L’ancienne conseillère présidentielle, le Dr Deborah Birx, a récemment admis que Covid aurait pu provenir d’un laboratoire. L’ancien conseiller présidentiel Covid a affirmé que Covid était déjà plus contagieuse que la grippe lors de son arrivée.

Selon la conseillère de l’ancien président Donald Trump, la Covid-19 pourrait avoir fui d’un laboratoire de Wuhan où des chercheurs développaient des vaccins contre des virus apparentés.

Le coronavirus « est sorti de la boîte prêt à infecter » lors de son apparition dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2020, selon le Dr Deborah Birx, spécialiste des maladies infectieuses et ancienne conseillère présidentielle Covid.

Selon la conseillère, la plupart des virus mettent des mois, voire des années, à se développer en des formes hautement contagieuses pour l’homme. Mais selon le Dr Birx, Covid « était déjà plus contagieuse que la grippe lorsqu’elle est arrivée pour la première fois ».

Elle a expliqué que soit Covid était une « chose anormale de la nature », soit des scientifiques chinois qui « travaillaient sur des vaccins contre le coronavirus » ont contracté le virus.

« Cela arrive, les laboratoires ne sont pas parfaits, les gens ne sont pas parfaits, nous faisons des erreurs et il peut y avoir contamination », a-t-elle déclaré.

Dr Deborah Birx, conseillère Covid de l’ancien président américain Donald Trump, pense que le virus s’est peut-être échappé d’un laboratoire où des chercheurs travaillaient dessus.

Elle a affirmé que la Chine avait d’abord caché à quel point Covid était contagieuse.

Selon Birx, la contagiosité de Covid était compatible avec un virus qui a subi des tests en laboratoire.

« Dans les laboratoires, vous cultivez le virus dans des cellules humaines, ce qui lui permet de s’adapter davantage. Chaque fois qu’il traverse les cellules humaines, il devient plus adapté », a-t-elle déclaré.

Le Dr Birx affirme qu’un scientifique de Wuhan aurait pu facilement quitter le laboratoire avec Covid parce que les gens peuvent le contracter de manière asymptomatique, ce qui signifie qu’ils ne présentent pas de symptômes.

« Quelqu’un travaillant dans le laboratoire avec l’une des souches aurait pu l’attraper et ne pas savoir qu’il l’avait », a-t-elle déclaré.

Le Dr Birx a en outre déclaré que si la Chine avait reconnu le virus transmis de manière asymptomatique lors de sa première détection, des vies auraient pu être sauvées.

« La Chine impliquait qu’elle la contenait, mais la propagation asymptomatique ne peut être contenue sans tests », a-t-elle déclaré.

En 2020, le président Donald Trump écoute le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la Maison Blanche pour la réponse aux coronavirus, discuter de Covid.

En réponse aux remarques de Trump en 2020 selon lesquelles l’injection de désinfectant guérirait le coronavirus, Birx est représenté ci-dessus lors d’une réponse virale.

« Je pense que le monde a perdu plusieurs mois de préparation parce que nous pensions qu’il n’y avait pas ce niveau de propagation interhumaine alors qu’il y en avait clairement. »

Après que le MoS a rapporté que le directeur de l’Organisation mondiale de la santé pense secrètement que la pandémie de Covid a commencé à la suite d’une brèche dans un laboratoire chinois, le Dr Birx a fait ses remarques un mois plus tard.

Les allégations d’une fuite de laboratoire ont été systématiquement réfutées par la Chine, qui a qualifié les allégations de « théorie du complot ».

Cependant, les théories alternatives, telles que celles qui prétendent que Covid est originaire d’un marché de viande à Wuhan ou d’un contact humain avec des chauves-souris, ne sont pas étayées par des données.

La notion de fuite de laboratoire a rapidement gagné en popularité mais a été rapidement discréditée par les médias libéraux, qui se sont moqués d’elle et l’ont même qualifiée de raciste.

