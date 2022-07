Allemagne – Soudain et inattendu ? Le ministère admet de graves effets secondaires de la vaccination corona

Le ministère fédéral de la Santé rapporte sur Twitter qu’une dose de vaccin sur 5 000 a un effet secondaire grave. Par le passé, le ministre de la Santé avait parlé d’une « vaccination sans effets secondaires ».

Source : www.globallookpress.com © Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter

image d’icône

Un an et demi après le début de la campagne de vaccination, le ministère fédéral de la Santé a commenté mercredi sur la plateforme de médias sociaux Twitter les possibles effets secondaires graves des vaccinations contre le coronavirus approuvées sous condition :

« Une personne sur 5 000 est affectée par un effet secondaire grave après une vaccination COVID-19. Si vous soupçonnez des effets secondaires, consultez un médecin et signalez vos symptômes à @PEI_Germany. »

Une personne sur 5000 est touchée par un effet secondaire grave après une vaccination contre le COVID19-#Vaccination affectée. Si vous suspectez des #effets secondaires, consultez un médecin et signalez vos symptômes à @PEI_Allemagne. https://t.co/ajsedbBO7opic.twitter.com/Z6jGxRfTW3 – Ministère fédéral de la santé (@BMG_Bund) 20 juillet 2022

Même si le ministère fédéral de la Santé concède désormais des effets secondaires graves après la vaccination, il a d’abord répandu de la désinformation. Comme le montre le rapport de sécurité de l’Institut Paul Ehrlich, le risque d’effet secondaire grave ne concerne pas les personnes, mais les doses administrées. Avec un nombre croissant de doses vaccinées, le risque augmente en conséquence. Cependant, le ministère a depuis corrigé la désinformation dans un nouveau tweet :

« Correction : le taux de signalement des réactions graves est élevé @PEI_Germany 0,2 rapports pour 1 000 doses de vaccin. »

Il est cependant étonnant que le ministère de la Santé s’attaque de plus en plus aux graves effets secondaires de la vaccination contre le coronavirus. Auparavant, l’actuel ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach (SPD), avait parlé de « vaccins sans effets secondaires », ce qui a été largement critiqué et peut être considéré comme définitivement réfuté. Lauterbach est actuellement en visite aux États-Unis pour discuter, entre autres, de la « préparation d’une stratégie corona pour l’automne et d’une future stratégie de vaccination ».

Longue conversation aujourd’hui avec Tony Fauci au NIH sur la poursuite du développement de la pandémie #COVID. Nous n’avions auparavant échangé que par tuile. Il est impressionnant de voir avec quelle précision il analyse les études pour leur pertinence pour la politique. Un échange rapproché pour l’automne a été fermement convenu. pic.twitter.com/71UGEN3hYX – Professeur Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 21 juillet 2022

Ces derniers jours, l’avocat spécialisé Joachim Caesar-Preller avait déclaré que Lauterbach avait « mal jugé le produit vaccinal ». Par conséquent, le revirement est explosif d’un point de vue juridique (RT DE a rapporté). Cela pourrait conduire à des actions en responsabilité officielles contre la République fédérale d’Allemagne ou des États fédéraux individuels, selon Caesar-Preller.

Curieusement, les messages Twitter partageant le message du ministère fédéral de la Santé sont apparemment signalés sur Twitter en raison des mesures de censure. Pour le tweet original du ministère, cependant, ce n’est pas le cas.

Le 🇩🇪Ministère allemand de la Santé ne le cache plus : « Une personne sur 5000 est touchée par un effet secondaire grave après une vaccination contre le COVID-19. Si vous soupçonnez des #effets secondaires, consultez un médecin et signalez-nous vos symptômes » @crevits@alexanderdecroohttps://t.co/PKuENT7hjs – Ruben De Herdt (@Ruben_DeHerdt) 20 juillet 2022

Plus sur le sujet – Lauterbach recommande une quatrième vaccination pour tout le monde – Le patron de STIKO n’est pas d’accord

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT