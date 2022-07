Le plan de guerre des Etats-Unis pour conquérir la Russie et la Chine est clarifié

Image d’illustration

Le 27 septembre 2021, le brillant analyste géostratégique Brian Berletic titrait « Les plans de guerre américains avec la Chine en train de prendre forme ». Il a lié et analysé la dernière ébauche des plans détaillés du gouvernement américain pour conquérir la Chine. (Le plan avait été élaboré en 2016, mais ressemble à aujourd’hui.) L’objectif de ces plans est que le gouvernement américain continue dans un avenir indéfini, la domination du gouvernement américain sur le monde entier, et de le faire en conquérant d’abord la Russie, puis la Chine – conquérant les deux superpuissances en plein essor – étendant ainsi non seulement sa domination mondiale actuelle, mais même l’augmentant, l’objectif ultime étant que les États-Unis deviennent le premier empire mondial global (en paralysant à la fois la Russie et la Chine).

J’ai personnellement contrôlé et vérifié chacune des sources liées à Berletic. Tous sont authentiques et reflètent fidèlement les décisions et les actions réelles du gouvernement américain, jusqu’à aujourd’hui, ce qui (le gouvernement américain fait toutes ces choses) suggère que ce sont les plans opérationnels du gouvernement américain, jusqu’au moment présent. Ce sont les plans du gouvernement américain pour la Chine. Berletic a extrait du projet de plan ses passages les plus cruciaux, et tous sont des politiques étrangères américaines depuis le 27 septembre 2021 (en fait, même depuis 2016) : ils représentent avec précision la politique étrangère américaine envers, en fait, la Russie et la Chine, à ce jour. Ils décrivent la manière dont le gouvernement américain engage des forces par procuration dans le monde entier, afin de détruire l’initiative chinoise Belt & Road avant même qu’elle ne puisse devenir opérationnelle, ainsi que l’emploi par le gouvernement américain de forces et d’agents par procuration afin de vaincre la Russie sur le champ de bataille d’ouverture de la Troisième Guerre mondiale, qui est l’Ukraine. C’est la fonction que l’Ukraine remplit pour le gouvernement américain. Berletic précise qu’il ne croit pas que le gouvernement américain s’attende à ce que les choses aillent jusqu’à entrer dans un conflit nucléaire direct entre les États-Unis et la Russie ou la Chine ; cependant, j’ai publié ailleurs des preuves qu’au moins depuis 2006, le gouvernement américain a abandonné le précédent (mutuellement partagé, à la fois aux États-Unis et en Russie) « Destruction mutuelle assurée » ou « M.A.D. » méta-stratégie, qui avait auparavant guidé la stratégie et les conceptions des deux pays en matière d’armes nucléaires. M.A.D. était la méta-stratégie pour empêcher qu’une telle guerre nucléaire ne se produise. Aux États-Unis, elle a été remplacée par ce qu’on appelle officieusement la « primauté nucléaire », ou la conception et le déploiement d’armes nucléaires afin de gagner une guerre nucléaire contre la Russie et/ou la Chine : viser la victoire totale de la guerre nucléaire par Gouvernement des États-Unis. Une telle «victoire» serait définie comme consistant à détruire les États-Unis moins que n’importe lequel de ses adversaires à la guerre nucléaire (maintenant ainsi, voire augmentant, son contrôle existant sur la planète entière). Ils disent que « les avantages de la primauté du nucléaire peuvent dépasser les risques » (la destruction du côté américain), et que parmi les « avantages » possibles mentionnés seraient de « conjurer l’émergence d’un concurrent pair », et d’être » exporter de force la démocratie. La méta-stratégie de la « primauté nucléaire » du gouvernement américain indique qu’il existe des niveaux « acceptables » de destruction de l’Amérique dans une guerre nucléaire contre la Russie et/ou la Chine, tant que l’Amérique « vaincra » à l’échelle mondiale, à la fin. Berletic suppose malheureusement que le gouvernement américain reste attaché au M.A.D. méta-stratégie. Pour moi, c’est plutôt une question ouverte. En fait, les preuves existantes (telles que celles auxquelles j’ai lié) indiquent que le gouvernement américain est désormais guidé par la méta-stratégie de la « primauté nucléaire » : s’armer pour gagner une troisième guerre mondiale nucléaire, et non pour en empêcher une.

Le 19 juillet 2022, le journal russe RT News a lancé « Julia Melnikova : la Troisième Guerre mondiale est terminée – pourquoi l’OTAN ne peut pas se permettre d’avoir la Russie comme ennemi principal », et a essentiellement soutenu le point de vue de Berletic (que l’Amérique n’irait probablement pas jusqu’au bout à la guerre nucléaire), sans même mentionner l’article de Berletic. Son commentaire alléguait que le gouvernement américain n’avait que récemment l’intention de conquérir la Russie post-communiste (et pourrait donc accepter pacifiquement à nouveau – comme s’il l’avait fait dans les années 1990 – ce que d’autres appellent un «monde multipolaire», ou du moins un monde que le gouvernement américain n’imposait pas) :

Naturellement, le nouveau document stratégique de l’OTAN diffère des entrées précédentes de la série. Le concept de 1991 notait une réduction de la menace sécuritaire due au changement dans l’équilibre des pouvoirs en Europe, mais notait également la nécessité de prendre en compte l’héritage du potentiel militaire de l’Union soviétique. L’édition 1999 a qualifié la Russie, l’Ukraine et la République de Moldova de partenaires de dialogue. Le volet de 2010 accordait enfin une importance stratégique aux relations avec la Russie et visait à les approfondir sur des questions d’intérêt commun.

