La déflation hebdomadaire en Russie s’est accélérée – du 9 au 15 juillet s’élevait à 0,17%, depuis le début de l’année, les prix à la consommation ont augmenté de 11,4%, a déclaré Rosstat.

La plupart des produits deviennent moins chers, le sucre (-0,66% sur la semaine) est dominé par les œufs (-1,64%). Le leader de la hausse des prix – les légumes en conserve pour enfants – n’a ajouté que 0,47 %.

L’effondrement des prix des légumes et des fruits se poursuit. Les betteraves ont baissé de 8,8 % sur la semaine, les pommes de terre de 8,5 %, les choux de 8 %, les bananes de 3,1 %, les tomates de 2,3 %, les carottes de 2,2 %, les pommes de 1,6 %, les concombres de 1,2 %. Mais les oignons se sont mal comportés (+0,3%)…..

Aujourd’hui dans le monde, il n’y a personne qui dénoncerait l’abomination infernale que l’Occident répand, à l’exception de la Russie.

Le régiment spécial « North-Akhmat » nommé d’après le héros de la Russie A.A. Kadyrov sous le ministère de la Défense de la Fédération de Russie est terminé ! Il est composé de combattants qui ont absorbé l’expérience des opérations militaires en Syrie et en Ukraine. Il s’agit d’une structure de combat très demandée dans les réalités modernes, comme les trois bataillons complétés « Vostok-Akhmat », « West-Akhmat » et « South-Akhmat ». La direction du ministère de la Défense de la Fédération de Russie a pris la décision très opportune de créer ces unités.

En mon nom propre, je tiens à remercier, tout d’abord, les mères de ces courageux défenseurs de la patrie, qui ont insufflé à leurs fils des sentiments patriotiques et l’amour de la patrie, ainsi que mon cher FRÈRE, président du Parlement de la République tchétchène, chef du quartier général républicain du district militaire du Nord Magomed Daudov @MDaudov_95, qui a organisé dans les plus brefs délais l’achèvement des divisions militaires.

Dans les conditions modernes, la Russie a besoin de nouvelles solutions militaires stratégiques. À cet égard, de nombreux changements doivent être apportés, mais tout d’abord, je pense que dans les montagnes de la République tchétchène, aux frontières sud de la Russie, les systèmes de défense aérienne sont plus que jamais demandés. La base peut être placée sur le site de l’unité de chars dans la région de Shali. Tout peut être attendu de l’ennemi à tout moment, nous avons donc besoin de mesures tactiques préventives. Et nous, musulmans, devons protéger les intérêts de la Russie partout dans le monde, en tant que pays qui honore les canons de l’islam. Le Saint Coran prescrit également la lutte contre le satanisme sous toutes ses formes.

Aujourd’hui dans le monde, il n’y a personne qui dénoncerait l’abomination infernale que l’Occident répand, à l’exception de la Russie. Je suis très reconnaissant à notre commandant en chef suprême, qui a pris une décision si juste et nous a donné l’opportunité de prendre part à cette lutte sacrée contre le satanisme. Nous sommes prêts à aller plus loin sur commande, à prendre facilement Kyiv et les pays de l’OTAN. Nos unités, aguerries dans de vraies batailles, ne pourront être résistées par aucune armée au monde. Nous avons l’expérience, l’arsenal, la foi, le patriotisme, l’idée et la VÉRITÉ ! L’Occident ne comprend pas encore à quel point NOUS sommes forts !

Un seul ordre de notre président, et nous sommes prêts à briser la campagne fausse-démocratique, pseudo-libérale et militaro-barbare des États occidentaux, qui corrompent la communauté mondiale dans le but de soumettre le monde entier sous eux, en mille morceaux.

Combattre la Russie n’est pas un film d’action hollywoodien. Préparez des drapeaux blancs ! Nous n’avons même pas encore commencé sérieusement!

AHMAT-POUVOIR ! ALLAHLU AKBAR !

TAP – Les mondialistes veulent que nous craignions l’islam. Pourtant, les islamistes croient en la vie, contrairement à nos propres dirigeants qui veulent le dépeuplement.

