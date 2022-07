Iran – Turquie: Le terrorisme doit être combattu dans toutes ses manifestations : Raeisi

Le président iranien Ebrahim Raeisi (à droite) et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan assistent à une conférence de presse à Téhéran le 19 juillet 2022. (Photo by president.ir)

Le président Ebrahim Raeisi a souligné l’importance de maintenir la sécurité à la frontière commune de l’Iran avec la Turquie, affirmant que le terrorisme doit être combattu dans toutes ses manifestations.

Le chef de l’exécutif iranien a tenu ces propos lors d’une conférence de presse avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Téhéran mardi. Le président turc est arrivé lundi soir dans la capitale iranienne pour une visite de deux jours à l’invitation de Raeisi, qui l’a reçu lors d’une cérémonie officielle.

Soulignant la coopération des pays sur les questions de sécurité, Raeisi a déclaré : « [la question de] la sécurité des frontières a été soulignée entre Téhéran et Ankara ainsi que la lutte contre le terrorisme, les stupéfiants et le crime organisé ».

« [Le terrorisme] pourrait prendre des noms différents. [Cependant] le terrorisme se traduit par une mise en danger de la sécurité des personnes et doit être combattu quel que soit son nom, afin que la sécurité puisse être assurée aux frontières », a noté le président iranien.

« Les deux pays puissants pourraient jouer un rôle très important dans [le renforcement de] la sécurité régionale et internationale », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat turc devrait rejoindre Raeisi et le président russe Vladimir Poutine, également arrivé à Téhéran en visite officielle, pour un sommet consacré à la Syrie.

Liens bilatéraux

La visite d’Erdogan servirait « sans aucun doute de tournant dans l’expansion des relations bilatérales », a déclaré Raeisi, ajoutant que les pays étaient « sérieux » concernant le développement de leurs relations.

Le niveau des relations commerciales entre les pays pourrait atteindre 30 milliards de dollars, soit trois fois leur niveau actuel, a déclaré le président iranien.

Plus tôt au cours du voyage, les deux parties ont signé huit mémorandums de coopération concernant des questions telles que l’élaboration d’un plan global de coopération bilatérale à long terme, la fourniture d’un soutien aux petites agences économiques, la coopération dans le domaine de la radio et de la télévision, et la coopération entre l’investissement iranien et l’Organisation d’assistance économique et le Bureau d’investissement de la présidence turque.

Erdogan, pour sa part, a souligné l’importance que la lutte contre les organisations terroristes avait pour les pays, déclarant : « Nous devons affronter les organisations terroristes avec une solidarité totale ».

Le président turc a également noté que la pandémie de coronavirus avait entravé l’expansion des relations commerciales des pays, exprimant l’espoir que Téhéran et Ankara seraient en mesure d’aider le niveau actuel des relations à atteindre la référence de 30 milliards de dollars.

L’Iran et la Turquie entament des pourparlers sur un accord d’approvisionnement en gaz de 25 ans

Le président iranien Ebrahim Raeisi (au centre à droite) et le président turc Recep Tayyip Erdogan sont vus lors d’une réunion à laquelle assistent de hauts responsables gouvernementaux des deux pays le 19 juillet 2022 à Téhéran.

L’Iran et la Turquie ont convenu d’entamer des négociations sur un nouvel accord d’exportation de gaz qui permettra d’augmenter l’approvisionnement en gaz naturel de l’Iran vers la Turquie pendant une période de 25 ans à compter de 2026.

Un rapport publié mardi par le bureau de la présidence iranienne a indiqué que les pourparlers sur un nouvel accord d’approvisionnement en gaz entre l’Iran et la Turquie avaient commencé sur la base des accords conclus entre le président iranien Ebrahim Raeisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une réunion tenue plus tôt dans la journée à Téhéran.

« Il a été convenu à cet égard qu’un renouvellement du contrat d’exportation de gaz iranien vers la Turquie pour 25 ans et une augmentation du montant des exportations seraient à l’ordre du jour des deux parties et des négociations (sur la question) ont commencé après cela », indique le rapport.

Il a ajouté que l’Iran s’était déclaré prêt à fournir à la Turquie un approvisionnement stable en énergie grâce à ses exportations de gaz naturel.

L’Iran fournit environ 10 milliards de mètres cubes de gaz par an à la Turquie dans le cadre d’un accord de 25 ans signé en 2001.

Cependant, la Turquie a demandé des approvisionnements accrus en raison d’une demande croissante d’énergie dans les secteurs domestique et manufacturier du pays.

Ankara a soumis des demandes similaires à la Russie et à l’Azerbaïdjan, les deux autres fournisseurs de gaz de la Turquie, alors qu’elle investit des milliards de dollars pour développer un gisement de gaz découvert en mer Noire en 2020.

L’accord pour entamer mardi des pourparlers sur un nouvel accord d’approvisionnement en gaz est intervenu après que l’Iran et la Turquie ont signé huit protocoles d’accord pour étendre leur coopération dans les domaines économique, culturel et politique.

Le Leader de la Révolution islamique a reçu en audience le président Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a été reçu par le Leader de la Révolution islamique l’Ayatollah Ali Khamenei, le mardi 19 juillet 2022. © Fars

Ce mardi soir, le président russe a été reçu par le leader de la révolution islamique.

Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Ali Khamenei, a reçu en audience le président russe, Vladimir Poutine, ce mardi soir 19 juillet 2022.

Le président Vladimir Poutine est arrivé mardi à Téhéran pour participer à un sommet tripartite avec les présidents iranien et turc, Ebrahim Raïssi et Recep Tayyip Erdogan, sur le processus de paix en Syrie.

Avant la rencontre de Poutine avec le Leader de la Révolution islamique, les présidents iranien et russe ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans différents domaines, notamment l’énergie et le transit ainsi que les échanges commerciaux.

À suivre …

Source : Press TV