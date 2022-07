La route polaire de la soie entre la Russie et la Chine s’accélère

Par Matthew Ehret-Kump

Global Research, 17 juillet 2022

Insights de Matthew Ehret 14 juillet 2022

Thème : Économie mondiale

Depuis que l’extension arctique de la Chine de la nouvelle route de la soie a été dévoilée pour la première fois dans un livre blanc de janvier 2018, un processus de développement de l’Arctique s’est déclenché, ce qui représente l’un des développements les plus importants et sous-estimés sur Terre. Non seulement 10 jours seront épargnés par les marchandises circulant entre la Chine et l’Europe via la route de l’Arctique, mais un nouvel ensemble de mesures de construction de la civilisation est maintenant déclenché en opposition au programme anti-décroissance humaine qui tente de diriger le monde vers une post-nation système étatique de décroissance et de gouvernement mondial.

Alors que les unipolaristes géopolitiques de l’OTAN sont obsédés par la gouvernance mondiale et la militarisation de l’Arctique, la politique arctique eurasienne a pris un caractère très différent en mettant l’accent sur le développement économique et la coopération.

Certes, la Russie n’a pas négligé le volet militaire de sa politique militaire nordique, mais contrairement à l’Occident qui n’a pas de vision économique, la posture militaire arctique de la Russie est définitivement défensive et principalement diplomatique. Comme l’a déclaré le ministre des Affaires étrangères Lavrov à la fin du sommet de l’Arctique de l’année dernière en Alaska : « La Russie fait et fera beaucoup pour s’assurer que l’Arctique se développe en tant que territoire de paix, de stabilité et de coopération ».

Cette conjonction des politiques nordiques de la Russie et de la Chine autour de la route polaire de la soie ne devrait pas surprendre quiconque a prêté attention à l’étroite amitié stratégique entre les deux pays depuis l’annonce en 2015 d’une alliance entre l’Union économique eurasienne dirigée par la Russie et la Ceinture et Initiative routière. Cette extension nord de la route maritime de la soie représente une force puissante pour transformer la dernière frontière inexplorée de la Terre, convertissant l’Arctique d’une zone géopolitique de conflit vers un nouveau paradigme de coopération et de développement mutuels.

Poutine a prononcé un discours lors d’un récent forum de la BRI déclarant :

« le grand partenariat eurasien et les concepts de la ceinture et de la route sont tous deux ancrés dans des principes et des valeurs que tout le monde comprend : l’aspiration naturelle des nations à vivre dans la paix et l’harmonie, à bénéficier d’un accès gratuit aux dernières réalisations scientifiques et à des développements innovants, tout en préservant leur culture et identité spirituelle unique. En d’autres termes, nous sommes unis par nos intérêts stratégiques à long terme.

Quelques semaines avant ce discours, la Russie a dévoilé un plan audacieux pour le développement de l’Arctique lors de la conférence Arctique : territoire de dialogue qui a depuis grandi à pas de géant. Ce plan audacieux est lié au « Grand partenariat eurasien« , non seulement en étendant les routes, les voies ferrées et les nouvelles villes en Extrême-Orient, mais aussi en étendant la science et la civilisation sur un terrain longtemps considéré comme totalement inhospitalier. L’un des projets phares de ce programme concerne l’achèvement du corridor international de transport Nord-Sud (INSTC) lancé en tant que programme indo-irano-russe en 2002 et qui a connu une nouvelle vie au cours des dernières années.

Alors que l’Occident n’a pas construit de nouvelles villes depuis plusieurs générations, la Russie a annoncé la construction de cinq grandes villes arctiques accueillant jusqu’à 1 million de personnes chacune dans les années à venir avec le ministre russe de la Défense Sergey Shoigu à la tête du plan. Faisant rapport sur ce programme, Atle Staalesen a écrit dans Arctic Today :

« Shoigu considère son plan directeur pour la Sibérie comme étroitement lié aux marchés de la Chine voisine. Mais les nouvelles villes seront également importantes pour le développement de l’Arctique, soutient-il, et fait référence au célèbre scientifique et écrivain du XVIIIe siècle Mikhail Lomonossov qui a écrit que « la puissance russe grandira avec la Sibérie et l’océan Arctique, […] ”. Selon Shoigu, Lomonosov n’a pas relié par coïncidence l’Arctique et la Sibérie. « Ils doivent être développés ensemble et non séparément », souligne-t-il, et ajoute que « l’accent mis sur le développement de la région sibérienne est à la fois opportun et raisonnable ».

