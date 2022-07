L’ancien président russe dresse la liste des « péchés occidentaux »

Dmitri Medvedev a dénoncé les États-Unis et leurs alliés pour leurs politiques déconnectées

Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe et président du parti Russie unie. © Sputnik / Ekaterina Shtukina

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a compilé ce qu’il a appelé une liste de « leurs péchés », une référence à ce qu’il considère comme les lacunes des États-Unis et de l’Europe. La liste a été publiée jeudi sur la chaîne Telegram de Medvedev et intervient un jour après que l’ancien président ait décrit les « péchés » de la Russie, une exhortation moqueuse à l’Occident à blâmer Moscou pour toutes sortes de maux, des gaffes du président des Etats-Unis Joe Biden à même l’extinction de les dinosaures.

« LEURS PECHES (dont la Russie n’est pas coupable) : des imbéciles européens cyniquement dupés par les Américains, qui les ont forcés à endurer les conséquences les plus douloureuses des sanctions qui ont frappé les populations des pays de l’UE ; des Européens ordinaires qui gèlent dans leurs maisons cet hiver ; l’inflation alimentaire la plus élevée depuis des décennies en Europe et aux États-Unis ; Les entreprises européennes et américaines perdent leurs investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’économie russe », a-t-il écrit.

Medvedev a ajouté que Moscou n’a rien à voir avec « les Américains qui élisent un vieil homme étrange atteint de démence qui, ayant oublié ses devoirs, aime un autre pays bien plus que le sien ». Il a également noté que la Russie n’est pas à blâmer pour « les fous de la ville qui se sont proclamés dirigeants de l’UE, perdant irrévocablement le contact avec la réalité et obligeant les Ukrainiens pauvres à sacrifier leur vie pour rejoindre l’UE ».

L’ex-président a également évoqué l’empiètement de l’Otan sur les frontières de la Russie, un processus « contraire à la raison et au bon sens », a-t-il déclaré.

Selon Medvedev, la Russie ne devrait pas être blâmée pour les « nombreux escrocs politiques qui tirent parti de la question de la restauration du statut d’État de l’Ukraine à ses anciennes frontières alors qu’ils prévoient de recevoir de nouveaux contrats militaires et de détourner les flux de trésorerie destinés au régime de Kiev ». La Russie n’est pas non plus responsable de « l’Ukraine perdant son indépendance et passant sous le contrôle direct de l’Occident collectif après le coup d’État de 2014 » et du fait que « les criminels ukrainiens seront certainement jugés pour leurs atrocités commises contre les peuples ukrainien et russe ».

L’ancien président russe a dressé la liste après que Biden ait tenté à plusieurs reprises de rejeter la responsabilité des prix record du gaz et de l’inflation élevée depuis 40 ans sur la Russie et le conflit ukrainien. Cependant, selon un sondage Rasmussen réalisé en juin, seuls 11 % des Américains pensaient que la « hausse des prix de Poutine », un terme inventé par le président des Etats-Unis, était responsable de leurs difficultés économiques. Pendant ce temps, plus de la moitié (52%) des répondants ont cité les mauvaises politiques énergétiques de Biden comme coupables.

L’UE a également tenté de pointer du doigt la Russie. Fin juin, par exemple, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a accusé Moscou de déclencher une crise alimentaire et d’utiliser la faim dans le monde comme « une arme » en bloquant les expéditions de céréales ukrainiennes. Ces barbes ont ensuite été abordées par le président russe Vladimir Poutine, qui a noté que les nations occidentales attisent délibérément les tensions sur les exportations ukrainiennes, tandis que Moscou est prête à offrir le libre passage aux navires céréaliers.

Pour comprendre les motivations, les modes opératoires et méthodes utilisées, les moyens mis en œuvre et les enjeux en présence

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

L’UE va faire face à des prix de l’énergie « infiniment » plus élevés à cause des sanctions – banquier

Philippe Villin a exhorté le bloc à repenser son approche des restrictions imposées à Moscou dans le cadre du conflit ukrainien

PHOTO D’ARCHIVE: L’Arc de Triomphe à Paris, France, mai 2022. © Peter Byrne / PA Images / Getty Images

L’UE s’est précipitée pour soutenir l’Ukraine sans demander la permission à ses entreprises ou à ses citoyens et c’est maintenant l’économie européenne qui souffre le plus des sanctions anti-russes, a déclaré le banquier d’investissement français Philippe Villin.

Les politiciens et les bureaucrates européens à Bruxelles ont apporté leur soutien à l’Ukraine « sans débat démocratique », a écrit Villin dans un éditorial publié par Le Figaro lundi.

« Pire, ils n’ont même pas jugé utile de nous consulter sur l’escalade militaire, ou sur les terribles conséquences des sanctions pour nos économies », a-t-il dit.

Villin a souligné que l’économie mondiale avait déjà été paralysée par la pandémie de Covid-19, ainsi que par les tensions entre la Chine et Taïwan, qui sont toutes deux vitales pour la chaîne d’approvisionnement mondiale. La crise actuelle a également stimulé l’inflation, y compris les hausses des prix de l’énergie et le risque de pénurie.

« Et le pire, c’est que l’Europe souffre de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières bien plus que les Etats-Unis ou la Chine », a écrit Villin.

Le fait est qu’à la suite des sanctions, les prix de l’énergie seront infiniment plus élevés en Europe que partout ailleurs.

Le banquier a ajouté que les entreprises « perdraient d’énormes parts de marché » et seraient contraintes de supprimer des emplois si la crise s’aggravait.

« J’espère qu’avant que notre peuple ne se révolte, un choc électrique rapide ouvrira un débat politique, dans lequel nous, citoyens et chefs d’entreprise, pourrons interpeller nos politiciens et eurocrates aveugles, qui nous mènent à la ruine en nous mentant. »

De nombreux pays, dont des membres de l’UE, ont imposé des sanctions radicales à la Russie après que Moscou ait lancé une campagne militaire contre l’Ukraine fin février.

Jeudi, le géant gazier russe Gazprom a repris le flux de gaz vers l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1 de la mer Baltique après un arrêt de 10 jours pour maintenance. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait précédemment exhorté les pays de l’UE à réduire leur consommation de gaz de 15 % entre août et juin au cas où Moscou déciderait de mettre fin aux livraisons.

Le Fonds monétaire international (FMI) a averti mardi que l’Allemagne, principale puissance économique de l’UE, risquait de perdre près de 5 % de son PIB si la Russie coupait complètement son approvisionnement en gaz.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT