demandé si l’interdiction faite à l’Ukraine d’utiliser le HIMARS pour cibler le territoire russe s’appliquait à la Crimée, un porte-parole du département d’État a déclaré à Antiwar.com : « La Crimée, c’est l’Ukraine ».

« Les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la prétendue annexion de la Crimée par la Russie. Nous continuerons à nous dresser contre la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie contre le peuple ukrainien », a déclaré le porte-parole.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Samedi, un responsable du renseignement ukrainien a déclaré que les forces ukrainiennes devraient commencer à attaquer les installations russes en Crimée et a suggéré que le HIMARS fourni par les États-Unis pourrait être utilisé pour de telles frappes.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev, qui est actuellement vice-président du Conseil de sécurité russe, a averti dimanche que si l’Ukraine lançait des attaques contre la Crimée, cela signifierait « l’apocalypse » pour les dirigeants ukrainiens.

« Si quelque chose de ce genre devait arriver, ils seraient confrontés à un jour apocalyptique, très rapide et difficile, immédiatement. Il ne sera pas possible de l’éviter. Mais ils continuent de provoquer la situation générale par de telles déclarations », a déclaré Medvedev, selon l’agence de presse russe Tass.

Medvedev a également déclaré que le fait que l’Ukraine et les pays occidentaux ne reconnaissent pas la Crimée comme territoire russe constitue une « menace systémique » pour la Russie. « Si un État, que ce soit l’Ukraine ou un pays de l’OTAN, pense que la Crimée ne fait pas partie de la Russie, c’est une menace systémique pour nous », a-t-il déclaré.

Les HIMARS que les États-Unis ont envoyés en Ukraine sont équipés de munitions qui peuvent atteindre des cibles jusqu’à 50 milles. Les systèmes de roquettes pourraient être équipés de roquettes à plus longue portée, mais les États-Unis ont choisi la portée de 50 milles et ont demandé l’assurance qu’ils ne seraient pas utilisés pour cibler le territoire russe par crainte que de telles attaques ne risquent d’aggraver le conflit.

Mais puisque la Russie considère la Crimée comme son territoire, toute attaque sur la péninsule serait une escalade majeure et risquerait de provoquer une riposte de Moscou.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front