Généralement présentés comme un mégaprojet « anti-BRI » par des géopoliticiens à l’esprit étroit, l’INSTC et la BRI sont en réalité les deux faces d’un même programme et devraient plutôt être considérés comme un programme frère pour la croissance industrielle en Eurasie, en Asie du Sud-Ouest et même en Afrique. L’INSTC bénéficie actuellement de la coopération de 12 nations participantes et a récemment vu son extension nord déplacée de Saint-Pétersbourg plus au nord vers le port de Lavna à Mourmansk, en Russie. La branche occidentale du «corridor moyen» de la BRI est-ouest de la Chine qui s’étend à travers le Xinjiang comprend également plusieurs corridors ferroviaires et routiers qui se connectent directement à l’INSTC, sans parler des connexions évidentes de l’Extrême-Orient arctique.

Lorsqu’il sera entièrement achevé, l’INSTC contournera non seulement la zone contrôlée par l’OTAN de la zone méditerranéenne via le canal de Suez trop encombré, mais réduira environ 10 jours et 40% les coûts de transport de l’itinéraire actuel de Suez.

En 2019, la Chine et la Russie ont signé ensemble le premier accord de coopération scientifique établissant le « Centre de recherche arctique Chine-Russie » dans le cadre de la Route de la soie polaire.

Le succès de la BRI jusqu’à présent

L’initiative « la Ceinture et la Route« a déjà conquis une grande partie de l’Afrique, car les chemins de fer, les ports et d’autres infrastructures connectés à la BRI offrent une bouffée d’air frais aux nations longtemps prises en otage par les conditionnalités du FMI et de la Banque mondiale.

Le Pakistan et une grande partie de l’Asie du Sud-Ouest participent également de plus en plus à la BRI par le biais du corridor économique Chine-Pakistan en pleine croissance. Vingt États arabes ont signé la BRI et une grande partie de l’Amérique latine s’est également jointe à des centaines de milliards de dollars de projets d’infrastructure.

L’Union économique eurasienne est maintenant dans les dernières étapes d’un traité économique prévu de longue date entre la Chine et le bloc économique dirigé par la Russie, récemment décrit par le conseiller de Poutine, Sergey Glazyev.

Bien que les États-Unis et le Canada aient été invités à la BRI à de nombreuses reprises depuis sa création en 2013, aucune réponse positive n’a été permise par les structures de pouvoir de l’OTAN et des États profonds manipulant l’Occident.

Alors que l’activité de la Chine dans l’Arctique ne se manifeste que maintenant, sa stratégie arctique a commencé il y a de nombreuses années.

L’importance de la route de la soie arctique pour la Chine

La Chine a déployé sa première expédition de recherche dans l’Arctique en 1999, suivie de l’établissement de sa première station de recherche dans l’Arctique à Svalbard, en Norvège, en 2004. Après des années d’efforts, la Chine a obtenu un siège d’observateur permanent au Conseil de l’Arctique en 2011 et a commencé à construire des brise-glaces bientôt. dépassant par la suite le Canada et dépassant presque les États-Unis dont les deux brise-glaces obsolètes ont dépassé leur durée de vie de plusieurs années.

Alors que les calottes glaciaires de l’Arctique continuent de reculer, la route maritime du Nord est devenue un axe majeur pour la Chine. Le fait que le temps d’expédition du port chinois de Dalian à Rotterdam serait réduit de 10 jours rend cette alternative très attrayante. Les navires naviguant de la Chine vers l’Europe doivent actuellement suivre un transit par le détroit congestionné de Malacca et le canal de Suez qui est 5000 milles marins plus long que la route du nord. L’ouverture des ressources arctiques vitales pour les perspectives à long terme de la Chine est également un moteur majeur de cette initiative.

En préparation du développement des ressources, la Chine et la Russie ont créé un centre russe d’ingénierie et de recherche polaire chinois en 2016 pour développer des capacités de développement du Nord telles que la construction sur le pergélisol, la création de plates-formes résistantes à la glace et des brise-glaces plus durables. Les nouvelles technologies nécessaires pour améliorer les ports et le transport dans le froid glacial étaient également au centre des préoccupations. La Chine détient en outre une participation de 30 % dans le projet Yamal LNG et le gazoduc Russie-Chine « Power of Siberia » de 3 000 milles est devenu le principal fournisseur des besoins en pétrole et en gaz naturel de la Chine depuis sa mise en service en 2019.