Plus d’un an après que le virus a commencé à circuler, de nombreux organes d’information de premier plan de gauche ont finalement convenu que l’idée du laboratoire était plausible.

Certaines publications médiatiques, dont le Huffington Post, ont même qualifié toute hypothèse selon laquelle le virus serait originaire d’un laboratoire de « théorie du complot toxique ».

Le New York Times, CNN et NPR se sont rapidement moqués de l’affirmation de Donald Trump le 1er mai 2020 selon laquelle il avait « un degré élevé de confiance » que le virus avait émergé d’un laboratoire.

CNN s’est moqué de la possibilité que le virus provienne d’un laboratoire avec un ton presque ravi.

Le Washington Post, le New York Times et NPR ont tous rejeté l’idée que le virus pourrait provenir d’un laboratoire.

Rares sont ceux qui ont pu évoquer la possibilité que la COVID-19 provienne d’un institut de recherche sans recevoir de commentaires négatifs, mais cela n’a pas empêché certains journalistes, dont le Daily Mail, de contester l’histoire.

Tucker Carlson de Fox News était catégorique dans son désir d’enquêter sur la possibilité qu’il se soit échappé de l’installation.

Au début de 2021, les premières indications d’un changement d’opinion sont enfin apparues.

Après que Pékin a étroitement contrôlé une inspection sur place et à qui les chercheurs ont parlé pour la compilation du rapport, une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiée en janvier n’a fait que soulever des soupçons supplémentaires. La délégation de l’OMS n’a été autorisée dans le laboratoire de Wuhan que pendant trois heures, et elle n’a pas été autorisée à consulter les journaux de sécurité de l’institut de Wuhan ou les enregistrements des tests effectués sur ses employés.

Le 11 mai 2021, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste de la santé publique aux États-Unis, avait admis que la possibilité que le virus s’échappe d’un laboratoire avait été ignorée bien trop tôt.

Fauci a répondu lorsqu’on lui a demandé si le virus avait une genèse naturelle en disant qu’il voulait l’examiner davantage.

« Je n’en suis pas convaincu », a-t-il déclaré. « Je pense que nous devrions continuer à enquêter sur ce qui s’est passé en Chine jusqu’à ce que nous continuions à découvrir au mieux de nos capacités ce qui s’est passé. »

Birx et le Dr Fauci étaient deux des conseillers les plus éminents du président Trump au début de la pandémie et se parlaient fréquemment.

Birx a assisté à la conférence de presse d’avril 2020 où le président a suggéré que les gens puissent s’injecter du désinfectant comme traitement COVID potentiel en tant que coordinateur de la Maison Blanche pour la réponse au coronavirus.

Un gros plan de la réaction de Birx est devenu viral en ligne, et de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont adapté la musique des émissions comiques aux réactions.

L’abattement s’empara de Birx, qui sourit momentanément et baissa les yeux.

Le professionnel de la santé a été critiqué pour s’être abstenu de réfuter ouvertement les affirmations de Trump selon lesquelles l’ingestion d’eau de Javel pourrait éradiquer l’infection.

« Franchement, je ne savais pas comment gérer cet épisode », a déclaré Birx à la télévision ABC en mars 2021. « J’y pense encore tous les jours. »

Cependant, à l’été 2020, les choses ont commencé à s’effondrer après avoir perdu la faveur de Trump, qui la considérait auparavant comme «chic» et «une dame», selon des sources de la Maison Blanche.

Le président l’a remplacée en août de la même année par le Dr Scott Atlas, un radiologue sans formation en épidémiologie que Trump avait vu sur Fox News.

Lorsque Birx a informé les Américains que le virus était « extraordinairement répandu » aux États-Unis, Trump l’a plus tard qualifiée de « pathétique ».

Birx a alors apparemment tenté de contrebalancer les messages publics d’Atlas sur les masques et la distance sociale en transmettant son message aux États et aux communautés.

Plus tôt cette année, Birx a publié «Silent Invasion: The Untold Story of The Trump Administration, COVID-19, and Preventing the Next Pandemic Before It’s Too Late», un mémoire franc sur son temps en tant que coordinatrice du groupe de travail Covid-19.

