Une vidéo montre une explosion et un incendie au barrage Hoover aux États-Unis

Mardi, 19 Juillet 2022 23:14 UTC

Une explosion fait exploser le barrage Hoover aux États-Unis (VIDEO) Un groupe de touristes a capturé de la fumée s’élevant d’un point de repère historique à la frontière entre l’Arizona et le Nevada

Un incendie s’est déclaré après une explosion au barrage Hoover, une importante centrale hydroélectrique située à la frontière des États américains de l’Arizona et du Nevada, mardi matin. L’incendie a été éteint au moment où les pompiers de la ville voisine de Boulder sont arrivés sur les lieux, mais le moment de l’explosion a été capturé par un groupe de touristes.

« Mon Dieu, quelque chose vient d’exploser », peut-on entendre quelqu’un dire dans une courte vidéo publiée sur Twitter par Kristy Hairston, une écrivaine basée à Nashville, Tennessee, qui visitait le barrage avec un groupe d’autres touristes. Une colonne de fumée noire épaisse peut être vue s’élevant de la centrale électrique au pied du barrage.

La vidéo de Hairston a été publiée à 10h11 heure locale. À 10 h 51, les responsables de Boulder City ont déclaré que l’incendie avait été éteint avant que leurs pompiers n’arrivent sur les lieux.

Selon les plans du barrage affichés publiquement, l’explosion a eu lieu dans la zone abritant les turbines et les transformateurs. Les causes de l’explosion et de l’incendie, ou l’étendue des dégâts causés, sont encore inconnues.

Le Bureau of Reclamation (BoR), une agence fédérale de gestion de l’eau qui exploite le barrage et contrôle l’eau dans l’ouest des États-Unis, n’a pas publié de déclaration sur l’incident à 14 heures, heure de l’Est, mardi.

Le barrage massif sur le fleuve Colorado, nommé d’après l’ancien président Herbert Hoover, a été construit entre 1931 et 1936, pendant la Grande Dépression. Il a créé le lac Mead, le plus grand réservoir d’eau aux États-Unis en volume, lorsqu’il est plein. La ville voisine de Boulder, au sud-est de Las Vegas, abritait initialement des ouvriers employés dans la construction du barrage. Plus de 100 personnes sont mortes au cours du processus d’arpentage et de construction du point de repère.

La centrale électrique est capable de produire 2 704 mégawatts et d’alimenter un million de foyers à pleine capacité, mais la récente sécheresse affectant le sud-ouest des États-Unis a entraîné une baisse des niveaux d’eau dans le lac Mead et réduit la production d’électricité d’un tiers, a déclaré un porte-parole du Bureau of Reclamation. a déclaré aux médias locaux en mai.

« Lorsque vous avez moins d’eau dans le réservoir, vous avez moins de force hydraulique », a déclaré Doug Hendrix de BoR à KLAS-TV. « Il y a moins de force hydraulique qui fait tourner les turbines. »

Le barrage Hoover est une attraction touristique majeure, avec jusqu’à sept millions de visiteurs par an, selon le US National Park Service. Il a été reconnu monument du génie civil en 1984 et lieu historique en 1985.

Plus d'images :

UPDATE – Alarm sirens are now wailing at Hoover Dam.pic.twitter.com/xAoGfJh1pg— Disclose.tv (@disclosetv) July 19, 2022

Another angle of Hoover Dam explosion and fire pic.twitter.com/9S0ttPfzOu— Steve Lookner (@lookner) July 19, 2022

At approx. 10 a.m. PDT, the A5 transformer at Hoover Dam caught fire & was extinguished by @usbr/Hoover fire brigade at approx. 10:30am PDT. There are no injuries to visitors/employees. There is no risk to the power grid. Power is still being generated from the powerhouse. 1/2🧵 pic.twitter.com/SYbXZHcZhA— Bureau of Reclamation (@usbr) July 19, 2022

Aujourd’hui également, une explosion de gaz dans un immeuble résidentiel de 6 étages a fait 11 blessés :

explosion de gaz chine

© PHOTO / PEOPLE.COM.CN

Une explosion se produit dans un immeuble résidentiel d’une communauté du district de Beichen à Tianjin (nord de la Chine), le 19 juillet 2022.

Et au Royaume-Uni, le lendemain du jour où au moins 10 régions différentes à travers le pays se sont battues contre les incendies de cultures, un incendie de maison inexpliqué a été signalé (un utilisateur l’attribuant au réchauffement climatique d’origine humaine) :

Peoples houses literally on fire, can’t wait to see what the climate change deniers come up with. pic.twitter.com/XVDtOEKdBj— Sue Price 💙 🌹 #FBPE 🇪🇺 #Rejoin (@SusanPrice4) July 19, 2022

