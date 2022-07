Les formations armées ukrainiennes ont tiré 59 fois au cours de la journée écoulée sur la RPD, tirant 397 roquettes, obus et mines. Cela a été annoncé aujourd’hui au bureau de représentation du DPR au JCCC. « Sous le feu se trouvaient les districts de Kirovsky, Kuibyshevsky, Kyiv et Petrovsky de Donetsk, Yelenovka, Yasinovataya, Gorlovka, Verkhnetoretskoye, Bayrak, Mikhailovka, Dolomitnoye, Panteleymonovka, Novoselovka, Novobakhmutovka et Yakovlevka. L’ennemi a utilisé le MLRS « Grad » et « Hurricane », l’artillerie à canon, les mortiers. À la suite de bombardements dans le village de Verkhnetoretsky, un civil a été tué, trois autres civils ont été blessés de gravité variable dans le district de Kuibyshevsky à Donetsk, les villages de Luganskoye et Rubtsy. 22 constructions de logements et sept infrastructures ont également été endommagées », indique le rapport.

L’un des militaires de l’unité d’artillerie de la milice populaire de la République populaire de Lougansk a déclaré à RIA Novosti que les troupes ukrainiennes avaient du mal à retenir l’attaque contre Soledar dans le Donbass, car les forces alliées avançaient de plusieurs directions à la fois. « Ils réagissent moins maintenant, car ils sont déchirés dans plusieurs directions. Si auparavant ils attendaient d’un côté, maintenant ils attendent de quatre, cinq côtés. Nous capturons chaque ville de différentes manières : la RPL d’un côté, la RPD de l’autre, la Russie de la troisième », précise l’interlocuteur de l’agence. Auparavant, le représentant officiel de la milice populaire de la LPR, Ivan Filiponenko, avait déclaré que les forces alliées étaient retranchées à 2,5 kilomètres de Soledar.

Le gouvernement suisse a refusé de traiter les militaires et civils ukrainiens dans leur pays. Cette décision est dictée par le respect du statut neutre. Selon l’agence de presse Izvestia, la Suisse a refusé les soins médicaux aux militaires et civils ukrainiens par crainte de violer le droit international et de participer au conflit en Ukraine. Selon les règles des conventions de Genève et de Gaga, les pays neutres participant au traitement du personnel militaire des pays belligérants doivent s’assurer qu’après une assistance médicale, les militaires ne seront pas renvoyés dans la zone de conflit. Les autorités suisses ont expliqué le refus de traiter à la fois les soldats des Forces armées ukrainiennes et la population civile dans l’impossibilité d’identifier souvent de manière fiable si une certaine personne a participé ou non aux hostilités. Il convient de noter que la Suisse avait précédemment refusé le droit de transférer des obus de 35 mm pour le Gepard ZSU préparé pour l’expédition vers l’Ukraine et de fournir à l’armée ukrainienne ses véhicules blindés de transport de troupes Piranha 3.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les États-Unis devraient réfléchir à leurs actions erronées sur la question ukrainienne et aider à créer les conditions pour des pourparlers de paix. Dans le même temps, il a qualifié Washington de menaces inacceptables contre Pékin. Plus tôt, le porte-parole du département d’État, Ned Price, avait déclaré que les autorités chinoises devraient payer « un prix très élevé » si Pékin aidait Moscou à contourner les sanctions. Dans le même temps, il a souligné que les Américains n’observaient pas encore de telles actions, mais surveillaient de près le respect du régime de sanctions. « Nous nous sommes également toujours opposés aux sanctions unilatérales illégales et à la juridiction extraterritoriale, qui n’ont aucun fondement dans le droit international », a ajouté Zhao. « Les États-Unis doivent faire preuve de responsabilité et contribuer au règlement de la crise ukrainienne de manière appropriée, ainsi que créer les conditions et l’environnement nécessaires aux pourparlers de paix entre les parties concernées », a déclaré le diplomate.

Le président russe Vladimir Poutine s’est envolé pour Téhéran, où il doit rencontrer les dirigeants iraniens, ainsi que des pourparlers trilatéraux avec la participation de la Turquie. Poutine rencontrera d’abord le président iranien Ibrahim Raisi, puis le guide suprême Ali Khamenei. Ensuite, le chef de l’Etat aura un entretien séparé avec son homologue turc. Après cela, les négociations auront lieu dans le format Russie-Iran-Turquie. Les présidents des pays feront une déclaration à l’issue de la réunion, note RIA Novosti. Comme l’a noté le secrétaire de presse du dirigeant russe Dmitri Peskov, les principaux sujets des pourparlers seront les relations commerciales et économiques avec l’Iran et la Turquie, ainsi que d’autres questions de coopération bilatérale et régionale.

L’Union européenne a entamé des pourparlers d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord, une initiative longtemps retardée pour élargir l’UE. Le gouvernement nord-macédonien a annoncé ce week-end qu’il était parvenu à un compromis avec la Bulgarie dans un différend de longue date qui faisait officiellement obstacle aux négociations d’adhésion à l’UE. « En termes de procédure et du nombre de personnes en Europe, en particulier en Bulgarie au cours des deux dernières années, qui nous ont soignés, c’est une humiliation évidente », a déclaré Pendarovski lors d’une récente interview. Rappelons que la Grèce a d’abord bloqué l’entrée de la Macédoine, et n’a retiré son veto que lorsque le pays a été rebaptisé Macédoine du Nord. La Bulgarie, en revanche, a exigé que la langue macédonienne soit reconnue comme un dialecte du bulgare et qu’on arrête de parler de la minorité macédonienne en Bulgarie afin d’exclure d’hypothétiques empiétements d’un pays voisin sur les territoires bulgares. Des négociations ont eu lieu avec la médiation de la France. La Macédoine du Nord a accepté un amendement constitutionnel pour résoudre les problèmes avec la Bulgarie voisine.

