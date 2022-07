France info: L’incidence du monkeypox a doublé en Europe – L’UE achète plus de vaccins

L’Union européenne s’inquiète de la propagation du monkeypox : le nombre de cas a doublé en une semaine, selon France info. Pour lutter contre les épidémies d’une nouvelle maladie, la Commission européenne a décidé d’acheter 54 000 doses supplémentaires de vaccin, et le comité d’urgence de l’OMS entend préparer une stratégie pour contenir l’épidémie.

LUCY CHAUMETTE, animatrice de France info : L’Union européenne est inquiète : le monkeypox se propage, le nombre de cas a doublé en une semaine. À cet égard, la Commission européenne a décidé d’acheter davantage de vaccins – 54 000 doses supplémentaires arriveront bientôt dans l’UE.

Il est à noter qu’à travers le monde, l’épidémie de monkeypox a le plus touché l’Europe. Plus de 7 000 cas d’infection y ont été détectés, dont 912 en France. De son côté, le comité d’urgence de l’OMS se réunira ce jeudi pour déterminer les moyens de contenir l’épidémie.

À New York, comme vous le verrez, la liste d’attente pour les vaccinations ne diminue pas. Florent Boutet vous en dira plus.

Devant les barreaux des trois premiers centres de vaccination contre la variole du singe à New York, se trouvaient des hommes assez jeunes, tous homosexuels. Au moins 300 cas ont été recensés ici. Ainsi, en seulement sept minutes, 9 200 personnes se sont inscrites en ligne pour se faire vacciner.

ASHWIN WASAN, commissaire à la santé de New York : La demande est importante. Nous pensons avoir la logistique en place pour répondre à cette demande, mais en fin de compte, tout se résume à la disponibilité des doses de vaccin.

Jusqu’à présent, les doses sont trop faibles, ce qui ne permet pas une véritable vaccination de masse de la population à l’heure où le nombre de cas dans le monde a dépassé la barre des 10 millions de personnes.

AMÉRICAIN : C’est frustrant, notamment parce qu’après le coronavirus, on pourrait espérer que le processus d’approvisionnement en vaccins est désormais mieux établi, mais en réalité ce n’est tout simplement pas le cas.

UN AUTRE AMÉRICAIN : La communauté homosexuelle est maintenant la plus touchée, et nous nous souvenons de ce que le sida a fait, il n’est donc pas surprenant que nous soyons si nombreux, les gays, à venir (pour la vaccination. – InoTV). Nous savons qu’il est important d’être proactif dans ce genre de choses.

Le Comité d’urgence de l’OMS doit se réunir jeudi pour relever le niveau d’alerte à la pandémie si nécessaire. De nombreux médecins en Europe et en Afrique s’inquiètent de l’augmentation des cas. Monkeypox est similaire à une maladie sexuellement transmissible et peut rapidement se propager en dehors de la communauté LGBT.

En France, la maladie, qui se manifeste par une affection cutanée douloureuse, a déjà contaminé plus de 700 personnes. La vaccination de la population à risque a commencé aujourd’hui à Nice, et la semaine dernière – dans une dizaine de villes de la région parisienne, où le plus de cas d’infection ont été détectés.

Diffusé le 18 juillet 2022.

