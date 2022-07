De nouvelles vidéos montrent les récentes frappes russes de munitions vagabondes sur des cibles ukrainiennes

Image d’archive

Le 20 juillet, des sources russes ont partagé deux vidéos montrant des frappes récentes avec Lancet et KUB-BLA flânant des munitions sur des cibles militaires ukrainiennes.

La première vidéo montre Lancet flânant des munitions ciblant deux positions fortifiées des forces de Kiev sur l’une des lignes de front dans la région de Kherson.

L’autre vidéo montre une munition vagabonde Lancet détruisant un véhicule blindé de transport de troupes ukrainien et une frappe avec une munition vagabonde KUB-BLA sur un rassemblement des forces de Kiev. Les deux frappes ont également eu lieu sur une ligne de front à Kherson.

Le Lancet et le KUB-BLA ont tous deux été développés par le ZALA Aero Group, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov.

La dernière version du Lancet a une portée opérationnelle de 40 kilomètres, une autonomie allant jusqu’à 40 minutes, une vitesse de 80 à 110 kilomètres par heure. La munition est équipée d’un système électro-optique qui lui permet de détecter, suivre et verrouiller sa cible. La munition qui traîne est armée d’une ogive de trois kilogrammes.

Le KUB-BLA, qui a été conçu pour engager uniquement des cibles statiques, présente une conception plus simple sans système électro-optique. La munition vagabonde a une portée opérationnelle de 40 à 60 kilomètres, une autonomie de 30 minutes et une vitesse de 80 à 130 kilomètres par heure. Il est également armé d’une ogive pesant trois kilogrammes.

En utilisant des munitions flottantes comme le Lancet et le KUB-BLA, l’armée russe peut engager des cibles de grande valeur derrière la ligne de mire avec une grande précision. L’armée russe a étendu l’utilisation des munitions flottantes après le début de son opération spéciale en Ukraine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Une frappe aérienne russe a détruit le lanceur de missiles anti-navires Harpoon fourni par les États-Unis à Odessa

Système de missile de défense côtière danois Harpoon. (Source de l’image mil.in.ua)

Un lanceur de missiles anti-navires Harpoon récemment fourni par les États-Unis à l’Ukraine a été détruit lors d’une frappe ponctuelle des forces aérospatiales russes, a annoncé le ministère russe de la Défense le 20 juillet.

« Les armes de haute précision des forces aérospatiales russes ont détruit le lanceur de missiles Harpoon de fabrication américaine près d’Usatovo, dans la région d’Odessa », a déclaré le porte-parole du ministère, le lieutenant-général Igor Konashenkov lors de son briefing quotidien.

Le Harpoon est un missile anti-navire à écrémage en mer équipé d’un altimètre radar et d’un système de navigation inertielle assisté par GPS, ou INS. Le missile se verrouille sur sa cible avec un chercheur radar actif. Lorsqu’il est lancé depuis la surface, le missile a une portée de 124 à 280 kilomètres selon la version. Le missile est armé d’une ogive hautement explosive à pénétration de 221 kg.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle.

L’Ukraine a reçu un nombre indéterminé de missiles et de lanceurs Harpoon du Danemark et des États-Unis entre mai et juin. Au cours de la même période, il a été signalé que les Pays-Bas et le Royaume-Uni fourniraient des missiles supplémentaires.

Deux missiles Harpoon auraient été utilisés par l’Ukraine pour couler le remorqueur de la marine russe Spasatel Vasily Bekh le 17 juin.

L’armée russe a déjà détruit certains des missiles et lanceurs Harpoon nouvellement acquis par l’Ukraine. Le 8 juillet, une frappe de missile ponctuelle sur Odessa a anéanti deux lanceurs de missiles Harpoon. Plus tard le 16 juillet, une autre frappe de missile sur Odessa a détruit un grand entrepôt où étaient stockés des missiles Harpoon.

Le harpon est un système très efficace et c’est pourquoi l’armée russe travaille sans relâche pour traquer les missiles et les lanceurs livrés à l’Ukraine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front