La centrale nucléaire de Zaporozhye attaquée par des drones ukrainiens

Les autorités locales affirment que l’infrastructure vitale de la centrale nucléaire n’a pas été endommagée

La centrale nucléaire de Zaporozhye attaquée par des drones ukrainiens

Une centrale nucléaire ukrainienne située dans la ville d’Energodar a été attaquée par trois « drones kamikadze » appartenant aux forces armées ukrainiennes, rapportent les médias russes, citant des responsables locaux.

Selon eux, la centrale nucléaire de Zaporozhye, située dans le sud-est de l’Ukraine, n’a pas été endommagée.

Son réacteur n’a pas non plus été impacté par l’attentat.

Cette vue aérienne montre la centrale nucléaire de Zaporozhye située dans la zone steppique sur la rive du réservoir Kakhovsky dans la ville d’Energodar, région de Zaporozhye, Ukraine. © Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy

La plus grande centrale nucléaire d’Europe a été attaquée par trois « drones kamikadze » appartenant aux forces armées ukrainiennes, ont rapporté les médias russes, citant des responsables locaux.

Selon les déclarations, la centrale nucléaire de Zaporozhye, située dans le sud-est de l’Ukraine mais sous le contrôle des forces de Moscou, n’a pas été endommagée et son réacteur n’a pas été touché par l’attaque.

Le fond de rayonnement est normal et il est constamment surveillé, a déclaré Vladimir Rogov, membre de l’administration militaro-civile de la région de Zaporozhye, à l’agence de presse Tass.

https://t.me/rian_ru/171736?embed=1

Ce n’est pas la première fois que le NPP est pris pour cible par l’armée ukrainienne. Le 12 juillet, des drones ukrainiens ont largué plusieurs obus de 120 mm sur un bâtiment situé à côté de la centrale électrique, endommageant son toit et sa fenêtre, a déclaré le service de presse de l’administration municipale d’Energodar à RIA Novosti. Selon le porte-parole de l’administration, 11 employés ont été blessés lors de cette attaque, dont quatre restent dans un état grave.

La Russie contrôle actuellement la partie sud et centrale de la région de Zaporozhye, y compris la ville d’Energodar, où se trouve la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Le centre administratif de la région, Zaporozhye, reste sous contrôle ukrainien.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer des forces armées puissantes ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT via Tap News

Poutine a un message urgent pour tous les occidentaux.

Poutine a un message urgent pour tous les occidentaux réduits en esclavage par leurs gouvernements

Qui nourrira les personnes qui souffriront des pénuries alimentaires à venir ?

Un autre commentaire sur l’Europe et l’Occident d’un Russe.

🇷🇺

Igor Kouleshov.

Igor Kouleshov

Poutine n’est pas en guerre avec l’Europe. Au contraire, le monde entier, silencieusement abasourdi, regarde comment l’Europe se heurte et se fracasse la tête contre une station-service et un grenier, perd connaissance, se relève à peine, s’éparpille à nouveau, haletant, s’évanouit à nouveau, se redresse et pense à haute voix qu’elle pourrait nécessairement répéter l’attaque et cela fonctionnera certainement la prochaine fois… La station-service et ce grenier n’ont même pas encore écaillé la peinture. 😆

Et un journaliste italien.

🇮🇹Il est temps pour l’Europe de se réconcilier avec la réalité ukrainienne – Gian Michaelessin

, chroniqueur pour l’édition italienne d’Il Giornale, « C’est pourquoi il est juste de se demander si les négociations avec Poutine sont maintenant plus moralement acceptables que la poursuite de la confrontation déjà perdue. Une prolongation inutile des hostilités ne fera que faire plus de victimes, augmenter le risque d’un conflit mondial et condamner l’Italie et l’Europe à une catastrophe économique », estime le journaliste.

Si Moscou résiste aux sanctions, l’Italie et l’UE sont déjà confrontées à un effet boomerang. JP Morgan prévoit des prix du pétrole à 380 dollars le baril, et le gouverneur de la Banque d’Italie, Ignazio Visco, s’attend à une récession de 2 ans en cas d’arrêt des approvisionnements en gaz russe.

« Pendant ces 2 ans, les entreprises italiennes perdront tout, et la Chine viendra dans le pays, prête à se proclamer un vrai vainqueur dans la confrontation entre la Russie et l’OTAN », écrit Michaelessin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News