Alors que les États occidentaux se précipitent pour fermer tous les carburants à base d’hydrocarbures dans une course suicidaire à la décarbonisation, la Russie et la Chine ont signé un Power of Siberia 2 de 2600 km qui non seulement satisfera les besoins de croissance de la Chine pour les décennies à venir, mais compenser la perte des ventes de gaz vers l’Europe alors que le rideau de fer se dresse à nouveau. Les champs gaziers de la péninsule de Yamal, qui fournissent la puissance de Sibérie 2 à la Chine, ne desservent actuellement que les besoins européens qui vont bientôt changer radicalement.

Où va la ceinture, la route suit

Alors que la Ceinture et la Route comportent deux composantes (terre et mer), le fait est qu’elles sont inextricablement liées. Les rails, les ports et d’autres pratiques de construction de civilisation motivées par une croyance dans le progrès scientifique et technologique ont donné à cette conception le pouvoir et la flexibilité de s’adapter aux voies de développement choisies par chaque nation. C’est le mystérieux « ingrédient secret » de la puissante adaptabilité de la BRI qui épate les géopoliticiens à l’esprit fermé qui ne peuvent penser qu’en termes de somme nulle.

Le progrès scientifique et technologique, lorsqu’il est façonné par l’intention de défendre le bien commun, représente des exigences UNIVERSELLES pour la survie humaine et satisfait un désir créatif au plus profond de tous. Sans cet engagement envers l’amélioration continue des pouvoirs productifs de la société et de la qualité de vie, une société sera toujours divisée par l’intérêt personnel localisé de ses parties luttant pour leurs propres avantages à court terme. Tel a été le destin de l’Occident alors qu’il s’est lancé dans une société de consommation guidée par un « mode d’existence post-industriel » après les assassinats des années 1960 et le flottement du dollar américain en 1971.

Ce concept de développement commun de l’humanité dans son ensemble et dans toutes ses parties a été repris récemment par Xi Jinping qui a déclaré :

« La Chine est prête à promouvoir conjointement l’initiative « la Ceinture et la Route » avec des partenaires internationaux. Nous espérons créer de nouveaux moteurs pour alimenter le développement commun grâce à cette nouvelle plate-forme de coopération internationale ; et nous espérons en faire une route de paix, de prospérité, d’ouverture, de développement vert et d’innovation et une route qui rassemble différentes civilisations.

Au cours de la dernière décennie, la BRI est passée d’un concept lâche et ouvert en 2013 à l’entreprise la plus ambitieuse de l’histoire de l’humanité, se transformant en trois lignes ferroviaires principales, des milliers de kilomètres de voies ferrées à grande vitesse, des extensions arctiques et spatiales, de nouveaux corridors industriels. , de nouveaux modes d’élaboration de la politique éducative et surtout de nouveaux modes d’exécution des activités bancaires contrairement à tout ce qui se fait en occident.

Bien sûr, les calomnies anti-BRI augmentent chaque jour qui passe pour satisfaire les normes dominantes qui sont amenées à croire que la Chine utilise la « diplomatie du piège de la dette » ou que la Russie cherche à dominer le monde dès qu’elle conquiert l’Ukraine.

Des théoriciens du complot encore plus attentifs sont amenés à croire que l’alliance russo-chinoise n’est qu’une autre partie de la grande réinitialisation visant à réduire la population mondiale à un statut de bétail stupide. Comment cet objectif insidieux sera-t-il atteint grâce à la construction de projets d’infrastructure à grande échelle, à la formation technique de masse, aux percées scientifiques et à la croissance industrielle à spectre complet est une question à laquelle ces cyniques noirs ne pensent pas.

Matthew Ehret, rédacteur en chef de la Canadian Patriot Review et chercheur principal à l’Université américaine de Moscou. Il est l’auteur de la série de livres «Untold History of Canada» et de la trilogie Clash of the Two Americas. En 2019, il a cofondé la Fondation Rising Tide basée à Montréal.

Il contribue régulièrement à Global Research.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News