« J’ai écrit ‘Silent Invasion’ pour documenter toute l’étendue de ce dont j’ai été témoin alors que j’essayais de sauver des vies pendant cette période dévastatrice », a déclaré Birx dans un communiqué. «Dans le livre, j’expose le véritable coût des erreurs qui ont été commises à tous les niveaux du gouvernement fédéral, mais je clarifie également les choses qui se sont bien déroulées mais qui sont restées largement invisibles – les idées et les innovations qui ont sauvé des vies américaines dans cette pandémie et sont essentiel pour préparer la suite.

Birx avait une excellente réputation lorsqu’elle a rejoint le comité de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche.

Birx travaille pour le gouvernement depuis l’administration Reagan et a occupé des postes de médecin de l’armée américaine et de chercheur bien connu sur le sida.

Fin février 2020, elle a été rappelée de son rôle d’ambassadrice en tant que coordinatrice mondiale du sida aux États-Unis pour soutenir le comité de travail.

Contrairement au Dr Anthony Fauci des National Institutes of Health, qui était à plusieurs reprises en désaccord avec Trump, elle est restée dans ses bonnes grâces pendant une période beaucoup plus longue.

Mais Birx a également été critiquée lorsque, en 2020, elle s’est rendue dans le Delaware à l’occasion de Thanksgiving malgré l’avis contraire des Centers for Disease Control (CDC).

Elle a voyagé le vendredi noir avec son mari Paige Reffe, l’une de ses filles, un gendre et deux petits-enfants, bien qu’elle ait conseillé aux gens d’être « vigilants » et de garder les festivités dans « votre foyer immédiat ».

Insistant sur le fait qu’elle n’y a pas passé Thanksgiving, Birx a déclaré que le voyage de près de 50 heures à Fenwick Island visait à gérer l’hivernage de la propriété avant une éventuelle vente.

Dans une interview avec des enquêteurs du Congrès en octobre, Birx a affirmé que les élections de 2020 avaient servi de «distraction» à la campagne Trump de la réponse de Covid, qui, selon elle, avait coûté la vie à plus de 130 000 personnes aux États-Unis.

Selon Birx, l’année électorale « a simplement pris le temps des gens et les a distraits de la pandémie à mon avis personnel ».

«Je crois que si nous avions pleinement mis en œuvre les mandats de masque, la réduction des repas à l’intérieur, la sensibilisation des amis et de la famille au risque de se rassembler dans les maisons privées, et nous avions augmenté les tests, nous aurions probablement pu réduire les décès dans les 30- de moins à 40 % de moins », a-t-elle conclu.

Birx a également témoigné de ses conflits avec le Dr Atlas, son remplaçant.

« Je pouvais voir les conséquences de ce qui se passait aux États-Unis et la gravité du virus parmi les plus malades, et mon inquiétude concernant ceux qui étaient potentiellement moins malades », a déclaré Birx au panel du Congrès. « Et à l’intérieur de la Maison Blanche, il y a une personne qui souhaite essentiellement que la propagation de la communauté augmente. »

Plus de 200 000 décès de Covid sont survenus au Royaume-Uni la semaine dernière, mais plus de six millions de personnes sont mortes de la maladie dans le monde.

Notre commentaire

Cette version du Laboratoire de Wuhan est plausible, mais il est aussi possible que les laboratoires et personnalités américains aient soit travaillé avec les scientifiques chinois pour cela ou auraient pu avoir un projet parallèle qui aurait pu doubler celui des chinois, étant donné qu’avec par exemple ce qui se passe en Ukraine, les Etats-Unis avaient un projet de développement d’armes biologiques dans l’ombre.. De plus, la Chine n’est pas le pays à avoir installé une zone d’ombre même sur les vaccins COVID-19 et les traitements alternatifs. La censure a été généralisée non seulement dans les médias mainstream mais aussi sur les médias et réseaux sociaux.