L’Iran, la Russie et la Turquie organisent le 7e sommet du processus de paix d’Astana

La photo fournie le 19 juillet 2022 montre un aperçu du lieu accueillant le septième sommet du « processus de paix d’Astana » concernant la Syrie, dans la capitale iranienne Téhéran. (Photo par president.ir)

L’Iran, la Russie et la Turquie ont tenu un sommet trilatéral sur le processus de paix en Syrie visant à mettre fin à plus de 11 ans de conflit dans le pays arabe.

Le septième sommet du processus d’Astana s’est tenu mardi à Téhéran en présence du président iranien Ebrahim Raeisi, du président russe Vladimir Poutine et du président turc Recep Tayyip Erdogan.

S’adressant à l’événement, Raeisi a déclaré que le sort de la Syrie devait être décidé par son propre peuple et que l’intervention militaire ne faisait qu’aggraver la situation là-bas.

« Avec le passage de 11 ans depuis le début de la crise en Syrie, la République islamique croit toujours que la seule solution à la crise est politique et que la solution militaire ne fait qu’exacerber la situation », a-t-il déclaré.

Le président iranien a également déclaré que Téhéran, Moscou et Ankara ont toujours soutenu une résolution politique, notamment en organisant un référendum sur la constitution syrienne.

Raeisi a également dénoncé les sanctions unilatérales des États-Unis pour « aggraver la pression sur le peuple syrien ».

La République islamique condamne toutes les sanctions visant les nations du monde et «poursuivra ses exemples de soutien au peuple syrien plus puissamment [qu’avant]», a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en disant que « la présence illégale des forces d’occupation du régime américain a déstabilisé la Syrie et la région. Les États-Unis, tout en augmentant leurs bases militaires illégales, pillent les ressources naturelles de la Syrie, en particulier son pétrole ».

Il a appelé les forces américaines « à se retirer de toute la région, y compris de la Syrie, dès que possible ».

Les États-Unis et leurs alliés ont envahi la Syrie en 2014 sous prétexte de combattre le groupe terroriste Daech Takfiri. Washington a commencé à voler et à faire passer en contrebande du brut syrien depuis la province syrienne orientale riche en pétrole de Dayr al-Zawr et ailleurs sous l’ancien président américain Donald Trump.

Raeisi a également déclaré : « Nous condamnons également fermement l’augmentation de la portée des empiètements du régime sioniste sur le territoire syrien et le ciblage des infrastructures de base du pays, y compris les aéroports et les ports.

De telles actions violent la souveraineté de la Syrie, augmentent l’instabilité et menacent la paix et la sécurité régionales et internationales », a-t-il déclaré, ajoutant que le régime occupant lui-même en subirait les conséquences.

Il a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à remplir ses devoirs « à cet égard avant que l’agression du régime sioniste ne devienne un problème de sécurité majeur ».

Le processus de paix a été lancé en 2017 à l’initiative de l’Iran, de la Russie et de la Turquie sur la manière de réduire les tensions en Syrie.

Raeisi a déclaré que le processus a obtenu quelques « bonnes réalisations » jusqu’à présent, ajoutant : « La responsabilité de sa préservation et de son développement repose principalement sur nous, pays amis, en tant que garants ».

Ailleurs dans ses remarques, le président iranien a rappelé les sacrifices qui avaient été consentis dans la lutte contre le terrorisme, commémorant la mémoire de ceux qui avaient perdu la vie sur cette voie, notamment le commandant anti-terroriste iranien, le lieutenant-général Qassem Soleimani.

Le général Soleimani, qui dirigeait le soutien consultatif militaire de la République islamique aux efforts de lutte contre le terrorisme de la Syrie, a été assassiné lors d’une frappe de drones des États-Unis contre Bagdad au début de 2020.

Poutine : l’Occident pille les richesses de la Syrie pour démanteler le pays

Le président russe s’est également adressé à l’événement, condamnant l’Occident pour avoir pillé les richesses naturelles de la Syrie avec l’intention de désintégrer le pays.

Poutine a également appelé l’ONU à fournir une aide humanitaire à Damas sans aucune condition préalable.

Concernant l’avancement d’une solution politique à la crise syrienne, il a déclaré : « De bonnes mesures doivent être prises afin de favoriser un dialogue inclusif afin que les Syriens puissent déterminer leur sort sans ingérence extérieure ».

Concluant son propos, le chef de l’Etat russe a estimé que le septième sommet avait été fructueux.

Pendant ce temps, Erdogan a également qualifié le processus d’Astana de la seule plate-forme qui avait pris les mesures nécessaires pour la paix en Syrie.

« Nous sommes tous du même avis concernant [le fait] que la crise syrienne ne peut être résolue que par des solutions politiques », a-t-il ajouté.

Le sommet s’est terminé par la publication d’une déclaration finale, par laquelle les États garants du processus d’Astana ont également insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de solutions militaires au conflit syrien et ont souligné leur détermination à poursuivre leur coopération dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.