Ces « partenaires pour le dialogue » et « l’approfondissement… des questions d’intérêt mutuel » n’ont jamais reflété la véritable attitude du gouvernement américain envers la Russie après la fin de l’Union soviétique en 1991.

J’ai documenté que le plan du gouvernement américain était plutôt de tromper le gouvernement russe en lui faisant croire que l’Amérique avait mis fin à la guerre froide de notre côté au même moment où la Russie avait mis fin à la guerre froide en 1991, mais que le gouvernement américain prévoyait en fait au lieu d’encercler la Russie en augmentant l’OTAN, jusqu’aux frontières de la Russie, et de le faire de telle sorte que le temps que la Russie reconnaisse que c’était le cas, il serait déjà trop tard pour que la Russie puisse se défendre contre le fait accompli, et ainsi la Russie serait alors engloutie par le gouvernement américain. Cette analyse de RT reste trompée par le plan américain, qui n’a même pas commencé à être divulgué, même aux nations vassales de l’Amérique (comme l’UE), jusqu’au 24 février 1990. Le gouvernement russe ne devrait pas continuer à publier des affirmations de mensonges qui Dès le 24 février 1990, le gouvernement américain avait admis en privé à ses propres nations vassales qu’il mentait. Pourquoi fait-il cela ? Cela a-t-il un sens de continuer à le faire ?

Par conséquent : le plan de jeu américain est, comme Berletic l’a documenté, de vaincre la Russie avant de vaincre la Chine ; et c’est la raison pour laquelle le gouvernement américain est si déterminé à gagner la bataille d’ouverture de la Troisième Guerre mondiale, qui se déroule sur les champs de bataille de l’Ukraine. (Le gouvernement américain était, en fait, si audacieux dans la planification de leur coup d’État de 2014 qui a pris l’Ukraine, qu’il avait même inclus le remplacement de la plus grande base navale de Russie, qui était (et est toujours) en Crimée depuis 1783, et de tourner dans une autre base navale américaine, mais cette partie du plan a échoué.)

Si la Russie gagne ses objectifs en Ukraine, tandis que les États-Unis ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs là-bas (qui sont simplement de vaincre la Russie là-bas – de sorte qu’il s’agit d’un «jeu» à somme nulle), cela mettrait fin en soi à l’empire des États-Unis qui avait commencé le 25 juillet 1945, lorsque le président américain Harry S. Truman décida (sur la base des conseils qu’il avait reçus de son héros, Dwight Eisenhower), que si les États-Unis ne prenaient pas le contrôle du monde, alors l’Union soviétique le ferait ; ainsi, l’Amérique doit prendre le contrôle du monde. C’était soit « nous », soit « eux », a-t-on dit à Truman ; et il a décidé que ce ne seraient PAS « eux » qui gagneraient ce jeu à somme nulle. Et le président GHW Bush a secrètement informé les « alliés » de l’Amérique, à partir du 24 février 1990, que ce ne serait TOUJOURS pas « eux » pour continuer à égalité avec « nous » dans la paix, ce qui signifie désormais que la Russie doit être un « partenaire », sauf en tant que adversaire continu, parce que « Au diable ça! » (c’est-à-dire une vraie paix avec la Russie); « Nous avons prévalu, ils ne l’ont pas fait » (et « ils » doivent encore être totalement et humiliamment vaincus, par « nous » ; « ils » doivent être conquis). C’est la réalité (la pure mentalité de jeu à somme nulle du gouvernement américain), que l’article de Brian Berletic documente comme étant le cas concernant le plan du gouvernement américain concernant la Chine ; et (comme je l’ai documenté) cela s’applique AUSSI à la Russie. (Pourtant, Berletic semble croire qu’il n’est pas appliqué aux États-Unis en pensant au conflit en Ukraine.) Les gouvernements des deux nations (Russie et Chine) feraient bien de faire savoir qu’il s’applique à toutes les politiques du gouvernement américain en matière d’affaires internationales, au lieu de continuer à promouvoir les mensonges du gouvernement américain à l’effet contraire.

C’est la réalité. Pas de mythe. La politique étrangère américaine est axée sur le laser pour paralyser, voire détruire, tous les concurrents possibles.

En particulier, toutes les nations d’Europe doivent le savoir et inverser la tendance à cause de cela. Parce que si elles ne le font pas, les économies européennes seront écrasées cet hiver prochain, afin de maintenir les mensonges du gouvernement américain. C’est leur choix. Soit continuer en tant que nations vassales américaines, soit faire un virage fondamental vers la liberté et la justice – l’éclatement de l’empire américain et l’émergence d’une véritable démocratie et de l’égalité des droits dans les relations entre les nations du monde. C’est leur choix, de faire, d’une manière ou d’une autre. Jusqu’à présent, les dirigeants européens ont pratiquement suicidé leurs nations. Comment, et dans quelle mesure, le gouvernement américain les soudoie-t-il pour faire cela, à leurs nations ? Ou sont-ils réellement si stupides d’ignorer ce qu’ils font, ou pourquoi, ou qui en sont les bénéficiaires ? Bien sûr, la presse a également joué un rôle, mais elle est au service du même groupe de maîtres ultimes. Comment les publics européens peuvent-ils jamais se réveiller ? Avant qu’il ne soit trop tard?

