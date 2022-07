Zakarova invente un nouveau terme pour la propagande occidentale : MEDIACIDE

PAR RHODA WILSON LE 19 JUILLET 2022 •

« En effet, l’Occident veut priver une fois pour toutes son peuple de la possibilité d’analyser de manière critique le flux d’informations et de le remplacer par une couverture de propagande monochrome… Ils le font sous l’influence évidente de l’auto-hypnose dans leur exclusivité et leur permissivité. », a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, lors d’un point de presse puissant le 14 juillet 2022.

Elle a également donné des mises à jour sur le Donbass et l’Ukraine ; a contesté un rapport du Département d’État américain intitulé « Pour diffamer l’Ukraine, le Kremlin recourt à l’antisémitisme » comme une fausse propagande ; défié les pays occidentaux demandant des réparations à la Russie (voir paragraphe ci-dessous) ; a mis en évidence une « section anti-faux » sur le site Web du ministère des Affaires étrangères qui avait été modifiée (voir le paragraphe ci-dessous) ; abordé la démolition du monument aux soldats soviétiques à Klaipeda et les tentatives du collectif occidental d’annuler la culture russe; et plus.

Vous trouverez ci-dessous des extraits du briefing de Zakharova :

Les pays occidentaux continuent de faire circuler des déclarations sur la nécessité de percevoir une sorte de réparation auprès de la Russie et d’exproprier – en d’autres termes, de détourner – les actifs publics et privés russes à l’étranger. Parfois, ils ajoutent « pour reconstruire l’Ukraine ». Et parfois, il suffit de tout emporter et de voler à nouveau. Dans ce contexte, le ministère russe des Affaires étrangères a préparé des supports d’information visuels sur les conséquences des aventures militaires des États-Unis et de leurs alliés européens au cours des deux dernières décennies.

Dans un article, Clandestine, qui se décrit simplement comme un « observateur astucieux 11B », met en lumière une section du briefing de Zakharova concernant les médias d’entreprise occidentaux et les services Internet : « Chroniques en ligne des représailles contre les médias et les journalistes russes par les pays occidentaux et les sociétés Internet ».

Par Clandestine

J’ai parcouru le site Web officiel de l’ambassade de Russie aux États-Unis à la recherche d’informations juteuses et je suis tombé sur un briefing de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, le 14 juillet 2022. Il contient des commentaires TRÈS intéressants concernant les gouvernements occidentaux et Big Tech, et leurs tentatives hypocrites de supprimer les reportages gênants des médias, en particulier ceux provenant de Russie et des journalistes indépendants.

Mais je veux me concentrer sur un passage en particulier, voir ci-dessous :

Chroniques en ligne des représailles contre les médias et journalistes russes par les pays occidentaux et les sociétés Internet

Depuis plusieurs années, nous avons été contraints d’écrire régulièrement sur les efforts de l’Occident pour supprimer les médias russes et indésirables pour les autorités qui empêchaient les élites politiques des « démocraties avancées » de manipuler l’opinion publique dans leurs pays comme elles l’entendaient. Cependant, il est difficile de trouver un nom à ce qui s’est passé et continue de se produire presque tous les jours depuis le 24 février de cette année simplement par manque d’analogie historique. La définition la plus proche qui nous vient à l’esprit pour tenter de décrire cette notion serait « médiacide fondé sur l’origine ethnique et la conviction politique ». En d’autres termes, il s’agit d’une tentative de détruire la notion même de pluralisme médiatique par le nettoyage totalitaire de son espace d’information, y compris l’espace numérique, de toutes les visions alternatives sur les événements mondiaux. Cela concerne principalement tous les médias russes, russophones et affiliés à la Russie sans exception. Tout un arsenal de représailles et de restrictions est utilisé en même temps contre leurs distributeurs. Les principaux ennemis sont les journalistes russes, les correspondants militaires, les rédacteurs en chef et les blogueurs qui fournissent non seulement une interprétation occidentale unilatérale des événements, mais aussi des reportages alternatifs. Les leaders de l’opinion publique sont dans la même catégorie.

En effet, l’Occident veut priver une fois pour toutes son peuple de la possibilité d’analyser de manière critique le flux d’informations et le remplacer par une couverture de propagande monochrome. Dans le processus, ils continuent de parler de la valeur intransigeante de la liberté d’expression. Ce n’est pas seulement l’expression d’une hypocrisie modèle typique de la rhétorique d’une classe politique néolibérale. Ils le font sous l’influence évidente de l’auto-hypnose dans leur caractère exclusif et permissif.

Nous ne voyons pas l’intérêt de discuter avec ces pseudo-partisans de la liberté d’expression avec leurs signes évidents de trouble de la personnalité. Nous allons commencer à publier sur le site du ministère des Affaires étrangères des chroniques des faits les plus marquants de représailles et de harcèlement des médias et journalistes russes survenus depuis la reconnaissance de l’indépendance de la RPD et de la RPL et le début de l’opération militaire spéciale de défense Donbass. Il est impossible de tout mentionner à chaque fois. Ce matériel sera accessible à tous ceux qui ne sont pas indifférents au statut de la liberté d’expression dans le monde. Nous voulons expliquer concrètement ce que signifie «médiacide» en ce qui concerne les médias et les journalistes russes et russophones. Nous mettrons régulièrement à jour ces informations car nous sommes conscients qu’il y aura de nombreuses raisons de le faire dans un proche avenir. Ce battage médiatique exorbitant dans le harcèlement des médias russes ne s’apaisera pas. Pourquoi? Car les régimes occidentaux ont pris le parti d’épurer complètement l’espace médiatique de tout ce qui ne rentre pas dans leur vision du monde.

Briefing de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova, Moscou, 14 juillet 2022, ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie